DJ Amundi Physical Metals plc: Final Terms

Amundi Physical Metals plc (GLDA) Amundi Physical Metals plc: Final Terms 11-Apr-2023 / 17:37 CET/CEST

FINAL TERMS

Final Terms dated 4 April 2023

AMUNDI PHYSICAL METALS PLC

ETC Securities of Amundi Physical Gold ETC issued under its Secured Precious Metal Linked ETC Securities Programme (the "ETC Securities")

Issue of 241,900 ETC Securities, being Tranche 418 of Amundi Physical Gold ETC specified in these Final Terms

Part A - Contractual Terms

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 20 May 2019 as supplemented by the Supplement to the Base Prospectus dated 4 March 2020.

This document constitutes the final terms of the ETC Securities described herein for the purposes of Article 8(4) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) (the "Prospectus Regulation") and must be read in conjunction with the Base Prospectus dated 17 May 2022 (the "Current Base Prospectus") and the First Supplement to the Current Base Prospectus dated 6 July 2022 and the Second Supplement to the Current Base Prospectus dated 5 January 2023 (together, the "Supplements to the Current Base Prospectus"), which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation, save in respect of the Conditions which are extracted from the Base Prospectus dated 20 May 2019 as so supplemented and are incorporated by reference into the Current Base Prospectus. Full information on the Issuer and the offer of the ETC Securities is only available on the basis of the combination of this final terms and the Base Prospectus dated 20 May 2019 as so supplemented and the Current Base Prospectus and the Supplements to the Current Base Prospectus.

GENERAL TERMS 1. Issuer: Amundi Physical Metals plc 2. i. Series: Amundi Physical Gold ETC ii. Tranche Number(s): 418 3. Aggregate Number of ETC Securities of the Series: i. Immediately following the issue of the relevant Tranche 56,132,611.00 of ETC Securities: ii. Comprising the relevant Tranche of ETC Securities: 241,900 4. Metal Entitlement: i. Initial Metal Entitlement as at the Series 0.04 fine troy ounces Issue Date: ii. Metal Entitlement as at the Subscription Trade Date of the relevant Tranche of ETC 0.039774 Securities (if not the first Tranche of ETC Securities of the Series): 5. Issue Date: i. Series Issue Date: 23 May 2019 ii. Issue Date of the relevant Tranche of ETC Securities (if not the first 6 April 2023 Tranche of ETC Securities of the Series): 6. Scheduled Maturity Date: 23 May 2118 7. Relevant Regulatory Law Reference 21 May 2019 Date: 8. Date on which Board approval for 25 April 2019 issuance of ETC Securities obtained: TRANSACTION PARTIES 9. Additional Paying Agent(s): Not Applicable As at the date of these Final Terms: HSBC Bank plc, with registered office at: 8 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5HQ Jane Street Financial Limited, with registered office at: Floor 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BUY Flow Traders B.V., with registered office at: 10. Jacob Bontiusplaats 9 Authorised Participant(s): 1018 LL Amsterdam Optiver VOF, with registered office at: Strawinskylaan 3095 1077 ZX Amsterdam BNP Paribas Arbitrage SNC, with registered office at: 1 Rue Laffitte 75009 Paris Merrill Lynch International, with registered office at 2 King Edward Street London EC1A 1HQ PROVISIONS RELATING TO FEES 11. Total Expense Ratio (as at the date of 0.12% per annum. these Final Terms): PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 12. Nominal Amount: USD 5.085, being an amount equal to 10 per cent. of the Issue Price per ETC Security as at the Series Issue Date. 13. Specified Interest Amount: USD 0.051, being an amount equal to 1 per cent. of the Nominal Amount. GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE ETC SECURITIES An offer of the ETC Securities may be made by any Authorised Offeror(s) other than pursuant to Article 1(4) of the Prospectus Regulation in Austria, France, Germany, Italy, 14. Non-exempt Offer: Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden and any other Relevant Member State where the Current Base Prospectus (and any supplements) have been notified to the competent authority in that Relevant Member State and published in accordance with the Prospectus Regulation. LISTING AND ADMISSION TO TRADING APPLICATION These Final Terms comprise the final terms required to list and have admitted to trading the Tranche(s) of ETC Securities described herein pursuant to Amundi Physical Metal Plc's Secured Precious Metal Linked ETC Securities Programme.

1. LISTING Application has been made for the ETC Securities to be admitted to Euronext Paris and for the ETC Securities to be admitted to trading on the regulated market thereof. Application has also been made for the ETC Securities to be admitted to Euronext Amsterdam, the Deutsche Börse, the Borsa Italiana and for the ETC Securities to be admitted to trading on the regulated markets thereof. Application has also been made for the ETC Securities to be admitted to trading on the main market of the London Stock Exchange. Application has also been made for the ETC Securities to be admitted to trading on the i. Listing and International Quotation System of the Mexican Stock Exchange pursuant to the admission to trading: private placement exemptions established under the Ley del Mercado de Valores (Securities Market Law). Application may be made for the ETC Securities to be listed on additional Stock Exchanges and admitted to trading on additional markets from time to time. As at the date of these Final Terms, ETC Securities of this Series have been admitted to trading on Euronext Paris, Euronext Amsterdam, the Deutsche Börse, the Borsa Italiana, the London Stock Exchange and the International Quotation System of the Mexican Stock Exchange. ii. Estimate of total net proceeds of the issue: USD 19,335,018.62 iii. Estimate of total expenses related to admission to trading for the EUR3,000 relevant Tranche: 2. REASONS FOR THE OFFER Reasons for the offer: See section headed "Investing in the ETC Securities to gain exposure to gold price" in the Current Base Prospectus. 3. OPERATIONAL INFORMATION ISIN: FR0013416716 Common Code: 199119532 CFI: DTZXXB FISN: AMUNDI PHYSICAL/DBT Listing Euronext Paris: BJ027Y1 FR Listing Euronext Amsterdam: BJYGLG9 NL SEDOL: Listing Deutsche Börse Xetra: BKF9G58 DE Listing Borsa Italiana: BQXJCQ5

Listing London Stock Exchange: BLKQKY8 WKN (if applicable): A2UJK0 Delivery: Delivery free of payment.

ANNEX - Issue Specific Summary 4 April 2023

SUMMARY A. INTRODUCTION AND WARNINGS A.1.1 Name and international securities identifier number (ISIN) of the securities Series Amundi Physical Gold ETC due 2118 (the "Series") issued under the Secured Precious Metals Linked ETC Securities Programme. ISIN Code: FR0013416716. A.1.2 Identity and contact details of the issuer, including its legal entity identifier (LEI) Amundi Physical Metals plc (the "Issuer") is a public company limited by shares incorporated in Ireland. Its registered address is at 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. The Issuer's telephone number is +353 1 905 8020 and its legal entity identifier is 635400OKXTE2YQC92T76. A.1.3 Identity and contact details of the competent authority approving the Base Prospectus The Base Prospectus has been approved in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") by the Central Bank of Ireland as competent authority. Address: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Telephone number: +353 1 224 6000. A.1.4 Date of approval of the Base Prospectus The Base Prospectus (the "Base Prospectus") was approved on 17 May 2022 and may be amended and/or supplemented from time to time. A.1.5 Warning This summary has been prepared in accordance with Article 7 of the Prospectus Regulation and should be read as an introduction to the Base Prospectus. Any decision to invest in the exchange-traded, secured, limited recourse securities linked to the price of Gold of this Series (the "ETC Securities") should be based on consideration by the investor of the Base Prospectus as a whole, including the related final terms for this Tranche (the "Final Terms"). Any investor could lose all or part of their invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States of the European Union, be required to bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary, including any translation thereof, but only if this summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the ETC Securities. This document does not constitute an offer or invitation to any person to subscribe for or purchase any ETC Securities. It has been prepared in connection with the Final Terms. B. KEY INFORMATION ON THE ISSUER B.1 Who is the issuer of the securities? B.1.1 Domicile, legal form, LEI, jurisdiction of incorporation and country of operation The Issuer was incorporated on 4 December 2018 as a public limited company in Ireland under the Companies Act of Ireland 2014, as amended, with registration number 638962. Its legal entity identifier is 635400OKXTE2YQC92T76. B.1.2 Principal activities The Issuer has been established as a special purpose vehicle and has established a programme (the "Programme") under which ETC Securities linked to gold ("Gold" or "Metal") may be issued from time to time. Each Series of ETC Securities issued under the Programme will be linked to, and provide exposure to, the price of Gold. B.1.3 Major Shareholders The authorised share capital of the Issuer is EUR25,000, divided into 25,000 ordinary shares of EUR1 each, all of which have been issued and fully paid up. Such shares are held by Cafico Trust Company Limited on trust for charitable purposes. B.1.4 Key managing directors The directors of the Issuer are Rolando Ebuna, Máiréad Lyons and Mehdi Balafrej. B.1.5 Identity of the statutory auditors The statutory auditors of the Issuer are KPMG Ireland. B.2 What is the key financial information regarding the Issuer? The Issuer has published its audited financial statements for the period from 1 April 2021 to the period ending on 31 March 2022. The summary information below is extracted from the Issuer's statement of financial position as 31 March 2022: Total current assets (in USD) 4,849,082,199 Total equity (in USD) 34,899 Total current liabilities (in USD) 4,849,047,300 Total equity and liabilities (in USD) 4,849,082,199

B.3 What are the key risks that are specific to the Issuer?

-- The Issuer is a special purpose vehicle with no material assets other than its paid-up share capital andthe assets on which each Series of ETC Securities are secured (principally the Gold). In respect of each Series,the holders of such ETC Securities (the "Securityholders") will have recourse only to the Secured Property (asdefined below) and not to any other assets of the Issuer. If, following realisation in full of the Secured Propertyrelating to such Series, any outstanding claim remains unpaid, then such claim will be extinguished and no debtwill be owed by the Issuer in respect thereof.

C. KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

C.1 What are the main features of the ETC Securities?

C.1.1 Type, class and ISIN

Commodity-linked securities. ISIN Code: FR0013416716 Common Code: 199119532

C.1.2 Currency, denomination, par value, number of securities issued and duration

The ETC Securities are denominated in USD. The ETC Securities are in bearer global form. For the purposes of the Prospectus Regulation, the Nominal Amount of each ETC Security (USD 5.085) shall be regarded as the denomination of such ETC Security. The ETC Securities are being treated by the Issuer as having a minimum denomination of less than EUR100,000. As at the issue date of the above tranche of ETC Securities, there will be 56,132,611.00 ETC Securities of this Series in issue. The scheduled maturity date (the "Scheduled Maturity Date") of the ETC Securities is 23 May 2118.

C.1.3 Rights attached to the ETC Securities

Overview

The ETC Securities are designed to provide purchasers with exposure to Gold without having to take physical delivery of the Gold. The Issuer, under the Programme, may only issue ETC Securities to authorised participants appointed as such (each, an "Authorised Participant"). Authorised Participants may, thereafter, offer such ETC Securities to retail clients, professional clients or other eligible counterparties (subject to certain selling restrictions contained in the Base Prospectus). The first tranche of the Series was issued on 23 May 2019 (the "Series Issue Date") to one or more Authorised Participants.

Each ETC Security relates to a specific amount in weight of Gold, specified in the Final Terms, known as the "Metal Entitlement". In order to back its obligations under the ETC Securities, the Issuer will seek to hold enough Gold to meet its obligations under the ETC Securities. On the Series Issue Date, each ETC Security was ascribed with a Metal Entitlement (the "Initial Metal Entitlement") and on each subsequent day, the Metal Entitlement of each ETC Security shall be reduced by a percentage (the "Total Expense Ratio") determined as sufficient to fund the Issuer's "all in one" operational fee to Amundi Asset Management S.A.S (the "Advisor"). In order to fund such "all in one" operational fee, HSBC Bank plc (the "Metal Counterparty") shall periodically liquidate an amount of Gold (the "TER Metal") equal to the accrued reductions (pursuant to the Total Expense Ratio) to the Metal Entitlement of all ETC Securities of the Series. The Total Expense Ratio shall cease to apply to an ETC Security for a Series on the earliest to occur of (i) a Buy-Back Trade Date relating to such ETC Security, (ii) an Early Redemption Trade Date relating to such Series and (iii) the Final Redemption Valuation Date for such Series. The Gold will be held for the Issuer by HSBC Bank plc (the "Custodian ") and will generally be held on an "allocated" basis on the terms of the Custody Agreement in the relevant allocated account of the Issuer with the Custodian marked for the relevant series (the "Allocated Account"). This means that the Gold is held in a segregated account held at the London vault of the Custodian in the name of the Issuer for the account of the relevant Series and all Gold in allocated form that is deposited with or received by the Custodian from time to time is held by the Custodian as bailee for the Issuer for that Series. There are times when amounts of the Gold may be held on an "unallocated" basis, for example to facilitate subscriptions.

Subscription

On any day (other than a Saturday or a Sunday) on which (i) Euronext Paris is open for business, (ii) the over-the-counter market of The London Bullion Market Association (the "LBMA") is open for business and (iii) commercial banks in Ireland are open for business (a "Business Day"), an Authorised Participant may request the Issuer to issue further ETC Securities to such Authorised Participant (a "Subscription"). Prior to settlement of a Subscription, the Authorised Participant will be required to transfer to an unallocated account of the Issuer with the Custodian marked for such Series (the "Unallocated Account") an amount of Gold (the "Subscription Settlement Amount") equal to the product of (a) the Metal Entitlement on the relevant trade date (the "Subscription Trade Date") and (b) the total number of ETC Securities being issued. The Issuer will not issue ETC Securities to an Authorised Participant until the Subscription Settlement Amount has been received in the Unallocated Account and allocated to the Allocated Account for the Series. In connection with each Subscription, the Authorised Participant will also be required to pay to the Issuer a subscription fee (the "Subscription Fee").

