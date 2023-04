Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tilray, First Republic Bank, Tesla, Apple und Micron Technology)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA C3.ai Tesla Apple Advanced Micro Devices First Republic Bank Visa Tilray Charles Schwab Micron Technology

Ende dieser Woche wird die Quartalssaison für das erste Quartal beginnen. JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden diesen Freitag den Anfang machen, während die anderen Banken, darunter die meisten kleineren Regionalbanken, die von den Turbulenzen im letzten Monat am stärksten betroffen waren, nächste Woche folgen werden. Die Branche hat die Aufgabe, das durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank geschwächte Vertrauen wiederherzustellen. Die Ansteckungsängste haben sich zwar stabilisiert, aber die Aussichten für die US-Banken haben sich im letzten Monat dramatisch verändert.

First Republic ist heute leicht im Minus. Die angeschlagene Bank, die seit Ausbruch der Bankenkrise im letzten Monat immer noch über 88% verloren hat, hat ein großes Beraterteam verloren, das für ein Kundenvermögen von über $1 Milliarde verantwortlich ist und zu RBC Wealth Management gewechselt ist. Diese Nachricht kommt, nachdem First Republic Ende letzter Woche mitgeteilt hat, dass es seine vierteljährlichen Dividenden für Vorzugsaktien ausgesetzt hat und dies als "Maßnahme der vorsichtigen Aufsicht" bezeichnete. Wedbush-Analyst David Chiaverini erklärte, die Aussetzung spiegele den akuten Stress wider, unter dem das Unternehmen nach den jüngsten Bankzusammenbrüchen steht". Die Bank wird am 24. April über die Ergebnisse des ersten Quartals berichten.

Die Aktie von Charles Schwab steigt heute und baut die gestrigen Gewinne aus, um auf einem Wochenhoch zu eröffnen. Das Finanzunternehmen legt nächste Woche seine Ergebnisse vor und hat kürzlich erfreuliche Nachrichten verkündet, als es einen Zufluss von Kundengeldern im März verzeichnete. Der Netto-Neuzugang an Kundengeldern erreichte 53 Mrd. USD und damit den zweithöchsten Wert, der im März verzeichnet wurde. Keefe, Bruyette & Woods erklärte, dies bedeute keine Veränderung des Kundenvertrauens in die Plattform. Charles Schwab hatte Schwierigkeiten, die Anleger davon zu überzeugen, dass das Unternehmen nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor weiterhin zu allem bereit ist, und sein Aktienkurs liegt heute fast ein Drittel niedriger als vor Beginn der Krise vor etwas mehr als einem Monat.

Tilray fällt und gibt alle gestern verbuchten Gewinne wieder ab. Das Unternehmen meldete gestern einen Rückgang des Quartalsumsatzes um 4,1% auf 145,6 Mio. $ und einen Verlust pro Aktie von 1,90 $. Beide Kennziffern enttäuschten die Wall Street. Diese Ergebnisse wurden am selben Tag veröffentlicht, an dem veröffentlicht wurde, dass das Cannabisunternehmen dem Kauf der HEXO Corp. zugestimmt hat, die heute um 23 % auf 1,27 $ gefallen ist. HEXO-Aktionäre werden für jede HEXO-Aktie, die sie bereits besitzen, 0,4352 Tilray-Aktien erhalten, was einem Kaufpreis von 1,25 $ pro Aktie entspricht, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Tilray-Aktien in den 60 Tagen bis zum 5. April.

Alles was Sie über die Tilray Aktie wissen müssen: Ausführliche Analysen

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen

Tesla steigt heute, nachdem das Unternehmen in fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen an Boden verloren hatte. Der gestrige Rückgang war auf die Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, die Preise in den USA am Freitag um 2 % bis 6 % zu senken, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass die Margen geopfert werden, um die Nachfrage zu stützen. Bernstein glaubt nicht, dass das erste Quartal 2023 die Talsohle für die Gewinnspannen sein wird, da weitere Kürzungen wahrscheinlich sind. Wells Fargo geht davon aus, dass die Marge im ersten Quartal bei 18,3 % liegen wird und damit unter dem Ziel von Tesla von 20 %. Piper Sandler sagte, dass Preissenkungen zwar ein Gegenwind für die Margen sind, dass diese aber für andere Unternehmen problematischer sind als für Tesla". In der Zwischenzeit gab Tesla am Wochenende über Twitter bekannt, dass seine nächste Megafabrik in Shanghai, China, gebaut wird, die in der Lage sein wird, 10.000 Batterien pro Jahr zu produzieren. Der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas, Mike Gallagher, äußerte sich gestern "besorgt" über das Geschäft. Tesla scheint völlig abhängig zu sein von der Großzügigkeit der Bundesregierung durch Steuererleichterungen und vom Zugang zum chinesischen Markt", sagte Gallagher gegenüber Reuters. Die Art der Vereinbarung, die sie dort getroffen haben, scheint sehr bedenklich. Ich wäre nur neugierig zu wissen, wie [CEO] Elon Musk beides unter einen Hut bringt. Musk twitterte, dass die neue Fabrik "die Produktion der Megapack-Fabrik in Kalifornien ergänzen" werde.

Die Apple-Aktie fällt heute weiter, nachdem sie bereitsgestern um 1,6 % gefallen war und damit ein April-Tief erreicht hatte. Die Auslieferungen von Mac-Computern sind im ersten Quartal 2023 um 40,5 % zurückgegangen, so die gestern von IDC veröffentlichten Daten. Dies war ein viel stärkerer Rückgang als bei den Konkurrenten, wenn man bedenkt, dass die gesamten PC-Lieferungen um 29 % zurückgingen. Die Analysten von Bloomberg Intelligence sind der Meinung, dass es noch Hoffnung auf eine Erholung der Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte gibt, aber Apple könnte darunter leiden, da das Unternehmen stärker auf Privatkunden als auf Unternehmen ausgerichtet ist und die Vergleiche mit dem letzten Jahr schwierig sind. In der Zwischenzeit wird Apple nächste Woche seine ersten Geschäfte in Indien eröffnen, wenn CEO Tim Cook das Land besuchen wird. Apple wird am 18. April einen Laden in Mumbai und am 20. April einen weiteren in Neu-Delhi eröffnen.

NVIDIA notiert heute Morgen weitgehend unverändert bei $275,82. KeyBanc hob heute Morgen sein Kursziel für den Chiphersteller von $280 auf $320 an und behielt sein Overweight-Rating für die Halbleiteraktie bei. Der Broker sieht immer noch weiteres Aufwärtspotenzial, obwohl die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn um fast 93% gestiegen ist und damit im Vergleich zu seinen Konkurrenten eine überhöhte Bewertung aufweist. Nach Angaben von Bloomberg hat das Unternehmen ein Kurs-/Gewinnverhältnis von 58,0x, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt von 27,9x.

Der Speicherchiphersteller Micron Technology legt zu, nachdem er gestern um über 8 % gestiegen war, nachdem der koreanische Gigant Samsung angekündigt hatte, seine Chip-Produktion "deutlich" zu drosseln, was Hoffnungen auf eine Verknappung des Angebots und eine Stützung der Preise weckte. Dies hat die Hoffnung genährt, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ausgleichen wird. Der kleinere Speicherchiphersteller Western Digital notiert heute unverändert, nachdem er gestern ebenfalls um über 8 % gestiegen war und damit den höchsten Stand seit über einem Monat erreicht hatte.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.