Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A0B65S3 PAION AG 11.04.2023 DE000A3E5EG5 PAION AG 12.04.2023 Tausch 10:1

CA1054A71091 Brascan Gold Inc. 11.04.2023 CA10551B1076 Brascan Gold Inc. 12.04.2023 Tausch 1:1

CH0002497458 SGS S.A. 11.04.2023 CH1256740924 SGS S.A. 12.04.2023 Tausch 1:25

US00847L2097 Agile Therapeutics Inc. 11.04.2023 US00847L3087 Agile Therapeutics Inc. 12.04.2023 Tausch 50:1

US09229E2046 Blackboxstocks Inc. 11.04.2023 US09229E3036 Blackboxstocks Inc. 12.04.2023 Tausch 4:1

CA29287W1023 Engine Gaming & Media Inc. 11.04.2023 CA3649341094 Engine Gaming & Media Inc. 12.04.2023 Tausch 4:1