Bonn (www.anleihencheck.de) - Während Europa und die USA derzeit mit hartnäckig hohen Inflationsraten zu kämpfen haben, ergibt sich in China ein völlig anderes Bild, so die Analysten von Postbank Research.Der Aufschwung im Zuge der Wiedereröffnung in China gewinne immer mehr an Fahrt, was sich langsam auch in der Preisentwicklung bemerkbar mache: Die Erzeugerpreise seien im März mit -2,5% im Jahresvergleich stärker zurückgegangen als im Februar (-1,4%). Darüber hinaus seien die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat nur leicht um 0,7% gestiegen. Die aktuelle Preisentwicklung in China biete noch genügend Spielraum für eine sich abzeichnende stärkere wirtschaftliche Dynamik. Zuletzt hätten u.a. der Caixin-Einkaufsmanagerindex und die Einzelhandelsumsätze ein zuversichtliches Bild bestätigt. Laut einer Umfrage würden die Ökonomen für Q1 ein Wachstum von 3,4% ggü. Vj. erwarten. Die Analysten von Postbank Research halten sogar ein Wachstum von 4,5% für denkbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...