Gefährlicher als die Veröffentlichung echter Geheimdokumente ist ihre gezielte Vermischung mit Falschinformationen. Wenn in den nächsten Wochen weitere Dokumente auftauchen - im selben Stil, aber mit überraschendem Inhalt - wird es schwierig, ihre Echtheit zu überprüfen.



Die Mischung aus klassischer Spionage, Cyberangriffen, Datenleaks und gezielter Desinformation ist eine Königsdisziplin hybrider Kriegsführung. Alles spricht dafür, dass wir solche Kampagnen in den nächsten Jahren auch in Deutschland vermehrt werden beobachten können. Politikerinnen und Politiker, Sicherheitsbehörden und Medien müssen sich darauf einstellen. Aber auch Bürgerinnen und Bürger sollten vorbereitet sein - durch eine skeptische Grundeinstellung, Wachsamkeit und antrainierte Medienkompetenz.



