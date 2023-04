Kirchdorf/Haag (www.anleihencheck.de) - Schletter Group baut Fertigung und Logistik aus - AnleihenewsDer weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group wird diesen Monat einen neuen Fertigungsstandort in der Türkei in Betrieb nehmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...