Gefährlicher als die Veröffentlichung echter Geheimdokumente ist ihre gezielte Vermischung mit Falschinformationen. Wenn in den nächsten Wochen weitere Dokumente auftauchen, wird es schwierig, ihre Echtheit zu überprüfen. Und die US-Regierung kann sich gegen Fälschungen nur schwer verteidigen, ohne im Gegenzug die Echtheit anderer Dokumente zu bestätigen.



Der Fall sollte auch in Deutschland als Warnung verstanden werden. Alles spricht dafür, dass wir solche Kampagnen hybrider Kriegführung in den nächsten Jahren auch hierzulande vermehrt werden beobachten können. Dabei könnte auch kompromittierendes Material verwendet werden, das bereits bei Hackerangriffen erbeutet wurde.