Buy-Backs

On any Business Day, an Authorised Participant may request that the Issuer buys back ETC Securities from such Authorised Participant (a "Buy-Back"). Prior to settlement of a Buy-Back, the Authorised Participant will be required to deliver to the Issuing and Paying Agent on behalf of the Issuer the relevant ETC Securities being bought back. The Issuer will not cancel such ETC Securities and deliver to the Authorised Participant an amount of Gold (the "Buy-Back Settlement Amount") equal to the product of (1) the Metal Entitlement on the relevant trade date (the "Buy-Back Trade Date") and (2) the total number of ETC Securities being bought back, until the Issuing and Paying Agent has confirmed receipt of such ETC Securities. In connection with each Buy-Back, the Authorised Participant will also be required to pay to the Issuer a buy-back fee (the "Buy-Back Fee").

Future Buy-Backs and Early and Final Redemption

At any given time, the Gold standing to the credit of the Allocated Account should at least equal the aggregate Metal Entitlement for all ETC Securities still outstanding for such Series. Such Gold will fund the delivery of any future Buy-Back Settlement Amounts and the payment of any "Early Redemption Amount" or "Final Redemption Amount" (each as defined below) in respect of each ETC Security.

Security

The obligations of the Issuer under the ETC Securities will be secured pursuant to a security deed governed by the laws of Ireland and a security deed governed by English law by security interests over the rights of the Issuer under the agreements entered into by it in respect of the ETC Securities and the underlying Gold. The assets and property that are the subject of such security interests are known as "Secured Property" for this Series. Securityholders will not, by reason of holding such Series, have any claim against the Secured Property with respect to any other series of ETC Securities. The security over the Secured Property in respect of a Series of ETC Securities will become enforceable if payment of the Final Redemption Amount or Early Redemption Amount, as applicable, is not made in full when due on the Scheduled Maturity Date or the relevant Early Redemption Settlement Date, as applicable.

Limited Recourse and Ranking

The ETC Securities will rank equally amongst themselves. The rights of Securityholders are limited in recourse to the Secured Property. As such, once the Secured Property has been realised and the net proceeds distributed, none of the parties or anyone acting on their behalves may take further steps against the Issuer or its directors, officers, members or administrator to recover any further sum and no debt will be owed by the Issuer in respect of such sum. Any proceeds of the Secured Property will be applied in accordance with the priorities of payments set out in the terms and conditions and, therefore, the rights of Securityholders will rank in accordance therewith. As a result of such provisions, the Securityholders of a Series may not receive in full the Final Redemption Amount or Early Redemption Amount payable in respect of each ETC Security of such Series if the proceeds of the Secured Property are insufficient to meet the claims of all secured creditors of such Series.

Interest

The ETC Securities will not pay periodic interest but the Early Redemption Amount or Final Redemption Amount, as applicable, may incorporate an interest redemption premium to the extent such Early Redemption Amount or Final Redemption Amount, as applicable, exceeds the issue price per ETC Security for the first tranche of the Series.

Where the value of the Metal comprising the Metal Entitlement per ETC Security is trading at or below an amount equal to the Nominal Amount plus the Specified Interest Amount (each as defined below), a Specified Interest Amount may be payable by the Issuer as part of the Final Redemption Amount or Early Redemption Amount payable per ETC Security, as the case may be, which amount shall represent interest on the Nominal Amount.

Final Redemption of the ETC Securities

Unless previously redeemed in whole or purchased and cancelled by the Issuer, each ETC Security will become due and payable on the Scheduled Maturity Date at its Final Redemption Amount.

The "Final Redemption Amount" for a Series shall be an amount (which amount may incorporate an interest redemption premium, being any excess over the issue price per ETC Security for the first tranche of such Series) denominated in USD per ETC Security equal to the greater of: i. the product of (a) the Metal Entitlement (expressed in fine troy ounces) as at the date falling 40Business Days prior to the scheduled maturity date (the "Final Redemption Valuation Date", subject to postponementin certain circumstances) and (b) the average price ascribed to each fine troy ounce of Metal held in the AllocatedAccount on the Final Redemption Valuation Date based on (1) the proceeds received on any Metal sold prior to thefifth Business Day immediately preceding the scheduled maturity date and (2) the reference price for the Metal aspublished on the relevant price source for such Series (or any successor or replacement price source) in respect ofany Metal not sold prior to the fifth Business Day immediately preceding the scheduled maturity date; and ii. an amount equal to 10 per cent. of the issue price per ETC Security on the Series Issue Date (the "Nominal Amount") plus an amount equal to 1 per cent. of the Nominal Amount (the "Specified Interest Amount").

Early Redemption of the ETC Securities

The ETC Securities shall become due and payable prior to their scheduled maturity date at its Early Redemption Amount due to the occurrence of any of the following events if, following the occurrence of any such event, the Issuer (and/or, in the case of a Market Value Redemption Event or an Event of Default, the Trustee following requisite direction by the Securityholders) has given notice designating an early redemption of the ETC Securities in full: i. the Issuer at any time and for any reason elects to early redeem the ETC Securities in full (an "IssuerCall Redemption Event"); ii. on the next date on which a delivery of Metal is due (whether in respect of a Subscription, a Buy-Back ora sale of TER Metal), the Issuer is, or there is a substantial likelihood that it will be, required to make paymentin respect of VAT or register for VAT or otherwise account for VAT on such delivery of Metal, or the Issuer hasbecome liable, or become aware that it is liable, for VAT in respect of a prior delivery of Metal (a "VATRedemption Event"); iii. certain key service providers of the Issuer resign or their appointment in relation to such Series isterminated for any reason and no successor or replacement has been appointed within 120 calendar days (a "ServiceProvider Non-Replacement Redemption Event"); iv. the prevailing value of an ETC Security on two consecutive non-disrupted days (calculated by theAdministrator by reference to each ETC Security's Metal Entitlement and the "Metal Reference Price" (being the LBMAGold Price or such successor Metal Reference Price as may be determined from time to time) on each suchnon-disrupted day) is less than or equal to 20 per cent. of the issue price per ETC Security (calculated byreference to each ETC Security's Metal Entitlement and the Metal Reference Price) as at the Series Issue Date (a "Market Value Redemption Event"); or v. an event of default occurs including certain breaches by the Issuer of its obligations that are not curedwithin the applicable cure period and certain insolvency events with respect to the Issuer (an "Event of Default").

The "Early Redemption Amount" shall be an amount (which amount may incorporate an interest redemption premium, being any excess over the issue price per ETC Security for the first tranche of such Series) denominated in USD per ETC Security equal to the greater of: i. the product of (a) the Metal Entitlement (expressed in fine troy ounces) as at the date specified in therelevant notice designating an Issuer Call Redemption Event, a VAT Redemption Event, a Service ProviderNon-Replacement Redemption Event, a Market Value Redemption Event or an Event of Default, as applicable (the "EarlyRedemption Trade Date", subject to postponement in certain circumstances) and (b) the average price ascribed toeach fine troy ounce of Metal held in the Allocated Account on the Early Redemption Trade Date based on (1) theproceeds received on any Metal sold prior to the fifth Business Day immediately preceding the 40th Business Dayfollowing the Early Redemption Trade Date (such 40th Business Day following the Early Redemption Trade Date, the "Metal Sale Cut-Off Date") and (2) the reference price for the Metal as published on the relevant price source forsuch Series (or any successor or replacement price source) in respect of any Metal not sold

prior to the fifthBusiness Day immediately preceding the Metal Sale Cut-Off Date; and ii. the Nominal Amount plus the Specified Interest Amount.

Payment of any Early Redemption Amount or the Final Redemption Amount is subject at all times to the limited recourse provisions.

Withholding Tax

All payments in respect of the ETC Securities will be made net of and after allowance for any withholding or deduction for, or on account of, any taxes. In the event that any withholding, reduction or deduction for, or on account of, any tax applies to payments in respect of the ETC Securities of any Series, the Securityholders will be subject to such tax or reduction or deduction and will not be entitled to receive amounts to compensate for any such tax or reduction or deduction. No Event of Default will occur as a result of any such withholding or deduction.

Governing Law

The ETC Securities will be governed by Irish law. There will be two security trust deeds relating to each Series of ETC Securities - one will be governed by Irish law and the other will be governed by English law.

C.1.4 Rank of the ETC Securities in the Issuer's capital structure upon insolvency

The ETC Securities are secured, limited recourse obligations of the Issuer and the ETC Securities of a series rank equally amongst themselves. The obligations of the Issuer in respect of a Series are secured by the Secured Property. The security over the Secured Property in respect of a Series will become enforceable if payment of the Final Redemption Amount or Early Redemption Amount, as applicable, is not made in full when due on the scheduled maturity date or the relevant early redemption settlement date, as applicable.

C.1.5 Restrictions on free transferability of the securities

Interests in ETC Securities traded in any clearing system will be transferred in accordance with the procedures and regulations of that clearing system. The ETC Securities will be freely transferable, subject to certain restrictions on sales of ETC Securities into, amongst other jurisdictions, the United Kingdom, the United States, Italy, Switzerland and any European Economic Area countries to whose competent authority the Base Prospectus has not been notified or passported. These restrictions are mainly targeting offerings to the public in such jurisdictions unless certain exemptions apply although some of the restrictions are blanket prohibitions on the offering of the ETC Securities in the relevant jurisdiction. The ETC Securities are subject to U.S. tax law requirements.

C.2 Where will the ETC Securities be traded?

Application has been made for the ETC Securities to be admitted to listing on, and trading on the regulated markets of, Euronext Paris, Euronext Amsterdam, the Deutsche Börse and the Borsa Italiana, and to listing on and trading on the main market of the London Stock Exchange and to listing and trading on the International Quotation System of the Mexican Stock Exchange pursuant to the private placement exemptions established under the Ley del Mercado de Valores (Securities Market Law).

The ETC Securities may also be listed and/or admitted to trading on such other or further stock exchanges as may be agreed between the Issuer and the Arranger at some point in the future.

C.3 What are the key risks that are specific to the ETC Securities?

-- The value, the secondary market price and the Early Redemption Amount or Final Redemption Amount, asapplicable, of each ETC Security of a Series will be affected by movements in the price of the Metal, marketperception, the creditworthiness of certain transaction parties and the liquidity of the ETC Securities in thesecondary market. The price of the Metal (and, by extension, the price of the ETC Security) can go down as well asup and the performance of the Metal in any future period may not mirror its past performance.

-- Gold is generally more volatile than most other asset classes, making investments in Gold riskier andmore complex than other investments, and the secondary market price of the ETC Securities may demonstrate similarvolatility.

-- The reduction of the Metal Entitlement by the Total Expense Ratio and the imposition of Subscription Feesand Buy-Back Fees on Authorised Participants (which are likely to be passed on to investors) may prove unattractiveto investors who are interested solely in the price movement of the Metal and there can be no assurance that theperformance of the Metal will be sufficient to offset the effect of the Total Expense Ratio and such fees.

-- The Issuer may elect to trigger an Issuer Call Redemption Event and redeem all the ETC Securities of aSeries early on giving not less than 30 calendar days' notice to Securityholders.

-- The Total Expense Ratio may be varied by the Issuer at the request of the Advisor from time to timeprovided that no increase may occur on less than 30 days' notice to Securityholders.

-- VAT may become due on transfers of Metal to or by the Issuer in certain circumstances. This couldadversely affect the Issuer's ability to meet its obligations under the ETC Securities of the relevant Series infull and could trigger a VAT Redemption Event leading to the early redemption of all the ETC Securities of suchSeries.

-- Investing in the ETC Securities will not make an investor the owner of the Metal held by the Custodian(or a Sub-Custodian on behalf of the Custodian) in respect of the relevant Series. Any early or final redemption ofthe ETC Securities of a Series will be settled in cash.

-- ETC Securities may have a long term and an investor who is not an Authorised Participant can only realisevalue from a ETC Security prior to the occurrence of an early redemption event or the scheduled maturity date byselling it at its then market price to an Authorised Offeror or to other investors on the secondary market. Whileeach Authorised Participant may make a market for the relevant Series, no Authorised Participant is obliged to makea market for any Series and an Authorised Participant may discontinue making a market at any time. Furthermore, anymarket in ETC Securities may not be liquid and the secondary market price (if any) for ETC Securities may besubstantially less than the price paid by the investor.

-- The Nominal Amount plus the Specified Interest Amount operates as a minimum repayment amount on the earlyor final redemption of the ETC Securities of a Series. In the event that the liquidation proceeds of the MetalEntitlement for each ETC Security of such Series is insufficient to fund the Nominal Amount and the SpecifiedInterest Amount payable in respect of such ETC Security on such early or final redemption, the holder of such ETCSecurity may not receive payment of the Nominal Amount and/or the Specified Interest Amount in full and may receivesubstantially less. In respect of each ETC Security, payment of the Specified Interest Amount to Securityholderswill rank in priority to payment of the Nominal Amount.

-- The Issuer and the Securityholders are exposed to the creditworthiness of the Metal Counterparty, theCustodian and the Authorised Participants.

-- The Custodian is required, under the Custody Agreement, to verify that the Metal delivered by theAuthorised Participants in exchange for ETC Securities complies with "The Good Delivery Rules for Gold and SilverBars" published by the LBMA. Such verification may not fully prevent the deposit of Metal by AuthorisedParticipants that fail to meet the required purity standards.

-- The Arranger, Advisor, Trustee, Security Trustee, Administrator, Custodian, Authorised Participants,Metal Counterparty, each Agent and/or their affiliates may actively trade or hold positions in the Metal and otherfinancial instruments based on or related to the Metal. Such activities present conflicts of interest and couldadversely affect the price and liquidity of ETC Securities.

D. KEY INFORMATION ON THE ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET

D.1 Under which conditions and timetable can I invest in this security?

Upon initial issue, the ETC Securities are being made available by the Issuer for subscription only to entities (the "Authorised Participants") allowed to buy and sell ETC Securities directly from and to the Issuer pursuant an authorised participant agreement with the Issuer. Authorised Participants will pay for any such subscriptions by delivering Metal equal to the Metal Entitlement per ETC Security of the ETC Securities being subscribed. Authorised Participants may also act as market makers, i.e. they buy and sell ETC Securities from and to investors on an over-the-counter basis or via a stock exchange. However, not all market makers need to be Authorised Participants.

