Die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase verzeichnet am Dienstag im Handel bei Tradegate zweistellige Kursgewinne. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs damit inzwischen verdoppelt. Selbst ein negativer Analystenkommentar und Meldungen über den Abgang eines hochrangigen Managers können die Stimmung dabei nicht trüben.Mit einem Plus von fast 17 Prozent klettert der Kurs am Dienstagnachmittag im hiesigen Handel wieder über die Marke von 65 Euro und nimmt damit das Ende März markierte Jahreshoch ...

