Boston (ots/PRNewswire) -Die KI von Recorded Future bietet automatisierte Echtzeit-Analysen im Internet-MaßstabErweitertes OpenAI GPT-Modell, das auf einem Jahrzehnt von Expertenwissen und dem weltweit größten Bestand an Informationen beruhtRecorded Future, das Nachrichtendienstunternehmen, gab heute die sofortige allgemeine Verfügbarkeit der weltweit ersten KI für Nachrichtenwesen bekannt. Mit der Recorded Future KI können Unternehmen automatische Bewertungen ihrer Bedrohungslandschaft in Echtzeit erhalten und sofortige Maßnahmen ergreifen. Recorded Future hat das OpenAI GPT-Modell auf einem Jahrzehnt an Expertenwissen der Insikt Group, dem weltweit führenden Analystenteam für Bedrohungsanalysen, aufgebaut und dieses mit den weltweit größten Informationsbeständen aus über 100 Terabyte Text-, Bild- und technischen Daten kombiniert, der Recorded Future Intelligence Cloud. Die einzigartige Kombination aus dem strukturierten Echtzeit-Intelligence-Graph und den Sprachkenntnissen von GPT bringt automatisierte Intelligenz auf eine ganz neue Ebene."Vor zehn Jahren bauten wir Recorded Future auf, um über die Suche hinauszugehen und das Internet für Analysen zu organisieren. Wir haben diese Aufgabe mit der Intelligence Cloud erfüllt, deren Wachstum mit der Geschwindigkeit des Internets Schritt hält und die Länder und die wichtigsten Organisationen der Welt mit Informationen versorgt. Mit der Recorded Future KI glauben wir nun, dass wir den Mangel an Cyber-Fachkräften beseitigen und die Kapazität für die Cyber-Bereitschaft erhöhen können, indem wir sofort umsetzbare Informationen bereitstellen." - Dr. Christopher Ahlberg, CEO und Mitbegründer von Recorded FutureDurch die Integration des hochmodernen, vortrainierten Transformationsmodells GPT von OpenAI in die branchenführende Intelligence Cloud hat Recorded Future die bahnbrechende Auswirkung von künstlicher Intelligenz in der Nachrichtendienstbranche demonstriert. Die Recorded Future KI basiert auf über 40.000 Analystennotizen der Insikt Group, der Abteilung für Bedrohungsforschung des Unternehmens, und den Erkenntnissen des Recorded Future Intelligence Graph. Recorded Future sammelt und strukturiert automatisch Daten zu Angreifern und Opfern aus Text-, Bild- und technischen Quellen und verwendet die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, um Erkenntnisse über Milliarden von Entitäten in Echtzeit zu analysieren und zuzuordnen.Integriert in die Recorded Future Intelligence Cloud, ist die Recorded Future KI ab sofort für alle bestehenden Kunden verfügbar. Durch die Anwendung echter KI-Funktionen auf die Bedrohungsanalyse bietet die Recorded Future KI Echtzeit-Analysen der Bedrohungslandschaft und Handlungsfähigkeit im Internet-Maßstab; ermöglicht die Effizienz von Analysten, um den Mangel an Fachkräften zu kompensieren, und liefert erkenntnisgestützte Erkenntnisse, damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, bevor sich gegnerische Aktivitäten auf die Geschäftsergebnisse auswirken.Weitere Informationen über die Recorded Future KI und unsere virtuelle Veranstaltung finden Sie unter: www.recordedfuture.com/introducing-recorded-future-aiBesuchen Sie Stand 934 auf der RSA Conference 2023, um die Recorded Future KI zu testen: www.recordedfuture.com/rsac-2023Fordern Sie eine Demo an unter www.recordedfuture.com/demoInformationen zu Recorded FutureRecorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Intelligence Cloud von Recorded Future bietet eine vollständige Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von dauerhafter und umfassender automatisierter Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeit-Einblicke in die digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stoppen und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastruktur zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.600 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 74 Ländern zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter recordedfuture.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/recorded-future-kundigt-die-weltweit-erste-ki-fur-nachrichtenwesen-an-301792899.htmlPressekontakt:Cait Mattingly,Globale Kommunikation,Recorded Future,media@recordedfuture.comOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147743/5483813