Any offer or sale of ETC Securities to an investor by an Authorised Participant or other distributor or broker authorised to use the Base Prospectus (each, an "Authorised Offeror") will be made in accordance with any terms and other arrangements in place between such Authorised Offeror and such investor including as to price, allocations and settlement arrangements. It will be the responsibility of the applicable financial intermediary at the time of such offer to provide the investor with that information. None of the Issuer, the Arranger nor any other Transaction Party (other than the relevant Authorised Offeror) will be a party to any such arrangements with investors and, accordingly, the Base Prospectus and the Final Terms may not contain such information and, in such case, an investor must obtain such information from the relevant Authorised Offeror.

D.2 Why has the prospectus been produced?

D.2.1 Reason for the offer and use of proceeds

The ETC Securities offer investors a relatively easy means of gaining exposure to the movement in spot prices of gold and provide an alternative means of gaining exposure that is very similar to a direct investment in gold. Although the ETC Securities are not the exact equivalent of an investment in gold, they provide investors with an alternative that allows a level of participation in the gold market through the securities market. The net proceeds from the issue of a Series of ETC Securities will be an amount of Metal which will ultimately be held in the Allocated Account(s) in respect of such Series. Such Metal shall be used to meet the Issuer's obligations under such Series.

D.2.2 Material conflicts of interest pertaining to the offer or admission to trading

At the date of the Base Prospectus, the arranger to the Programme (the "Arranger") is Amundi Asset Management S.A.S who also acts as the Advisor to the Issuer in respect of each Series, performing certain functions and determinations on behalf of the Issuer pursuant to an advisory agreement. Amundi Asset Management S.A.S. is ultimately owned by Crédit Agricole S.A. Any member within Crédit Agricole S.A. or the Crédit Agricole group, and any of the directors of the foregoing, may (a) have an interest in the ETC Securities issued by the Issuer or in any transaction effected with or for it, or a relationship of any description with any other person, which may involve a potential conflict with their respective duties to the Arranger and Advisor, and (b) deal with or otherwise use the services of Crédit Agricole group companies in connection with the performance of such duties, and none of them will be liable to account for any profit or remuneration derived from so doing.

A Crédit Agricole group entity and/or its affiliates may engage in trading and market-making activities and may hold long or short positions in any metal, other instruments or derivative products based on or related to the metal, metal for their proprietary accounts or for other accounts under their management. Crédit Agricole group entities may also issue securities or enter into financial instruments in relation to Gold. To the extent that any Crédit Agricole group entity, directly or through its affiliates, serves as issuer, agent, manager, sponsor or underwriter of such securities or other instruments, its interests with respect to such products may be adverse to those of the Securityholders. Such activities may have an adverse effect on the value of the ETC Securities and/or the value of the underlying Gold relating to the ETC Securities.

ANHANG - Emissionsspezifische Zusammenfassung 4. April 2023

ZUSAMMENFASSUNG A. EINLEITUNG UND WARNHINWEISE A.1.1 Name und International Securities Identification Number (ISIN) der Wertpapiere Serie Amundi Physical Gold ETC mit Fälligkeit 2118 (die "Serie"), die im Rahmen des Secured Precious Metals Linked ETC Securities Programme emittiert werden. ISIN-Code: FR0013416716. A.1.2 Identität und Kontaktdaten des Emittenten, einschließlich Legal Entity Identifiers (LEI) Amundi Physical Metals plc (der "Emittent") ist eine in Irland ansässige Aktiengesellschaft. Die eingetragene Adresse ist 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Die Telefonnummer des Emittenten lautet +353 1 905 8020 und die Legal Entity Identifier lautet 635400OKXTE2YQC92T76. A.1.3 Identität und Kontaktdaten der für die Genehmigung des Basisprospekts zuständigen Behörde Der Basisprospekt wurde gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") von der Central Bank of Ireland als zuständige Behörde genehmigt. Adresse: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Telefonnummer: +353 1 224 6000. A.1.4 Datum der Genehmigung des Basisprospekts Der Basisprospekt (der "Basisprospekt") wurde am 17. Mai 2022 genehmigt und kann gelegentlich geändert und/oder ergänzt werden. A.1.5 Warnhinweis Diese Zusammenfassung wurde in Übereinstimmung mit Artikel 7 der Prospektverordnung erstellt und sollte als Einleitung zum Basisprospekt gelesen werden. Jegliche Entscheidung zur Anlage in börsengehandelte, besicherte Wertpapiere mit beschränktem Rückgriff in Verbindung mit dem Preis von Gold dieser Serie (die "ETC-Wertpapiere") sollte unter dem Vorbehalt geschehen, dass der Anleger den Basisprospekt gesamtheitlich, einschließlich der endgültigen Bedingungen dieser Tranche (die "Endgültigen Bedingungen"), zur Kenntnis genommen hat. Der Anleger kann sein investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Sollte ein Klageanspruch in Bezug auf die in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen einem Gericht vorgelegt werden, können dem klagenden Anleger im Rahmen der nationalen Gesetzgebung des Mitgliedstaats der Europäischen Union die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts auferlegt werden, bevor das Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Die zivilrechtliche Haftung fällt lediglich Personen zu, die diese Zusammenfassung, einschließlich jeglicher Übersetzung hiervon, eingereicht haben. Dies gilt jedoch lediglich, wenn diese Zusammenfassung bei gleichzeitiger Lektüre anderer Teile des Basisprospekts irreführend, fehlerhaft oder widersprüchlich ist oder bei gleichzeitiger Lektüre anderer Teile des Basisprospekts keine wesentlichen Informationen bietet, um den Anlegern bei der Entscheidung, in die ETC-Wertpapiere zu investieren, zu helfen. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von ETC-Wertpapieren dar. Das Dokument wurde in Verbindung mit den Endgültigen Bedingungen erstellt. B. WESENTLICHE INFORMATIONEN ZUM EMITTENTEN B.1 Wer ist der Emittent der Wertpapiere? B.1.1 Sitz, Rechtsform, LEI, Land der Gründung und der Geschäftstätigkeit Der Emittent wurde am 4. Dezember 2018 in Irland laut Companies Act of Ireland 2014 in seiner geänderten Fassung als Aktiengesellschaft mit der Registrierungsnummer 638962 gegründet. Die Legal Entity Identifier lautet 635400OKXTE2YQC92T76. B.1.2 Haupttätigkeitsbereiche Der Emittent wurde als Zweckgesellschaft gegründet und hat ein Programm (das "Programm") aufgelegt, in dessen Rahmen mit Gold ("Gold" oder "Metall") verbundene ETC-Wertpapiere gelegentlich ausgegeben werden können. Jede Serie im Rahmen des Programms ausgegebenen ETC-Wertpapieren ist mit dem Goldpreis verbunden und bietet ein Engagement hierin. B.1.3 Bedeutende Aktionäre Das genehmigte Aktienkapital des Emittenten beträgt 25.000 EUR, unterteilt in 25.000 Stammaktien von je 1 EUR, die allesamt ausgegeben und vollständig einbezahlt sind. Diese Aktien werden von Cafico Trust Company Limited treuhänderisch für gemeinnützige Zwecke gehalten. B.1.4 Wesentliche Geschäftsführer Die Geschäftsführer des Emittenten sind Rolando Ebuna, Máiréad Lyons und Mehdi Balafrej. B.1.5 Identität der Abschlussprüfer Der Abschlussprüfer des Emittenten ist KPMG Ireland. B.2 Wie lauten die wesentlichen Finanzinformationen bezüglich des Emittenten? Der Emittent hat seine geprüften Jahresabschlüsse für den Zeitraum von 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 veröffentlicht. Die nachstehend zusammengefassten Informationen sind ein Auszug aus dem Abschluss mit dem Stand vom 31. März 2022: Aktuelles Gesamtvermögen (in USD) 4,849,082,199 Gesamtkapital (in USD) 34,899 Aktuelle Gesamtverbindlichkeiten (in USD) 4,849,047,300 Gesamt Kapital und Verbindlichkeiten (in USD) 4,849,082,199

B.3 Wie lauten die emittentenspezifischen Hauptrisiken?

-- Der Emittent ist eine Zweckgesellschaft, die keine weiteren wesentlichen Aktiva hält als ihr eingezahltesAktienkapital und die Aktiva, durch die jede Serie von ETC-Wertpapieren besichert ist (hauptsächlich Gold). Fürjede Serie haben die Inhaber dieser ETC-Wertpapiere (die "Wertpapierinhaber") lediglich Rückgriff auf dasBesicherte Eigentum (laut nachfolgender Definition) und nicht auf sonstige Aktiva des Emittenten. Sollte nach dervollständigen Realisierung des Besicherten Eigentums dieser Serie eine Restforderung weiterhin ausstehen, dann wirddiese Forderung erlöschen und dem Emittenten obliegt diesbezüglich keine weitere Schuld.

C. WESENTLICHE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN

C.1 Wie lauten die Hauptmerkmale der ETC-Wertpapiere?

C.1.1 Art, Klasse und ISIN

Mit Rohstoffen verbundene Wertpapiere. ISIN-Code: FR0013416716 Common Code: 199119532

C.1.2 Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl ausgegebener Wertpapiere und Laufzeit

Die ETC-Wertpapiere lauten auf USD. Bei den ETC-Wertpapieren handelt es sich um Inhaberpapiere. Zum Zwecke der Prospektverordnung gilt der Nominalbetrag jedes ETC-Wertpapiers (5,085 USD) als Stückelung dieses ETC-Wertpapiers. Die ETC-Wertpapiere werden vom Emittenten mit einer Mindeststückelung von weniger als 100.000 EUR ausgestattet. Zum Emissionstag der zuvor genannten Tranche der ETC-Wertpapiere werden 56.132.611,00 ETC-Wertpapiere dieser Serie im Umlauf sein. Der geplante Fälligkeitstag (der "Geplante Fälligkeitstag") der ETC-Wertpapiere ist der 23. Mai 2118.

C.1.3 Mit den ETC-Wertpapieren verbundene Rechte

Überblick

Die ETC-Wertpapiere sollen den Käufern ein Engagement in Gold bieten, ohne physische Lieferung des Golds. Der Emittent darf im Rahmen des Programms ETC-Wertpapiere lediglich an ernannte autorisierte Teilnehmer (jeweils ein " Autorisierter Teilnehmer") ausgeben. Autorisierte Teilnehmer können daraufhin diese ETC-Wertpapiere Privatkunden, professionellen Kunden oder sonstigen zulässigen Gegenparteien anbieten (vorbehaltlich gewisser im Basisprospekt enthaltener Verkaufseinschränkungen). Die erste Tranche der Serie wurde am 23. Mai 2019 (der "Emissionstag der Serie Error! Bookmark not defined.") an einen oder mehrere Autorisierte Teilnehmer ausgegeben.

Jedes ETC-Wertpapier steht für ein bestimmtes Gewicht an Gold, das in den Endgültigen Bedingungen dargelegt ist und "Metallanspruch" genannt wird. Um für die Verpflichtungen aus den ETC-Wertpapieren einzustehen, bemüht sich der Emittent, ausreichend Gold zu halten, um die Verpflichtungen aus den ETC-Wertpapieren nachzukommen. Am Emissionstag der Serie wurde jedem ETC-Wertpapier ein Metallanspruch (der "Ursprüngliche Metallanspruch") zugeschrieben und an jedem folgenden Tag wird der Metallanspruch jedes ETC-Wertpapiers um einen Prozentsatz (die "Gesamtkostenquote" bzw. "TER") verringert, der als ausreichend bestimmt wurde, um die "komplette" Betriebsgebühr des Emittenten an Amundi Asset Management S.A.S. (der "Berater") zu zahlen. Um diese "komplette" Betriebsgebühr zu zahlen, wird die HSBC Bank plc (die "Metallgegenpartei") regelmäßig einen Goldbetrag (das "TER-Metall") liquidieren, der den aufgelaufenen Verringerungen (gemäß der Gesamtkostenquote) an dem Metallanspruch sämtlicher ETC-Wertpapiere der Serie entspricht. Die Gesamtkostenquote findet für ein ETC-Wertpapier einer Serie keine Anwendung mehr, sobald eines der nachfolgenden Ereignisse eintritt: (i) Handelstag für den Rückkauf dieses ETC-Wertpapiers, (ii) Handelstag für eine Vorzeitige Rückzahlung dieser Serie und (iii) Bewertungstag für eine Finale Rückzahlung dieser Serie. Die HSBC Bank plc (die " Verwahrstelle") verwahrt das Gold für den Emittenten, das generell laut den Bedingungen des Verwahrvertrags auf dem entsprechenden einzelverwahrten Konto des Emittenten bei der Verwahrstelle, das für die entsprechende Serie gekennzeichnet ist (das "Einzelverwahrte Konto") einzelverwahrt wird. Dies bedeutet, dass das Gold in einem getrennten Konto in dem Tresorraum der Verwahrstelle in London im Namen des Emittenten für Rechnung der entsprechenden Serie verwahrt wird und sämtliches einzelverwahrtes Gold, das bei der Verwahrstelle gelegentlich hinterlegt oder von ihr erhalten wird, wird von der Verwahrstelle als Verwahrer des Emittenten für diese Serie verwahrt. Zu gewissen Zeitpunkten kann das Gold sammelverwahrt werden, beispielsweise, um Zeichnungen zu erleichtern.

