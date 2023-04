Verden/Bonn (ots) -Der Deutsche Tierschutzbund und die Futtermarke Cesar rufen gemeinsam zur Teilnahme am jährlichen Aktionstag "Kollege Hund" am 15. Juni auf. Ziel dieser Aktion ist es, Unternehmen dazu zu ermutigen, probeweise Hunde in ihren Büros zuzulassen. Denn: Hundefreundliche Arbeitgeber können dazu beitragen, dass beispielsweise weniger Hunde in Tierheimen landen. Gleichzeitig belegen Studien, dass Hunde am Arbeitsplatz die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, deren Motivation und das Arbeitsklima fördern. Eine Win-Win-Win-Situation für Tier, Mensch und Arbeitgeber - sofern die Umsetzung mit Bedacht erfolgt und die Bedürfnisse des Tieres berücksichtigt werden. Alle teilnehmenden Unternehmen erhalten für den Aktionstag Schützenhilfe vom Deutschen Tierschutzbund und Cesar. Darüber hinaus haben sie die Chance, sich öffentlich als hundefreundliche Arbeitgeber zu präsentieren."Für viele Hunde ist es ideal, wenn sie Herrchen oder Frauchen ins Büro begleiten können. Das Risiko, dass Hunde aufgrund von Zeitmangel im Tierheim abgegeben werden, sinkt. Gleichzeitig wächst die Vermittlungschance für Tierheimhunde, deren Adoption trotz vermehrtem Homeoffice häufig an der Berufstätigkeit potenzieller Interessenten scheitert", sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Vorbehalte, dass Hunde für zu viel Ablenkung oder Unruhe sorgen, können am Probetag ausgeräumt werden."Unser oberstes Ziel ist es, eine bessere Welt für Tiere zu schaffen. Daher versuchen wir aktiv, Barrieren der Hundehaltung abzubauen. Wir wissen, dass sich Hunde positiv auf die Arbeitsumgebung und die Mitarbeitenden auswirken. Das zeigen nicht nur Umfragen, wir spüren dies auch tagtäglich in unseren Büros, in denen Hunde seit Jahren willkommen sind", so Céline Levointurier, Geschäftsführerin von Mars Petcare Deutschland, das den Aktionstag des Deutschen Tierschutzbunds mit seiner Marke Cesar mitorganisiert.Ganze 88 Prozent der Mitarbeitenden, die in einem haustierfreundlichen Unternehmen arbeiten, würden ihren Arbeitsplatz weiterempfehlen. In nicht-haustierfreundlichen Unternehmen sind es dagegen nur 51 Prozent1. Zudem haben Berufstätige, die ihren Hund oft mit zur Arbeit nehmen, seltener die Absicht, den Arbeitsplatz zu wechseln1. Beides kann im Zeitalter des Fachkräftemangels für Unternehmen ein unterstützender Faktor sein. Darüber hinaus verfügen Mitarbeitende, die ihren Hund oft mit zur Arbeit nehmen, über ein überdurchschnittliches Arbeitsengagement und mehr Energie2.Das Wohl des Tieres sicherzustellen, ist dabei zentraler Erfolgsfaktor: Da Hunde viele Stunden am Tag ruhen, brauchen sie einen Rückzugsort in Form eines Hundekörbchens oder einer Decke sowie einen Wasser- und ggf. einen Futternapf. Falls doch mal Langeweile aufkommt, kann ein Hundespielzeug, das nicht quietscht, Abhilfe schaffen. In den Pausen sollte der Hund wieder ganz im Mittelpunkt stehen. Wenn mehrere Angestellte ihre Hunde mit ins Büro bringen, können sie sich für eine gemeinsame Gassirunde zusammentun - vorausgesetzt die Hunde verstehen sich. So profitieren alle von der Bewegung.So können Unternehmen teilnehmenInhaber oder Mitarbeitende von Unternehmen, die Hunde am Aktionstag - oder sogar dauerhaft - im Büro willkommen heißen, können sich bis zum 15. Juni unter www.kollege-hund.de/anmeldung registrieren.Alle Teilnehmenden bekommen vorab ein Cesar-Überraschungspaket zugeschickt und erhalten hilfreiche Info-Materialien, Tipps und Vorlagen, die zeigen, wie der Arbeitsalltag mit Hund gelingen kann. Im Anschluss erhält jedes Unternehmen eine Urkunde, die es als besonders hundefreundlich auszeichnet. Für den Fall, dass Hunde den Büroalltag dauerhaft bereichern dürfen, kann das Unternehmen ein "Hunde willkommen"-Logo für seine Außendarstellung nutzen - beispielsweise im Eingangsbereich oder auf der eigenen Website. In diesem Jahr wird unter den Teilnehmenden zudem mindestens ein Unternehmen ausgewählt, dessen Aktionstag kostenlos von Cesar filmisch begleitet wird. So kann sich das Unternehmen und seine hundefreundliche Arbeitsstätte im Video präsentieren und gleichzeitig als Vorbild dienen, um weitere Unternehmen zum Mitmachen zu inspirieren.Hinweis an die Redaktionen: Einen Infoflyer zum Aktionstag "Kollege Hund" 2023, in dem u.a. weitere Zahlen und Fakten zu den positiven Effekten von Hunden am Arbeitsplatz genannt sind, finden Sie hier (https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Flyer/Flyer_Kollege_Hund.pdf).Quellen1 Nationwide/HABRI study (2018): https://habri.org/research/mental-health/workplace-wellness/2 Hall SS and Mills DS (2019) Taking Dogs Into the Office: A Novel Strategy for Promoting Work Engagement, Commitment and Quality of Life. Front. Vet. 