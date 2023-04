Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit an den Anleihemärkten ist vor den US-Inflationszahlen für den März und dem Protokoll der letzten FED-Sitzung hoch - beides wird am Mittwoch veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag vergangener Woche dürften die Veröffentlichungen zu weiteren leichten Anpassungen der Zinserwartungen für die FED nach oben führen und die Sicht der Analysten der DekaBank bestätigen, dass am 3. Mai die Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben würden. Die EUR-Kurven sollten sich ausgehend von der Dynamik der US-Renditen ebenfalls leicht nach oben verschieben. Das Grundbild von deutlich inversen Renditekurven habe weiter Bestand. (11.04.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...