Zeichnung

An jedem Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem (i) die Euronext Paris für den Handel geöffnet ist, (ii) der Freiverkehrsmarkt der London Bullion Market Association (die "LBMA") für den Handel geöffnet ist und (iii) Geschäftsbanken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ein "Geschäftstag"), kann ein Autorisierter Teilnehmer beim Emittenten beantragen, weitere ETC-Wertpapiere an diesen Autorisierten Teilnehmer auszugeben (eine " Zeichnung"). Vor der Abwicklung einer Zeichnung muss der Autorisierte Teilnehmer auf ein sammelverwahrtes Konto des Emittenten bei der Verwahrstelle, das für diese Serie gekennzeichnet ist (das "Sammelverwahrte Konto") einen Goldbetrag (der "Zeichnungsabwicklungsbetrag") überweisen, der dem Produkt aus (a) dem Metallanspruch an dem entsprechenden Handelstag (der "Handelstag für die Zeichnung") und (b) der Gesamtanzahl der emittierten ETC-Wertpapiere entspricht. Der Emittent wird die ETC-Wertpapiere einem Autorisierten Teilnehmer lediglich ausgeben, wenn der Zeichnungsabwicklungsbetrag auf dem Sammelverwahrten Konto eingegangen und dem Einzelverwahrten Konto der Serie zugeordnet wurde. In Verbindung mit jeder Zeichnung muss der Autorisierte Teilnehmer dem Emittenten ebenfalls eine Zeichnungsgebühr (die "Zeichnungsgebühr") zahlen.

Rückkäufe

An jedem Geschäftstag kann ein Autorisierter Teilnehmer beantragen, dass der Emittent ETC-Wertpapiere von diesem Autorisierten Teilnehmer zurückkauft (ein "Rückkauf"). Vor der Abwicklung eines Rückkaufs muss der Autorisierte Teilnehmer der Emissions- und Zahlstelle im Auftrag des Emittenten die entsprechenden zurückzukaufenden ETC-Wertpapiere liefern. Der Emittent wird diese ETC-Wertpapiere lediglich löschen und dem Autorisierten Teilnehmer einen Goldbetrag (der "Rückkaufabwicklungsbetrag"), der dem Produkt aus (1) dem Metallanspruch an dem entsprechenden Handelstag (der " Handelstag für den Rückkauf") und (2) der Gesamtanzahl der zurückzukaufenden ETC-Wertpapiere entspricht, liefern, wenn die Emissions- und Zahlstelle den Empfang dieser ETC-Wertpapiere bestätigt hat. In Verbindung mit jedem Rückkauf muss der Autorisierte Teilnehmer dem Emittenten ebenfalls eine Rückkaufgebühr (die "Rückkaufgebühr") zahlen.

Zukünftige Rückkäufe und Vorzeitige und Finale Rückzahlung

Das dem Einzelverwahrten Konto gutgeschriebene Gold sollte jederzeit mindestens der Gesamtsumme an Metallanspruch für sämtliche ETC-Wertpapiere entsprechen, der für diese Serie noch aussteht. Dieses Gold wird die Lieferung zukünftiger Rückkaufabwicklungsbeträge und die Zahlung von "Vorzeitigen Rückzahlungsbeträgen" oder "Finalen Rückzahlungsbeträgen" (jeweils gemäß nachfolgender Definition) für jedes ETC-Wertpapier finanzieren.

Besicherung

Die Verpflichtungen des Emittenten aus den ETC-Wertpapieren werden laut einer Wertpapierurkunde irischen Rechts und einer Wertpapierurkunde englischen Rechts durch Wertpapierinteressen an den Rechten des Emittenten im Rahmen der von ihm abgeschlossenen Verträge mit Hinsicht auf die ETC-Wertpapiere und das zugrunde liegende Gold besichert. Die Aktiva und das Eigentum, die Gegenstand dieser Wertpapierinteressen sind, werden für diese Serie "Besichertes Eigentum" genannt. Die Wertpapierinhaber haben, aufgrund des Haltens dieser Serie, keinerlei Anspruch auf das Besicherte Eigentum mit Hinsicht auf eine andere Serie der ETC-Wertpapiere. Die Besicherung über das Besicherte Eigentum mit Hinsicht auf eine Serie von ETC-Wertpapieren wird durchsetzbar, wenn die Zahlung des Finalen Rückzahlungsbetrags oder des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags, wie zutreffend, am geplanten Fälligkeitstag oder dem entsprechenden Abwicklungstag der vorzeitigen Rückzahlung, wie zutreffend, nicht vollständig vorgenommen wird.

Beschränkter Rückgriff und Rang

Die ETC-Wertpapiere sind gleichrangig untereinander. Die Wertpapierinhaber haben beschränkten Zugriff auf das Besicherte Eigentum. In diesem Sinne gilt: Sobald das Besicherte Eigentum realisiert und die Nettoerlöse ausgezahlt wurden, kann keine der Parteien oder eine in ihrem Auftrag handelnde Person weitere Schritte gegen den Emittenten oder seine Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitglieder oder Verwalter einleiten, um weitere Beträge erstattet zu bekommen, und der Emittent wird keine weiteren Beträge mit Hinsicht auf diesen Betrag schulden. Jegliche Erlöse aus dem Besicherten Eigentum werden gemäß den in den Bedingungen und Voraussetzungen dargelegten Zahlungsprioritäten angewandt. Somit setzt sich die Rangfolge der Rechte der Wertpapierinhaber im Einklang hiermit zusammen. Aufgrund dieser Bestimmungen können die Wertpapierinhaber einer Serie gegebenenfalls nicht den vollständigen zahlbaren Finalen Rückzahlungsbetrag oder Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag für jedes ETC-Wertpapier dieser Serie erhalten, wenn die Erlöse des Besicherten Eigentums unzureichend sind, um die Forderungen sämtlicher besicherter Gläubiger dieser Serie zu erfüllen.

Zinsen

Die ETC-Wertpapiere schütten keine regelmäßigen Zinsen aus, der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag oder Finale Rückzahlungsbetrag, wie zutreffend, kann jedoch einen Zinsaufschlag für die Rückzahlung umfassen, insofern dieser Vorzeitige Rückzahlungsbetrag oder Finale Rückzahlungsbetrag, wie zutreffend, den Emissionspreis je ETC-Wertpapier für die erste Tranche der Serie übersteigt.

Sollte der Wert des Metalls, den Metallanspruch je ETC-Wertpapier umfassend, höchstens den Nominalbetrag zuzüglich dem Festgeschriebenen Zinsbetrag (wie jeweils weiter unten definiert) betragen, wird ebenfalls ein Festgeschriebener Zinsbetrag durch den Emittenten als Teil des je ETC-Wertpapier zahlbaren Finalen Rückzahlungsbetrags oder Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags, wie zutreffend, fällig werden, dessen Betrag den Zinsen des Nominalbetrags entspricht.

Finale Rückzahlung der ETC-Wertpapiere

Jedes ETC-Wertpapier, insofern es nicht vom Emittenten zuvor vollständig zurückgezahlt oder gekauft oder gelöscht wurde, wird am Geplanten Fälligkeitstag zum Finalen Rückzahlungsbetrag fällig.

Der "Finale Rückzahlungsbetrag" für eine Serie ist ein auf USD lautender Betrag (der einen Zinsaufschlag für die Rückzahlung umfasst, wenn er über dem Emissionspreis je ETC-Wertpapier für die erste Tranche dieser Serie liegt) je ETC-Wertpapier, der dem höheren Betrag entspricht von: i. dem Produkt (a) des Metallanspruchs (ausgedrückt in Feinunzen) 40 Werktage vor dem geplantenFälligkeitstag (der "Bewertungstag für die Finale Rückzahlung", vorbehaltlich des Aufschubs unter gewissenUmständen) und (b) des Durchschnittspreises, der jeder Feinunze Metall zugeschrieben wird, die im EinzelverwahrtenKonto am Bewertungstag für die Finale Rückzahlung gehalten wird, basierend auf (1) den erhaltenen Erlösen fürjegliches Metall, das vor dem fünften Werktag umgehend vor dem geplanten Fälligkeitstag verkauft wurde und (2) demReferenzpreis für das Metall, gemäß Veröffentlichung in der entsprechenden Preisquelle für diese Serie (oder einemNachfolger oder Ersatz der Preisquelle) für jegliches Metall, das nicht vor dem fünften Werktag umgehend vor demgeplanten Fälligkeitstag verkauft wurde; und ii. ein Betrag von 10 Prozent des Emissionspreises je ETC-Wertpapier am Emissionstag der Serie (der "Nominalbetrag") zuzüglich eines Betrags von 1 Prozent des Hauptbetrags (der "Festgeschriebene Zinsbetrag").

Vorzeitige Rückzahlung der ETC-Wertpapiere

Die ETC-Wertpapiere werden vor dem geplanten Fälligkeitstag zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag aufgrund des Eintritts eines der nachfolgenden Ereignisse fällig, wenn der Emittent (und/oder, im Falle eines Rückzahlungsereignisses aufgrund des Marktwerts oder eines Ausfallereignisses, der Treuhänder auf unerlässliche Anweisung der Wertpapierinhaber), nach dem Eintritt eines dieser Ereignisse, mitgeteilt hat, eine vollständige vorzeitige Rückzahlung der ETC-Wertpapiere zu bestimmen: i. der Emittent entscheidet sich jederzeit und aus beliebigem Grund zur vollständigen vorzeitigenRückzahlung der ETC-Wertpapiere (ein "Rückzahlungsereignis aufgrund des Emittenten"); ii. an dem nächsten Datum, an dem die Lieferung des Metalls fällig ist (ob nun aufgrund einer Zeichnung,eines Rückkaufs oder Verkaufs von TER-Metall), muss der Emittent, oder dies ist sehr wahrscheinlich, eineMehrwertsteuerzahlung vornehmen oder sich als Mehrwertsteuerzahler anmelden oder anderweitig für die Lieferung desMetalls Mehrwertsteuer entrichten, oder der Emittent schuldet, oder erfährt, dass er diesbezüglich schuldig ist,die Mehrwertsteuer für eine vorherige Lieferung des Metalls (ein "Rückzahlungsereignis aufgrund von Mehrwertsteuer"); iii. gewisse wichtige Dienstleister des Emittenten treten zurück oder ihre Ernennung in Verbindung mit dieserSerie wird aus beliebigem Grund gekündigt und es wurde innerhalb von 120 Kalendertagen kein Nachfolger oder Ersatzernannt (ein "Rückzahlungsereignis aufgrund des Nichtersatzes des Dienstleisters"); iv. der maßgebende Wert eines ETC-Wertpapiers an zwei aufeinanderfolgenden ununterbrochenen Tagen (berechnetdurch den Verwalter durch Bezugnahme auf den Metallanspruch jedes ETC-Wertpapiers und den "Referenzpreis desMetalls" (dies ist der LBMA-Goldpreis oder der Nachfolger des Referenzpreises des Metalls, wie gelegentlichbestimmt) an jedem ununterbrochenen Tag) beträgt höchstens 20 Prozent des Emissionspreises je ETC-Wertpapier(berechnet durch Bezugnahme auf den Metallanspruch jedes ETC-Wertpapiers und den Referenzpreis des Metalls) zumEmissionstag der Serie (ein "Rückzahlungsereignis aufgrund des Marktwerts"); oder v. ein Ausfallereignis Serie tritt ein, einschließlich gewisse Verstöße des Emittenten gegen seineVerpflichtungen, die nicht innerhalb der geltenden Behebungsfrist behoben wurden, und gewisse Insolvenzfälle mitHinsicht auf den Emittenten (ein "Ausfallereignis").

Der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag" ist ein auf USD lautender Betrag (der einen Zinsaufschlag für die Rückzahlung umfasst, wenn er über dem Emissionspreis je ETC-Wertpapier für die erste Tranche dieser Serie liegt) je ETC-Wertpapier, der dem höheren Betrag entspricht von: i. dem Produkt (a) des Metallanspruchs (ausgedrückt in Feinunzen) zum in der entsprechenden Mitteilungdargelegten Datum, in der ein Rückzahlungsereignis aufgrund des Emittenten, ein Rückzahlungsereignis aufgrund vonMehrwertsteuer, ein Rückzahlungsereignis aufgrund des Nichtersatzes des Dienstleisters, ein Rückzahlungsereignisaufgrund des Marktwerts oder ein Ausfallereignis, wie zutreffend, bestimmt wird (der "Handelstag für die VorzeitigeRückzahlung", vorbehaltlich des Aufschubs unter gewissen Umständen) und (b) des Durchschnittspreises, der jederFeinunze Metall zugeschrieben wird, die im Einzelverwahrten Konto am Handelstag für die Vorzeitige Rückzahlunggehalten wird, basierend auf (1) den erhaltenen Erlösen für jegliches Metall, das vor dem fünften Werktag umgehendvor dem 40. Werktag nach dem Handelstag für die Vorzeitige Rückzahlung verkauft wurde (dieser 40. Werktag nach demHandelstag für die Vorzeitige Rückzahlung ist der "Annahmeschlusstag für den Metallverkauf") und (2) demReferenzpreis für das Metall, gemäß Veröffentlichung in der entsprechenden Preisquelle für diese Serie (oder einemNachfolger oder Ersatz der Preisquelle) für jegliches Metall, das nicht vor dem fünften Werktag vor demAnnahmeschlusstag für den Metallverkauf verkauft wurde; und ii. dem Nominalbetrag zuzüglich dem Festgeschriebenen Zinsbetrag.

Die Zahlung eines Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags oder des Finalen Rückzahlungsbetrags unterliegt stets den Bestimmungen zum beschränkten Rückgriff.

Einbehaltung von Steuern

Sämtliche Zahlungen mit Hinsicht auf die ETC-Wertpapiere werden nach Abzug und Berücksichtigung von Einbehaltungen oder Abführungen für, oder auf Rechnung von, Steuern vorgenommen. Sollte eine Einbehaltung, Verringerung oder Abführung für, oder auf Rechnung von, Steuern auf Zahlungen mit Hinsicht auf die ETC-Wertpapiere einer Serie Anwendung finden, unterliegen die Wertpapierinhaber dieser Steuer oder Verringerung oder Abführung und haben keinen Anspruch auf Beträge, um diese Steuer oder Verringerung oder Abführung zu kompensieren. Aufgrund dieser Einbehaltung oder Verringerung wird kein Ausfallereignis eintreten.

Anwendbares Recht

Die ETC-Wertpapiere unterliegen irischem Recht. Jede Serie der ETC-Wertpapiere wird zwei Sicherungstreuhandurkunden aufweisen: eine irischen Rechts und die andere englischen Rechts.

