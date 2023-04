Berlin (ots) -Die Online-Vortragsreihe der Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, startet in die fünfte Runde. Der erste Vortrag findet am 18. April 2023 statt. Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, Ärztlicher Direktor/Medizinischer Geschäftsführer und CEO der Oberberg Gruppe, übernimmt die wissenschaftliche Leitung der Veranstaltung. An fünf weiteren Abenden referieren renommierte Expertinnen und Experten über aktuelle Entwicklungen in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Online-Vorträge finden bei dieser Runde jeweils dienstags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr live über Zoom statt. Sie richten sich an medizinisches Fachpersonal aller Berufsgruppen, stehen aber auch weiteren Interessierten offen und sind kostenfrei. Für die Vorträge sind jeweils 2 CME-Punkte für die ärztliche und psychotherapeutische Fortbildung bei der Ärztekammer Berlin beantragt."Das Format der Online-Vorträge findet nun schon zum fünften Mal statt und ist zu einer festen Größe im Bereich der medizinischen Fort- und Weiterbildungen geworden. Hochkarätige Referentinnen und Referenten gewähren Einblicke in die unterschiedlichsten Erkrankungen und Therapieansätze aus dem Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und machen die Vortragsreihe immer wieder zu etwas Besonderem", erklärt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller."Für die aktuelle Vortragsreihe konnten wir ausgewiesene, praxisorientierte Expertinnen und Experten für die Themengebiete Autismus-Spektrum-Störungen, medizinisch-therapeutische Aspekte der Cannabislegalisierung, Trans-Identität bei Kindern und Jugendlichen, Dissoziative Störungen, Zwangsstörung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie ADHS gewinnen", sagt Prof. Müller.Expertinnen und Experten der Oberberg Gruppe und ihres Scientific Boards führen an den Abenden kurz in die jeweiligen Themen ein und moderieren die anschließende Diskussionsrunde unter Einbeziehung der Fragen des virtuellen Publikums.Die Veranstaltungen im Überblick:Dienstag, 18.04.2023"Autismusspektrumsstörungen (ASD) Teil II: Differentielle Therapien"Referent:Prof. Dr. med. Ludger Tebartz van Elst, Stellvertretener Ärztlicher Direktor und Leitender Oberarzt, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Albert-Ludwigs-Universität FreiburgModerator:Prof. Dr. med. Stefan Röpke, Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg und Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm sowie Ärztlicher Direktor, Oberberg Fachklinik PotsdamDienstag, 02.05.2023"Psychiatrische und psychotherapeutische Aspekte der Cannabislegalisierung"Referent und Referentin:Prof. Dr. med. Falk Kiefer, Ärztlicher Direktor, Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) MannheimPD Dr. rer. nat. Eva Hoch, Leitende Psychologin und Supervisorin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität MünchenModerator:PD Dr. med. Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor, Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und Oberberg Tagesklinik LörrachDienstag, 16.05.2023"Trans-Identität bei Kindern und Jugendlichen: Prävalenz und Evidenz"Referent:Prof. Dr. med. Florian Zepf, Leiter Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum JenaModeratorin:Dr. med. Janin Buchholz, Chefärztin, Oberberg Fachklinik MarzipanfabrikDienstag, 30.05.2023"Dissoziative Störungen - Theorie und Praxis"Referent:Prof. Dr. med. Christian Schmahl, Ärztlicher Direktor, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische, Medizin Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) MannheimModerator:PD Dr. phil. Lars Hölzel, Leitender Psychologe und Wissenschaftlicher Leiter, Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und Oberberg Tagesklinik Frankfurt am MainDienstag, 13.06.2023"Zwangsstörung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - State of the art"Referent und Referentin:PD Dr. med. Andreas Wahl-Kordon, Ärztlicher Direktor, Oberberg Fachklinik Schwarzwald und Stellvertretender Ärztlicher Direktor, Oberberg Tagesklinik LörrachProf. Dr. med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza, Direktorin Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrische Universitätsklinik ZürichModerator:Dr. med. Tobias Freyer, Ärztlicher Direktor, Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und Oberberg Tagesklinik Frankfurt am MainDienstag, 27.06.2023"ADHS im Erwachsenenalter - State of the art "Referentin:Prof. Dr. med. Alexandra Philipsen, Direktorin, Universitätsklinikum BonnModeratorin:Dr. med. Andrea Stippel, Ärztliche Direktorin und Chefärztin, Oberberg Fachklinik KonraderhofEine Übersicht über die einzelnen Online-Vorträge inklusive Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreiheRückfragen an: veranstaltungen@oberbergkliniken.deDie aufgezeichneten Vorträge der vorherigen Veranstaltungsreihe finden Interessierte in der Mediathek der Oberberg Gruppe. https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathekÜber die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. 