C.1.4 Rang der ETC-Wertpapiere in der Kapitalstruktur des Emittenten bei Insolvenz

Bei den ETC-Wertpapieren handelt es sich um besicherte Anleihen mit beschränktem Rückgriff und die ETC-Wertpapiere einer Serie sind gleichrangig untereinander. Die Verpflichtungen des Emittenten mit Hinsicht auf eine Serie werden durch das Besicherte Eigentum besichert. Die Besicherung über das Besicherte Eigentum mit Hinsicht auf eine Serie wird durchsetzbar, wenn die Zahlung des Finalen Rückzahlungsbetrags oder des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags, wie zutreffend, am geplanten Fälligkeitstag oder dem entsprechenden Abwicklungstag der vorzeitigen Rückzahlung, wie zutreffend, nicht vollständig vorgenommen wird.

C.1.5 Einschränkungen der freien Übertragbarkeit der Wertpapiere

Interessen an ETC-Wertpapieren, die in einem beliebigen Clearingsystem gehandelt werden, werden im Einklang mit den Verfahren und Vorschriften dieses Clearingsystems übertragen. Die ETC-Wertpapiere sind frei übertragbar, vorbehaltlich gewisser Einschränkungen für den Verkauf von ETC-Wertpapieren in unter anderem das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Italien, die Schweiz und jegliche Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, deren zuständige Behörde den Basisprospekt nicht gemeldet oder zugelassen hat. Diese Einschränkungen beziehen sich hauptsächlich auf an die Öffentlichkeit gerichtete Angebot in diesen Rechtssystemen, insofern keine gewissen Ausnahmen Anwendung finden, wenngleich einige der Einschränkungen umfassende Verbote für das Angebot von ETC-Wertpapieren in dem entsprechenden Rechtssystem darstellen. Die ETC-Wertpapiere den steuerrechtlichen Vorschriften der USA.

C.2 Wo werden die ETC-Wertpapiere gehandelt?

Die Zulassung der ETC-Wertpapiere zur Notierung und zum Handel an den geregelten Märkten der Euronext Paris, der Euronext Amsterdam, der Deutschen Börse und der Borsa Italiana sowie die Notierung und der Handel am Hauptmarkt der Londoner Börse und die Notierung und der Handel am International Quotation System der mexikanischen Börse wurden im Rahmen der Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen gemäß dem Ley del Mercado de Valores (mexikanisches Wertpapiermarktgesetz) beantragt.

Die ETC-Wertpapiere können auch an anderen oder weiteren Börsen notiert und/oder zum Handel zugelassen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt zwischen dem Emittenten und dem Arranger vereinbart werden können.

C.3 Wie lauten die Hauptrisiken der ETC-Wertpapiere?

-- Der Wert, der Preis am Sekundärmarkt und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag oder FinaleRückzahlungsbetrag, wie zutreffend, jedes ETC-Wertpapiers einer Serie werden durch Preisbewegungen des Metalls,Marktwahrnehmung, die Kreditwürdigkeit gewisser Transaktionsparteien und die Liquidität der ETC-Wertpapiere amSekundärmarkt beeinflusst. Der Preis des Metalls (und, im weiteren Sinne, der Preis des ETC-Wertpapiers) kannsowohl fallen als auch steigen und die Wertentwicklung des Metalls in der Zukunft kann gegebenenfalls nicht denErgebnissen der Vergangenheit entsprechen.

-- Gold ist generell volatiler als die meisten anderen Anlageklassen, weshalb Anlagen in Gold mit einemhöheren Risiko verbunden und komplexer als andere Anlagen sind, und der Preis der ETC-Wertpapiere am Sekundärmarktkann eine ähnliche Volatilität aufweisen.

-- Die Verringerung des Metallanspruchs durch die Gesamtkostenquote und die Besteuerung derZeichnungsgebühren und Rückkaufgebühren für Autorisierte Teilnehmer (die wahrscheinlich auf die Anleger übertragenwerden) kann sich für die Anleger als unattraktiv erweisen, die lediglich an der Preisbewegung des Metallsinteressiert sind. Es kann somit nicht gewährleistet werden, dass die Wertentwicklung des Metalls ausreichend seinwird, um die Auswirkungen der Gesamtkostenquote und dieser Gebühren auszugleichen.

-- Der Emittent kann sich dazu entscheiden, ein Rückzahlungsereignis aufgrund des Emittenten auszulösen undsämtliche ETC-Wertpapiere einer Serie vorzeitig zurückzuzahlen, indem er dies den Wertpapierinhabern mindestens 30Kalendertage zuvor mitteilt.

-- Die Gesamtkostenquote kann vom Emittenten auf Antrag des Beraters gelegentlich geändert werden,allerdings muss ein Anstieg den Wertpapierinhabern mindestens 30 Tage zuvor mitgeteilt werden.

-- Unter gewissen Umständen muss Mehrwertsteuer auf Übertragungen von Metall an oder durch den Emittentenentrichtet werden. Dies könnte die Fähigkeit des Emittenten beeinträchtigen, seinen Verpflichtungen im Rahmen derETC-Wertpapiere der entsprechenden Serie vollständig nachzukommen. Dies könnte dann ein Rückzahlungsereignisaufgrund von Mehrwertsteuer auslösen, das wiederum zu einer vorzeitigen Rückzahlung sämtlicher ETC-Wertpapieredieser Serie führen würde.

-- Die Anlage in ETC-Wertpapiere hat nicht zur Folge, dass ein Anleger der Besitzer des von derVerwahrstelle (oder einer Unterverwahrstelle im Auftrag der Verwahrstelle) gehaltenen Metalls mit Bezug auf dieentsprechende Serie wird. Eine vorzeitige oder finale Rückzahlung der ETC-Wertpapiere einer Serie wird barabgewickelt.

-- ETC-Wertpapiere können eine lange Laufzeit aufweisen und ein Anleger, der kein Autorisierter Teilnehmerist, kann vor dem Eintritt eines vorzeitigen Rückzahlungsereignisses oder dem geplanten Fälligkeitstag aus einemETC-Wertpapier lediglich Wert schöpfen, indem er es zum an diesem Zeitpunkt gültigen Marktpreis an einenAutorisierten Anbieter oder andere Anleger am Sekundärmarkt verkauft. Jeder Autorisierte Teilnehmer kann zwar einenMarkt für die entsprechende Serie machen, der Autorisierte Teilnehmer ist jedoch nicht verpflichtet, für eine Serieeinen Markt zu machen und ein Autorisierter Teilnehmer kann den gemachten Markt jederzeit einstellen. Darüberhinaus ist nicht jeder Markt für ETC-Wertpapiere liquide und der Preis am Sekundärmarkt (falls zutreffend) fürETC-Wertpapiere kann weitaus niedriger sein als der vom Anleger bezahlte Preis.

-- Der Nominalbetrag zuzüglich dem Festgeschriebenen Zinsbetrag ist der Mindestrückzahlungsbetrags bei einervorzeitigen oder finalen Rückzahlung der ETC-Wertpapiere einer Serie. Sollte der Liquidationserlös desMetallanspruchs für jedes ETC-Wertpapier einer Serie unzureichend sein, um den für dieses ETC-Wertpapier bei dieservorzeitigen oder finalen Rückzahlung fälligen Nominalbetrag und Festgeschriebenen Zinsbetrag zu zahlen, kann derInhaber dieses ETC-Wertpapiers gegebenenfalls die Zahlung des Nominalbetrags und/oder Festgeschriebenen Zinsbetragsnicht vollständig und einen wesentlich niedrigeren Betrag erhalten. Für jedes ETC-Wertpapier ist die Zahlung desFestgeschriebenen Zinsbetrags an die Wertpapierinhaber der Zahlung des Nominalbetrags vorrangig.

-- Der Emittent und die Wertpapierinhaber unterliegen der Kreditwürdigkeit der Metallgegenpartei, derVerwahrstelle und der Autorisierten Teilnehmer.

-- Die Verwahrstelle muss im Rahmen des Verwahrvertrags prüfen, dass das von den Autorisierten Teilnehmernim Gegenzug für ETC-Wertpapiere gelieferte Metall den von der LBMA veröffentlichten "Good Delivery Rules for Goldand Silver Bars" nachkommt. Diese Prüfung darf die Hinterlegung des Metalls durch die Autorisierten Teilnehmer,welche den erforderlichen Reinheitsstandards nicht nachkommen, nicht vollständig verhindern.

-- Der Arranger, der Berater, der Treuhänder, der Sicherungstreuhänder, der Verwalter, die Verwahrstelle,die Autorisierten Teilnehmer, die Metallgegenpartei, jede Stelle und/oder deren verbundene Unternehmen können dasMetall und sonstige Finanzinstrumente, die auf dem Metall basieren oder hiermit verbunden sind, aktiv handeln oderhiervon Positionen halten. Durch diese Tätigkeiten treten Interessenkonflikte auf, was den Preis und die Liquiditätder ETC-Wertpapiere beeinträchtigen könnte.

D. WESENTLICHE INFORMATIONEN ZUR ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT

D.1 Unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt kann ich in dieses Wertpapier investieren?

Nach der ursprünglichen Emission stellt der Emittent die ETC-Wertpapiere lediglich zur Zeichnung durch Unternehmen (die "Autorisierten Teilnehmer") bereit, die ETC-Wertpapiere gemäß Vereinbarung für autorisierte Teilnehmer mit dem Emittenten direkt von und an den Emittenten kaufen und verkaufen dürfen. Die Autorisierten Teilnehmer zahlen für diese Zeichnung durch die Lieferung von Metall, das dem Metallanspruch pro ETC-Wertpapier der gezeichneten ETC-Wertpapiere entspricht. Die Autorisierten Teilnehmer können ebenfalls als Market Maker handeln, d. h. sie kaufen bzw. verkaufen ETC-Wertpapiere von oder an Anleger im Freiverkehr oder über eine Börse. Es muss sich jedoch nicht bei sämtlichen Market Makern um Autorisierte Teilnehmer handeln.

Ein Angebot oder Verkauf von ETC-Wertpapieren an einen Anleger durch einen Autorisierten Teilnehmer oder eine sonstige Vertriebsstelle oder einen Broker, der den Basisprospekt verwenden darf, (jeweils ein "Autorisierter Anbieter ") geschieht gemäß den Bestimmungen und sonstigen Vereinbarungen zwischen diesem Autorisierten Anbieter und diesem Anleger, einschließlich bezüglich Preis, Zuteilungen und Abwicklung. Est ist die Verantwortung des maßgeblichen Finanzintermediärs zum Zeitpunkt dieses Angebots, dem Anleger diese Informationen zu übermitteln Weder der Emittent, noch der Arranger oder eine sonstige Transaktionspartei (bei der es sich nicht um den entsprechenden Autorisierten Anbieter handelt) sind eine Partei dieser Vereinbarungen mit Anlegern und dementsprechend enthalten der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen gegebenenfalls nicht diese Informationen. In diesem Fall muss der Anleger diese Informationen beim entsprechenden Autorisierten Anbieter einholen.

D.2 Warum wurde der Prospekt erstellt?

D.2.1 Grund für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse

Die ETC-Wertpapiere bieten den Anlegern ein relativ einfaches Engagement in der Entwicklung der Spotpreise von Gold und bieten ein alternatives Engagement, das einer Direktanlage in Gold sehr ähnlich ist. Wenngleich die ETC-Wertpapiere nicht einer Anlage in Gold entsprechen, bieten sie Anlegern eine Alternative, über den Wertpapiermarkt an dem Goldmarkt zu partizipieren. Die Nettoerlöse aus der Emission einer Serie ETC-Wertpapiere sind der Betrag an Metall, der letztlich in dem/den Einzelverwahrten Konto/Konten mit Bezug auf diese Serie gehalten wird. Dieses Metall wird verwendet, um den Verpflichtungen des Emittenten im Rahmen dieser Serie nachzukommen.

D.2.2 Wesentliche Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder die Zulassung zum Handel

Zum Datum des Basisprospekts ist Amundi Asset Management S.A.S der Arranger des Programms (der "Arranger"), der ebenfalls als Berater des Emittenten für jede Serie handelt. Er übt laut Beratungsvertrag gewisse Funktionen und Feststellungen im Auftrag des Emittenten durch. Amundi Asset Management S.A.S. ist letztlich Eigentum der Crédit Agricole S.A. Jedes Mitglieder der Crédit Agricole S.A. oder der Crédit Agricole-Gruppe sowie jegliche ihrer Geschäftsführer können (a) an den von Emittenten ausgegebenen ETC-Wertpapieren oder einer hiermit oder für sie ausgeführten Transaktion ein Interesse haben oder eine beliebige Beziehung zu einer sonstigen Person haben, wodurch ein potenzieller Konflikt mit ihren jeweiligen Pflichten gegenüber dem Arranger und dem Berater bestehen kann, und (b) bei der Erfüllung dieser Pflichten mit Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe in Kontakt sein oder anderweitig ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen, und keiner von ihnen ist rechenschaftspflichtig für Erträge oder Vergütungen, die hieraus entstehen.

Ein Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe und/oder ihre verbundenen Unternehmen können Handels- oder Market-Making-Tätigkeiten nachgehen und Long- oder Short-Positionen in einem Metall, sonstigen Instrumenten oder derivativen Produkten, die auf dem Metall basieren oder mit ihm in Verbindung stehen, Metall auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer halten bzw. verwalten. Die Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe können ebenfalls Wertpapiere ausgeben oder Finanzinstrumente in Verbindung mit Gold abschließen. Sollte ein Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe, direkt oder über seine verbundenen Unternehmen, einen Emittenten, eine Stelle, einen Verwalter, einen Sponsor oder Underwriter dieser Wertpapiere oder sonstiger Instrumente Dienste erbringen, können seine Interessen mit Hinsicht auf diese Produkte im Widerspruch zu jenen der Wertpapierinhaber stehen. Diese Tätigkeiten können den Wert der ETC-Wertpapiere und/oder den Wert des zugrunde liegenden Golds in Verbindung mit den ETC-Wertpapieren beeinträchtigen.

ANEXO - Resumen específico de la emisión 4 de abril de 2023

RESUMEN A. INTRODUCCIÓN Y AVISOS A.1.1 Nombre y número de identificación de valores internacional (ISIN) de los valores Serie Amundi Physical Gold ETC con vencimiento en 2118 (la "Serie") emitida conforme al Programa de valores cotizados vinculados a metales preciosos garantizados. Código ISIN: FR0013416716. A.1.2 Identidad y datos de contacto del emisor, incluido su identificador de personas jurídicas (IPJ) Amundi Physical Metals plc (el "Emisor") es una sociedad limitada por acciones (public company limited by shares) constituida en Irlanda. Su domicilio social es 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublín 2 (Irlanda). El número de teléfono del Emisor es +353 1 905 8020 y su identificador de personas jurídicas es 635400OKXTE2YQC92T76. A.1.3 Identidad y datos de contacto de la autoridad competente que autoriza el Folleto Básico El Folleto Básico ha sido autorizado con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento de Folletos") por el Banco Central de Irlanda como autoridad competente. Domicilio: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1. Número de teléfono: +353 1 224 6000. A.1.4 Fecha de aprobación del Folleto Básico El Folleto Básico (el "Folleto Básico") se aprobó el 17 de mayo de 2022 y podrá ser modificado y/o complementado en cada momento A.1.5 Aviso Este resumen se ha elaborado de acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento de Folletos y debe leerse a modo de introducción al Folleto Básico. Toda decisión de invertir en los valores cotizados, garantizados y con recurso limitado vinculados al precio del Oro de esta Serie (los "Valores Cotizados") debe basarse en el análisis por el inversor del Folleto Básico en su conjunto, incluidos los términos definitivos conexos relativos a este Tramo (los "Términos Definitivos"). Cualquier inversor puede perder la totalidad o parte del capital invertido. En caso de formulación ante un juzgado de reclamación relativa a información incluida en el Folleto Básico, el inversor demandante podría, con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, tener que asumir los costes de traducción del Folleto Básico antes de incoar el procedimiento judicial. Se exige responsabilidad civil únicamente a las personas encargadas de presentar este resumen, incluidas posibles traducciones de este, pero solo en caso de que sea engañoso, impreciso o incoherente al leerse junto con las demás partes del Folleto Básico o no facilite, al leerse junto con las demás partes del Folleto Básico, información clave destinada a ayudar a los inversores a la hora de analizar si invertir en los Valores Cotizados. Este documento no constituye oferta o invitación para que cualquier persona suscriba o adquiera Valores Cotizados. Se ha elaborado en relación con los Términos Definitivos. B. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL EMISOR B.1 ¿Quién es el emisor de los valores? B.1.1 Domicilio, personalidad jurídica, IPJ, jurisdicción de constitución y país de actividad El Emisor se constituyó el 4 de diciembre de 2018 como public limited company en Irlanda con arreglo a la Ley de sociedades (Companies Act) de Irlanda de 2014, en su versión modificada, con número de inscripción 638962. Su número de identificación de personas jurídicas es 635400OKXTE2YQC92T76. B.1.2 Actividades principales El Emisor se ha constituido como entidad con fines especiales y ha establecido un programa (el "Programa") en cuyo marco podrán emitirse en cada momento Valores Cotizados vinculados al oro ("Oro" o "Metal"). Cada Serie de Valores Cotizados que se emitan en el marco del Programa se vinculará y ofrecerá exposición al precio del Oro. B.1.3 Accionistas principales El capital social autorizado del Emisor asciende a 25 000 EUR, dividido en 25 000 acciones ordinarias de 1 EUR cada una, todas ellas emitidas y totalmente desembolsadas. Estas acciones las mantiene Cafico Trust Company Limited en fideicomiso con fines benéficos. B.1.4 Consejeros delegados fundamentales Los consejeros del Emisor son Rolando Ebuna, Máiréad Lyons y Mehdi Balafrej. B.1.5 Identidad del auditor de cuentas El auditor de cuentas del Emisor es KPMG Ireland. B.2 ¿Cuál es la información financiera fundamental relativa al Emisor? El Emisor ha publicado sus estados financieros auditados para el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el periodo finalizado el 31 de marzo de 2022. La siguiente información ilustrativa se ha extraído del estado de situación financiera del Emisor a 31 de marzo de 2022: Total de activos corrientes (en USD) 4,849,082,199 Total de patrimonio neto (en USD) 34,899 Total de pasivos corrientes (en USD) 4,849,047,300 Total de patrimonio neto y pasivo (en USD) 4,849,082,199

B.3 ¿Cuáles son los riesgos fundamentales específicos del Emisor?

-- El Emisor es una entidad con fines especiales sin activos sustanciales más allá de su capital socialdesembolsado y los activos que garantizan cada Serie de los Valores Cotizados (principalmente, el Oro). Conrespecto a cada Serie, los titulares de tales Valores Cotizados (los "Titulares de Valores") solo podrán recurrir ala Propiedad Garantizada (según la definición que se le atribuye seguidamente a este término) y no a cualquier otroactivo del Emisor. Si, tras la materialización íntegra de la Propiedad Garantizada en relación con la Serie encuestión, quedaran sin satisfacer cualesquiera derechos, tales derechos quedarán extinguidos, sin que el Emisordeba nada al respecto.

C. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LOS VALORES

C.1 ¿Cuáles son las principales características de los Valores Cotizados?

C.1.1 Tipo, clase e ISIN

Valores vinculados a materias primas. Código ISIN: FR0013416716 Código común: 199119532

C.1.2 Moneda, denominación, valor nominal, número de valores emitidos y duración

Los Valores Cotizados se encuentran denominados en USD. Los Valores Cotizados son al portador en forma de macrotítulo. A efectos del Reglamento de Folletos, el Importe Nominal de cada Valor Cotizado (5,085 USD) se considerará su denominación. El Emisor considera que los Valores Cotizados presentan una denominación mínima inferior a 100 000 EUR. En la fecha de emisión del tramo indicado de Valores Cotizados, habrá emitidos 56 132 611,00 Valores Cotizados de esta Serie. La fecha de vencimiento prevista (la "Fecha de Vencimiento Prevista") de los Valores Cotizados es el 23 de mayo de 2118.

C.1.3 Derechos asociados a los Valores Cotizados

Descripción general

Los Valores Cotizados están concebidos para ofrecer a sus compradores exposición al Oro sin tener que recibir entregas físicas de dicho metal precioso. El Emisor, en el marco del Programa, solo podrá emitir Valores Cotizados a partícipes autorizados nombrados como tales (cada uno de ellos, un "Partícipe Autorizado"). Los Partícipes Autorizados podrán, posteriormente, ofrecer tales Valores Cotizados a clientes minoristas, clientes profesionales u otras contrapartes aptas (con supeditación a determinadas restricciones de venta previstas en el Folleto Básico). El primer tramo de la Serie se emitió el 23 de mayo de 2019 (la "Fecha de Emisi?n de la Serie") a uno o más Partícipes Autorizados.

Cada Valor Cotizado se refiere a una cantidad concreta en peso de Oro, que se especifica en los Términos Definitivos, denominada "Derecho del Metal". Con el fin de garantizar sus obligaciones correspondientes a los Valores Cotizados, el Emisor tratará de mantener suficiente Oro para cumplir tales obligaciones. En la Fecha de Emisión de la Serie, a cada Valor Cotizado se le atribuyó un Derecho del Metal (el "Derecho del Metal Inicial") y cada día posterior el Derecho del Metal de cada Valor Cotizado se reducirá en un porcentaje (la "Ratio de Gasto Total") que se considere suficiente para sufragar la comisión operativa "integral" que el Emisor abonará a Amundi Asset Management S.A.S. (el " Asesor"). A fin de sufragar dicha comisión operativa "integral", HSBC Bank plc (la "Contraparte del Metal") liquidará periódicamente una cantidad de Oro (el "Metal de la Ratio de Gasto Total") equivalente a las reducciones devengadas (de conformidad con la Ratio de Gasto Total) con respecto al Derecho del Metal de todos los Valores Cotizados de la Serie. La Ratio de Gasto Total dejará de resultar de aplicación a un Valor Cotizado con respecto a una Serie en (i) una Fecha de Operación de Recompra en relación con tal Valor Cotizado, (ii) una Fecha de Operación de Reembolso Anticipado en relación con tal Serie y (iii) la Fecha de Valoración de Reembolso Definitiva relativa a tal Serie, la que acaezca con anterioridad. El Oro lo mantendrá por cuenta del Emisor HSBC Bank plc (el "Custodio") y por lo general se mantendrá asignado conforme a los términos del Contrato de Custodia en la cuenta asignada correspondiente del Emisor con el Custodio dispuesta para la serie correspondiente (la "Cuenta Asignada"). Esto significa que el Oro se mantiene en una cuenta segregada mantenida en la cámara de Londres del Custodio a nombre del Emisor por cuenta de la Serie correspondiente y todo el Oro asignado depositado ante, o recibido por, el Custodio en cada momento lo mantiene el Custodio en calidad de depositario por cuenta del Emisor de tal Serie. Hay ocasiones en que las cantidades de Oro pueden mantenerse sin asignar, por ejemplo, para facilitar las suscripciones.

Suscripción

Cualquier día (que no sea sábado o domingo) en que (i) Euronext Paris se encuentre abierta para el desempeño de su actividad, (ii) el mercado extrabursátil de la London Bullion Market Association (la "LBMA") se encuentre abierto para el desempeño de su actividad y (iii) los bancos comerciales se encuentren abiertos para el desempeño de su actividad en Irlanda (un "Día Hábil"), un Partícipe Autorizado podrá solicitar al Emisor que se le emitan Valores Cotizados adicionales (una "Suscripción"). Antes de la liquidación de una Suscripción, el Partícipe Autorizado deberá traspasar a una cuenta sin asignar del Emisor con el Custodio dispuesta para la Serie de que se trate (la "Cuenta sin Asignar") una cantidad de Oro (la "Cantidad de Liquidación de Suscripción") equivalente al producto de (a) el Derecho del Metal en la fecha de la operación correspondiente (la "Fecha de la Operación de Suscripción") y (b) el número total de Valores Cotizados objeto de emisión. El Emisor no emitirá Valores Cotizados a un Partícipe Autorizado hasta que la Cantidad de Liquidación de Suscripción se reciba en la Cuenta sin Asignar y se asigne a la Cuenta Asignada correspondiente a la Serie de que se trate. En relación con cada Suscripción, el Partícipe Autorizado también deberá abonar al Emisor una comisión de suscripción (la "Comisión de Suscripción").

Recompras

Cualquier Día Hábil, un Partícipe Autorizado podrá solicitar que el Emisor le recompre Valores Cotizados (una " Recompra"). Antes de la liquidación de una Recompra, el Partícipe Autorizado deberá entregar al Agente de Emisión y Pagos en nombre del Emisor los Valores Cotizados correspondientes objeto de recompra. El Emisor no cancelará tales Valores Cotizados y entregará al Partícipe Autorizado una cantidad de Oro (la "Cantidad de Liquidación de Recompra") equivalente al producto de (1) el Derecho del Metal en la fecha de operación correspondiente (la "Fecha de Operación de Recompra") y (2) el número total de Valores Cotizados objeto de recompra, hasta que el Agente de Emisión y Pagos confirme la recepción de los Valores Cotizados de que se trate. En relación con cada Recompra, el Partícipe Autorizado también deberá abonar al Emisor una comisión de recompra (la "Comisión de Recompra").

Recompras futuras y reembolso anticipado y definitivo

En cualquier momento dado, el Oro que figure en el debe de la Cuenta Asignada deberá ser, al menos, equivalente al Derecho del Metal total correspondiente a todos los Valores Cotizados todavía en circulación de la Serie de que se trate. Dicho Oro sufragará la entrega de cualesquiera Cantidades de Liquidación de Recompra futuras y el pago de cualquier "Importe de Reembolso Anticipado" o "Importe de Reembolso Definitivo" (cada uno de estos términos, según las definiciones que se les atribuyen seguidamente) con respecto a cada Valor Cotizado.

Garantía

Las obligaciones del Emisor correspondientes a los Valores Cotizados se garantizarán mediante escritura de garantía que se regirá por la legislación irlandesa y escritura de garantía que se regirá por la legislación inglesa mediante garantías prendarias con respecto a los derechos que se le atribuyen al Emisor en los contratos suscritos por él con respecto a los Valores Cotizados y el Oro subyacente. Los activos y los bienes objeto de tales garantías prendarias se denominan "Propiedad Garantizada" a efectos de esta Serie. Los Titulares de Valores, por razón de mantener la Serie, carecerán de derechos contra la Propiedad Garantizada con respecto a cualquier otra serie de Valores Cotizados. La garantía relativa a la Propiedad Garantizada con respecto a una Serie de Valores Cotizados podrá ejecutarse en caso de que no se realice íntegramente el pago del Importe de Reembolso Definitivo o el Importe de Reembolso Anticipado, según corresponda, a su vencimiento en la Fecha de Vencimiento Prevista o la Fecha de Liquidación del Reembolso Anticipado pertinente, según corresponda.

Recurso limitado y prelación

Los Valores Cotizados presentan, entre ellos, la misma prelación. Los derechos de los Titulares de Valores se limitan a la Propiedad Garantizada. Así pues, una vez se materialice la Propiedad Garantizada y se distribuya el producto neto, ninguna de las partes ni nadie que actúe en nombre de ellas tendrán derecho a emprender medidas posteriores contra el Emisor o sus consejeros, directivos, socios o administrador a fin de cobrar cualesquiera importes adicionales y el Emisor no tendrá deuda alguna con respecto a tales importes. Cualquier producto de la Propiedad Garantizada se utilizará con arreglo a las prioridades de pago que se indican en los términos y las condiciones y, por tanto, los derechos de los Titulares de Valores tendrán una prelación acorde al respecto. Como resultado de tales estipulaciones, los Titulares de Valores de una Serie podrían no recibir íntegramente el Importe de Reembolso Definitivo o el Importe de Reembolso Anticipado que deba abonarse con respecto a cada Valor Cotizado de la Serie en cuestión si el producto de la Propiedad Garantizada resulta insuficiente para satisfacer los derechos de todos los acreedores garantizados de la Serie de que se trate.

Intereses

Los Valores Cotizados no abonarán intereses periódicos, si bien el Importe de Reembolso Anticipado o el Importe de Reembolso Definitivo, según corresponda, podrá incorporar una prima por reembolso de intereses en la medida en que tal Importe de Reembolso Anticipado o Importe de Reembolso Definitivo, según corresponda, supere el precio de emisión por Valor Cotizado con respecto al primer tramo de la Serie.

En caso de que el valor del Metal que comprenda el Derecho del Metal por Valor Cotizado se negocie al, o por debajo del, Importe Nominal más el Importe de Intereses Específico (según las definiciones que se les atribuyen seguidamente a estos términos), el Emisor podrá tener que satisfacer un Importe de Intereses Específico como parte del Importe de Reembolso Definitivo o el Importe de Reembolso Anticipado que deba abonarse por Valor Cotizado, según corresponda, importe que representará el interés sobre el Importe Nominal.

Reembolso definitivo de los Valores Cotizados

Salvo que se reembolsen con anterioridad íntegramente o los adquiera y cancele el Emisor, los Valores Cotizados devendrán vencidos y exigibles en la Fecha de Vencimiento Prevista a su Importe de Reembolso Definitivo.

El "Importe de Reembolso Definitivo" correspondiente a una Serie será un importe (importe que podrá incorporar una prima por reembolso de intereses, siendo esta el excedente por encima del precio de emisión por Valor Cotizado con respecto al primer tramo de la Serie de que se trate) denominado en USD por Valor Cotizado equivalente a la mayor de las siguientes cantidades: i. el producto de (a) el Derecho del Metal (expresado en onzas troy de oro fino) en la fecha que acaezca 40Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento prevista (la "Fecha de Valoración de Reembolso Definitiva", quepodría aplazarse en determinadas circunstancias) y (b) el precio medio atribuido a cada onza troy de oro fino deMetal mantenido en la Cuenta Asignada en la Fecha de Valoración de Reembolso Definitiva, con base en (1) elproducto recibido por cualquier Metal que se venda antes del quinto Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha devencimiento prevista y (2) el precio de referencia correspondiente al Metal según publique la fuente de precioscorrespondiente a la Serie de que se trate (o cualquier otra que la suceda o sustituya) con respecto a cualquierMetal que no se venda antes del quinto Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento prevista; y ii. un importe equivalente al 10 % del precio de emisión por Valor Cotizado en la Fecha de Emisión de laSerie (el "Importe Nominal") más un importe equivalente al 1 % del Importe Nominal (el "Importe de InteresesEspecífico").

Reembolso anticipado de los Valores Cotizados

Los Valores Cotizados devendrán vencidos y exigibles antes de su fecha de vencimiento prevista a su Importe de Reembolso Anticipado con motivo del acaecimiento de cualquiera de los siguientes hechos si, tras suceder cualquiera de ellos, el Emisor (y/o, en el caso de un Supuesto de Reembolso a Valor de Mercado o un Supuesto de Incumplimiento, el Fiduciario siguiendo las necesarias órdenes de los Titulares de Valores) hubiera cursado notificación disponiendo el reembolso anticipado íntegro de los Valores Cotizados: i. el Emisor en cualquier momento y por cualquier motivo decide proceder al reembolso anticipado íntegro delos Valores Cotizados (un "Supuesto de Reembolso a Instancias del Emisor"); ii. en la siguiente fecha en que deba llevarse a cabo la entrega de Metal (con independencia de que respondaa una Suscripción, una Recompra o una venta de Metal de la Ratio de Gasto Total), el Emisor debe, o existe unaprobabilidad sustancial de que se le exija, realizar un pago relativo al IVA o registrarse a efectos del IVA ocontabilizar de otro modo el IVA por razón de tal entrega de Metal o el Emisor deviene obligado, o tomaconocimiento de que está obligado, con respecto al IVA de una entrega de Metal anterior (un "Supuesto de Reembolsopor IVA"); iii. determinados proveedores de servicios clave del Emisor dimiten o finalizan sus nombramientos en relacióncon la Serie de que se trate por cualquier motivo y no se nombran sucesores o sustitutos en un plazo de 120 díasnaturales (un "Supuesto de Reembolso por No Sustitución de Proveedores de Servicios"); iv. el valor vigente de un Valor Cotizado en dos días consecutivos sin interrupción (calculado por elAdministrador con referencia al Derecho del Metal de cada Valor Cotizado y el "Precio de Referencia del Metal"[siendo el precio del oro en el LBMA u otro Precio de Referencia del Metal que lo suceda, según se determine encada momento] cada uno de esos días sin interrupción) es menor o igual que el 20 % del precio de emisión por ValorCotizado (calculado con referencia al Derecho del Metal de cada Valor Cotizado y el Precio de Referencia del Metal)en la Fecha de Emisión de la Serie (un "Supuesto de Reembolso a Valor de Mercado"); o v. se produce un supuesto de incumplimiento, incluidos determinados incumplimientos por el Emisor de susobligaciones que no se subsanen en el plazo de subsanación aplicable y determinados supuestos concursales relativosal Emisor (un "Supuesto de Incumplimiento").

El "Importe de Reembolso Anticipado" será un importe (importe que podrá incorporar una prima por reembolso de intereses, siendo esta el excedente por encima del precio de emisión por Valor Cotizado con respecto al primer tramo de la Serie de que se trate) denominado en USD por Valor Cotizado equivalente a la mayor de las siguientes cantidades: i. el producto de (a) el Derecho del Metal (expresado en onzas troy de oro fino) en la fecha que seespecifique en la notificación correspondiente en que se designe un Supuesto de Reembolso a Instancias del Emisor,un Supuesto de Reembolso por IVA, un Supuesto de Reembolso por No Sustitución de Proveedores de Servicios, unSupuesto de Reembolso a Valor de Mercado o un Supuesto de Incumplimiento, según corresponda (la "Fecha de Operaciónde Reembolso Anticipado", que podría aplazarse en determinadas circunstancias) y (b) el precio medio atribuido acada onza troy de oro fino de Metal mantenido en la Cuenta Asignada en la Fecha de Operación de ReembolsoAnticipado, con base en (1) el producto recibido por cualquier Metal que se venda antes del quinto Día Hábilinmediatamente anterior al 40.º Día Hábil siguiente a la Fecha de Operación de Reembolso Anticipado (tal 40.º DíaHábil siguiente a la Fecha de Operación de Reembolso Anticipado, la "Fecha de Corte de Venta del Metal") y (2) elprecio de referencia correspondiente al Metal según publique la fuente de precios correspondiente a la Serie de quese trate (o cualquier otra que la suceda o sustituya) con respecto a cualquier Metal que no se venda antes delquinto Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Corte de Venta del Metal; y ii. el Importe Nominal más el Importe de Intereses Específico.

El pago de cualquier Importe de Reembolso Anticipado o el Importe de Reembolso Definitivo está supeditado en todo momento a las estipulaciones de recurso limitado.

Retenciones fiscales

Todos los pagos relativos a los Valores Cotizados se realizarán netos de, y tras llevar a cabo, retenciones o deducciones por, o a cuenta de, impuestos. En caso de que resulten de aplicación cualesquiera retenciones, minoraciones o deducciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto a pagos con respecto a los Valores Cotizados de cualquier Serie, los Titulares de Valores estarán supeditados a tales impuestos, minoraciones o deducciones y no tendrán derecho a recibir importes con los que compensar cualesquiera tales impuestos, minoraciones o deducciones. No se producirá Supuesto de Incumplimiento como resultado de tales retenciones o deducciones.

Legislación rectora

Los Valores Cotizados habrán de regirse por la legislación irlandesa. Habrá dos escrituras de fideicomiso de garantía relativas a cada Serie de Valores Cotizados: una se regirá por la legislación irlandesa y la otra se regirá por la legislación inglesa.

C.1.4 Prelación de los Valores Cotizados en la estructura de capital del Emisor en caso de insolvencia

Los Valores Cotizados son obligaciones garantizadas y con recurso limitado del Emisor y los Valores Cotizados de una serie presentan, entre ellos, la misma prelación. Las obligaciones del Emisor relativas a una Serie se encuentran garantizadas por la Propiedad Garantizada. La garantía relativa a la Propiedad Garantizada con respecto a una Serie podrá ejecutarse en caso de que no se realice íntegramente el pago del Importe de Reembolso Definitivo o el Importe de Reembolso Anticipado, según corresponda, a su vencimiento en la fecha de vencimiento prevista o la fecha de liquidación del reembolso anticipado correspondiente, según corresponda.

C.1.5 Restricciones a la libre transmisión de los valores

Los intereses relativos a Valores Cotizados negociados en cualquier sistema de compensación se transmitirán con arreglo a los procedimientos y los reglamentos del sistema de compensación de que se trate. Los Valores Cotizados podrán transmitirse libremente, con supeditación a determinadas restricciones a la venta de Valores Cotizados con destino, entre otras jurisdicciones, el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Suiza y cualquier país del Espacio Económico Europeo a cuya autoridad competente no se hubiera comunicado el Folleto Básico o en que se carezca de pasaporte. Estas restricciones se dirigen principalmente a ofertas al público en tales jurisdicciones salvo que resulten de aplicación determinadas exenciones, si bien algunas de las restricciones son prohibiciones generales relativas a la oferta de los Valores Cotizados en la jurisdicción de que se trate. Los Valores Cotizados están supeditados a los requisitos de la legislación fiscal estadounidense.

C.2 ¿Dónde se negociarán los Valores Cotizados?

Se ha presentado solicitud relativa a los Valores Cotizados para su admisión a cotización en Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Deutsche Börse y Borsa Italiana, así como en la London Stock Exchange, y para su negociación en los mercados regulados de estas y en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores de conformidad con las exenciones de colocación privada establecidas en la Ley del Mercado de Valores.

Los Valores Cotizados también podrán cotizar y/o ser admitidos a cotización en otras bolsas de valores que puedan acordarse entre el Emisor y el Coordinador Financiero en algún momento en el futuro.

C.3 ¿Cuáles son los riesgos fundamentales específicos de los Valores Cotizados?

-- El valor, el precio en el mercado secundario y el Importe de Reembolso Anticipado o el Importe deReembolso Definitivo, según corresponda, de cada Valor Cotizado de una Serie se verán afectados por las variacionesdel precio del Metal, la percepción del mercado, la solvencia de determinadas partes de la operación y la liquidezde los Valores Cotizados en el mercado secundario. El precio del Metal (y, por extensión, el precio del ValorCotizado) puede bajar y subir y la evolución del Metal en cualquier periodo futuro puede no reflejar su evoluciónen el pasado.

-- El Oro es, por lo general, más volátil que la mayoría de las demás clases de activos, por lo que lasinversiones en Oro son más arriesgadas y más complejas que otras inversiones; además, el precio en el mercadosecundario de los Valores Cotizados puede mostrar una volatilidad similar.

-- La minoración del Derecho del Metal por la Ratio de Gasto Total y la imposición de Comisiones deSuscripción y Comisiones de Recompra a Partícipes Autorizados (que es probable que se repercutan a los inversores)pueden resultar poco atractivas para aquellos inversores que estén interesados únicamente en la variación delprecio del Metal y no puede garantizarse que el rendimiento del Metal vaya a ser suficiente para compensar elefecto de la Ratio de Gasto Total y las citadas comisiones.

-- El Emisor puede decidir desencadenar un Supuesto de Reembolso a Instancias del Emisor y reembolsar todoslos Valores Cotizados de una Serie de manera anticipada cursando notificación al respecto a los Titulares deValores con una antelación de, al menos, 30 días naturales.

-- La Ratio de Gasto Total podrá modificarla el Emisor a solicitud del Asesor en cada momento, si bien no seproducirá ningún incremento sin que antes se curse notificación al respecto a los Titulares de Valores con unaantelación de, al menos, 30 días.

-- Los traspasos de Metal al, o por el, Emisor pueden implicar la aplicación de IVA en determinadascircunstancias. Dicho extremo podría afectar de manera adversa a la capacidad del Emisor de cumplir lasobligaciones que le atribuyen los Valores Cotizados de la Serie correspondiente íntegramente y podría desencadenarun Supuesto de Reembolso por IVA conducente al reembolso anticipado de todos los Valores Cotizados de la Serie deque se trate.

-- Invertir en los Valores Cotizados no convierte al inversor en propietario del Metal que mantenga elCustodio (o un Subcustodio en nombre del Custodio) con respecto a la Serie de que se trate. Los reembolsosanticipados o definitivos de los Valores Cotizados de una Serie se liquidarán en efectivo.

-- Los Valores Cotizados pueden ser a largo plazo y los inversores que no sean Partícipes Autorizados solopodrán materializar el valor de un Valor Cotizado antes del acaecimiento de un supuesto de reembolso anticipado ola fecha de vencimiento prevista procediendo a su venta al precio de mercado vigente a la sazón a un OferenteAutorizado o a otros inversores en el mercado secundario. Aunque puede que cada Partícipe Autorizado cree unmercado para la Serie de que se trate, ningún Partícipe Autorizado estará obligado a crear un mercado para ningunaSerie y los Partícipes Autorizados podrán dejar de crear un mercado en cualquier momento. Asimismo, cualquiermercado de Valores Cotizados podría no ser líquido y el precio del mercado secundario (en su caso) de los ValoresCotizados podría ser sustancialmente inferior al precio abonado por el inversor.

-- El Importe Nominal más el Importe de Intereses Específico hacen las veces de un importe mínimo deamortización con respecto al reembolso anticipado o definitivo de los Valores Cotizados de una Serie. En caso deque el producto de la liquidación del Derecho del Metal de cada Valor Cotizado de la Serie de que se trate seainsuficiente para sufragar el Importe Nominal y el Importe de Intereses Específico pagaderos con respecto a talValor Cotizado con motivo de tal reembolso anticipado o definitivo, el titular del Valor Cotizado en cuestiónpodría no recibir el pago del Importe Nominal y/o el Importe de Intereses Específico íntegramente y podría recibiruna cantidad sustancialmente menor. Con respecto a cada Valor Cotizado, el pago del Importe de Intereses Específicoa Titulares de Valores tendrá una prelación superior con respecto al pago del Importe Nominal.

-- El Emisor y los Titulares de Valores se exponen a la solvencia de la Contraparte del Metal, el Custodio ylos Partícipes Autorizados.

-- El Custodio debe, con arreglo al Contrato de Custodia, verificar que el Metal que entreguen losPartícipes Autorizados a cambio de los Valores Cotizados se atiene a las The Good Delivery Rules for Gold andSilver Bars publicadas por el LBMA. Tal verificación no podrá evitar por completo que los Partícipes Autorizadosdepositen Metal no conforme con las normas de pureza exigidas.

-- El Coordinador Financiero, el Asesor, el Fiduciario, el Fiduciario de Garantía, el Administrador, elCustodio, los Partícipes Autorizados, la Contraparte del Metal, cada uno de los Agentes y/o sus filiales podríannegociar con, o mantener posiciones activamente en, el Metal y otros instrumentos financieros basados en, orelacionados con, el Metal. Tales actividades plantean conflictos de intereses y podrían afectar negativamente alprecio y la liquidez de Valores Cotizados.

D. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO

D.1 ¿En qué condiciones y en qué plazos puedo invertir en este valor?

En su emisión inicial, el Emisor pone los Valores Cotizados para su suscripción a disposición solo de entidades (los "Partícipes Autorizados") a las que se les permite comprar y vender Valores Cotizados directamente del y al Emisor con arreglo a un contrato de partícipe autorizado con el Emisor. Los Partícipes Autorizados pagarán tales suscripciones entregando una cantidad de Metal equivalente al Derecho del Metal por Valor Cotizado de los Valores Cotizados que se suscriben. Los Partícipes Autorizados también pueden intervenir en calidad de creadores de mercado, es decir, comprando y vendiendo Valores Cotizados de y a inversores en mercados extrabursátiles o en mercados organizados. Sin embargo, no todos los creadores de mercado tienen que ser Partícipes Autorizados.

Toda oferta o venta de Valores Cotizados a un inversor por un Partícipe Autorizado u otro distribuidor o intermediario autorizado a utilizar el Folleto Básico (cada uno, un "Oferente Autorizado") se realizará con arreglo a los términos y demás acuerdos vigentes entre tal Oferente Autorizado y tal inversor relativos, entre otros aspectos, a precio, asignaciones y liquidación. Será responsabilidad del intermediario financiero correspondiente en el momento de la oferta facilitar al inversor la información indicada. Ni el Emisor, ni el Coordinador Financiero ni ninguna otra Parte de la Operación (más allá del Oferente Autorizado correspondiente) serán parte de cualesquiera tales acuerdos con inversores y, por consiguiente, el Folleto Básico y los Términos Definitivos podrían no contener tal información y, en tal caso, un inversor deberá obtenerla del Oferente Autorizado correspondiente.

D.2 ¿Por qué se ha elaborado el folleto?

D.2.1 Razón para ofrecer y utilizar el producto

Los Valores Cotizados ofrecen a los inversores un medio relativamente sencillo de obtener exposición a la variación de los precios al contado del oro y suponen una forma alternativa de obtener exposición muy similar a una inversión directa en oro. Aunque los Valores Cotizados no son un equivalente exacto de una inversión en oro, ofrecen a los inversores una alternativa que permite un nivel de participación en el mercado del oro a través del mercado de valores. El producto neto de la emisión de una Serie de Valores Cotizados será una cantidad de Metal que en última instancia se mantendrá en la(s) Cuenta(s) Asignada(s) con respecto a la Serie de que se trate. Dicho Metal se utilizará para dar cumplimiento a las obligaciones que la Serie en cuestión atribuya al Emisor.

D.2.2 Conflictos de intereses sustanciales relativos a la oferta o la admisión a negociación

En la fecha del Folleto Básico, el coordinador financiero del Programa (el "Coordinador Financiero") es Amundi Asset Management S.A.S., que también interviene en calidad de Asesor del Emisor con respecto a cada Serie, desempeñando y realizando funciones y cálculos determinados en nombre del Emisor con arreglo a un contrato de asesoramiento. Amundi Asset Management S.A.S. es, en última instancia, propiedad de Crédit Agricole S.A. Cualquier miembro de Crédit Agricole S.A. o el grupo Crédit Agricole, y cualquiera de los consejeros de dichas entidades, podrán (a) albergar un interés en los Valores Cotizados emitidos por el Emisor o en cualquier operación efectuada con él o en su nombre o tener cualquier relación con cualquier otra persona que puedan suponer un conflicto potencial con sus respectivas obligaciones con el Coordinador Financiero y el Asesor y (b) negociar con, o utilizar de otro modo, los servicios de empresas del grupo Crédit Agricole en relación con el cumplimiento de tales obligaciones, y ninguno de ellos tendrá obligación de dar cuenta de cualquier beneficio o remuneración que obtenga de tales actividades.

Las entidades del grupo Crédit Agricole y/o sus filiales podrán llevar a cabo actividades de negociación y creación de mercado y mantener posiciones largas o cortas en cualquier metal, otros instrumentos o productos derivados con base en, o en relación con, el metal, metal para sus cuentas propias o para otras cuentas que gestionen. Las entidades del grupo Crédit Agricole también podrán emitir valores o suscribir instrumentos financieros en relación con el Oro. En la medida en que cualquier entidad del grupo Crédit Agricole, directamente o a través de sus filiales, haga las veces de emisor, agente, gestor, patrocinador o suscriptor de tales valores u otros instrumentos, sus intereses con respecto a tales productos podrían ser contrarios a los intereses de los Titulares de Valores. Tales actividades pueden imprimir un efecto adverso sobre el valor de los Valores Cotizados y/o el valor del Oro subyacente relativo a los Valores Cotizados.

ANNEXE - Résumé spécifique à l'émission 4 avril 2023

-- RÉSUMÉ -- A. INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS -- A.1.1 Nom et code international d'identification des valeurs mobilières (ISIN) Série Amundi Physical Gold ETC à échéance 2118 (la « Série ») émise dans le cadre du Programme d'émission de titres ETC garantis liés au prix des métaux précieux. Code ISIN: FR0013416716. -- A.1.2 Identité et coordonnées de l'émetteur, y compris son identifiant d'entité juridique (LEI) -- Amundi Physical Metals plc (l'« Émetteur ») est une société anonyme à responsabilité limitée de droit irlandais. Siège social: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlande. Le numéro de téléphone de l'émetteur est le +353 1 905 8020 et son code LEI est le 635400OKXTE2YQC92T76. -- A.1.3 -- Identité et coordonnées de l'autorité compétente approuvant le Prospectus de Base -- Le Prospectus de Base a été approuvé conformément au Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'autorité compétente. Adresse: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Numéro de téléphone: +353 1 224 6000. -- A.1.4 Date d'approbation du Prospectus de Base Le Prospectus de Base (le « Prospectus de Base ») a été approuvé le 17 mai 2022 et est susceptible d'être modifié et/ou complété de manière périodique. -- A.1.5 Avertissement -- Ce résumé a été préparé conformément à l'article 7 du Règlement Prospectus et doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base. Toute décision d'investir dans les titres négociés en bourse, garantis et à recours limité liés au prix de l'or de cette Série (les « Titres ETC ») doit être fondée sur un examen de l'intégralité du Prospectus de Base par l'investisseur, en ce compris les conditions définitives applicables à cette Tranche (les « Conditions Définitives »). L'investisseur est susceptible de perdre la totalité ou une partie du capital investi. Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon le droit national de l'État membre où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté ce résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux autres parties du Prospectus de Base, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus de Base, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Titres ETC. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des Titres ETC. Il a été préparé en lien avec les Conditions Définitives. B. INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT L'ÉMETTEUR -- B.1 Qui est l'émetteur des valeurs mobilières - -- B.1.1 Siège social, forme juridique, LEI, pays de constitution et droit régissant les activités -- L'émetteur a été constitué en Irlande le 4 décembre 2018 sous la forme d'une société anonyme, sous le numéro 638962, conformément au « Companies Act of Ireland 2014 ». Son code LEI est le 635400OKXTE2YQC92T76. -- B.1.2 Principales activités -- L'Émetteur a été constitué en tant que véhicule ad hoc et a établi un programme (le « Programme ») dans le cadre duquel des Titres ETC liés à l'or (« Or » ou « Métal ») peuvent être émis de manière périodique. Chaque Série de Titres ETC émis dans le cadre du Programme sera liée, et fournira une exposition, au prix de l'Or. -- B.1.3 Principaux actionnaires -- Le capital social autorisé de l'Émetteur s'élève à 25 000 euros et est réparti en 25 000 actions ordinaires de 1 EUR chacune, toutes ayant été émises et entièrement libérées. Ces actions sont détenues par Cafico Trust Company Limited en fiducie à des fins de bienfaisance. -- B.1.4 Principaux dirigeants Les administrateurs de l'Émetteur sont Rolando Ebuna, Máiréad Lyon et Mehdi Balafrej. -- B.1.5 Identité du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes de l'Émetteur est KPMG Ireland. -- B.2 Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur - L'Émetteur a publié ses états financiers audités relatifs à la période allant du 1er Avril 2021 au 31 mars 2022. La synthèse des informations ci-dessous est extraite de l'état de situation financière de l'Émetteur au 31 mars 2022: Total actifs courants (en USD) 4,849,082,199 Total capitaux propres (en USD) 34,899 Total passifs courants (en USD) 4,849,047,300 Total capitaux propres et passif (en USD) 4,849,082,199

-- B.3 Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur -

-- L'Émetteur est un véhicule ad hoc ne disposant pas d'autres actifs importants que son capital socialversé et les actifs sur lesquels chaque Série de Titres ETC est garantie (principalement l'Or). Pour chaque Série,les détenteurs desdits Titres ETC (les « Détenteurs de Titres ») auront uniquement recours aux Biens Donnés enGarantie (tels que définis ci-dessous) et n'utiliseront pas les autres actifs de l'Émetteur. Si, après laréalisation de la totalité des Biens Donnés en Garantie liés à ladite Série, il reste des créances impayées,lesdites créances s'éteindront et aucune créance ne sera due par l'Émetteur à cet égard.

C. INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES

-- C.1 Quelles sont les principales caractéristiques des Titres ETC -

-- C.1.1 Nature, catégorie et code ISIN

-- Titres liés à des matières premières. Code ISIN: FR0013416716 Code commun: 199119532

-- C.1.2 Monnaie, dénomination, valeur nominale, nombre de valeurs mobilières

émises et échéance

-- Les Titres ETC sont libellés en USD. Les Titres ETC se présentent sous forme globale auporteur. Aux fins du Règlement Prospectus, le Montant Nominal de chaque Titre ETC (5 085 USD) est considéré commela valeur nominale dudit Titre ETC. Les Titres ETC sont traités par l'Émetteur comme ayant une valeur nominaleminimale de moins de 100 000 EUR. À la date d'émission de la tranche de Titres ETC ci-dessus, il y aura 56 132 611,00Titres ETC de cette Série en circulation. La date d'échéance prévue (la « Date d'Échéance Prévue ») des Titres ETCest le 23 mai 2118.

-- C.1.3 Droits attachés aux Titres ETC

-- Présentation générale

-- Les Titres ETC sont conçus pour permettre aux acheteurs de s'exposer à l'Or sans avoirà en prendre physiquement livraison. Dans le cadre du Programme, l'Émetteur peut uniquement émettre des Titres ETCpour les participants autorisés désignés comme tels (les « Participants Autorisés »). Les Participants Autoriséspeuvent par la suite proposer lesdits Titres ETC à des clients particuliers, des clients professionnels ou d'autrescontreparties éligibles (sous réserve de certaines restrictions de vente énoncées dans le Prospectus de Base). Lapremière tranche de la Série a été émise le 23 mai 2019 (la « Date d'Émission de la Série ») pour un ou plusieursParticipants Autorisés.

-- Chaque Titre ETC est lié à un montant spécifique exprimé en poids d'Or, précisé dansles Conditions Définitives et dénommé « Droit au Métal » (« Metal Entitlement »). L'Émetteur veillera à détenirsuffisamment d'Or pour remplir ses obligations en vertu des Titres ETC. À la Date d'Émission de la Série, chaqueTitre ETC a été assorti d'un Droit au Métal (le « Droit au Métal Initial »). Chaque jour suivant, le Droit au Métalde chaque Titre ETC est minoré d'un pourcentage (le « Total des Frais sur Encours » ou « TER ») déterminé commesuffisant pour financer les frais d'exploitation globaux de l'Émetteur à verser à Amundi Asset Management S.A.S (le« Conseiller »). Afin de financer ces frais d'exploitation globaux, HSBC Bank plc (la « Contrepartie pour le Métal ») vend régulièrement une quantité d'Or (le « Métal TER ») égale aux réductions cumulées (en vertu du Total desFrais sur Encours) du Droit au Métal de tous les titres ETC de la Série. Le Total des Frais sur Encours cessera des'appliquer à un Titre ETC pour une série à la survenance de la première des éventualités qui suivent: (i) la Datede Rachat relative audit Titre ETC, (ii) la Date de Remboursement Anticipé relative à ladite Série et (iii) la Datede Remboursement Final de ladite Série. L'Or sera conservé pour l'Émetteur par HSBC Bank plc (le « Dépositaire »)et sera généralement détenu sur une base « allouée », conformément aux termes de la Convention de Dépôt, sur lecompte alloué détenu par l'Émetteur auprès du Dépositaire pour la série concernée (le « Compte Alloué »). Celasignifie que l'Or est conservé sur un compte séparé détenu dans la chambre forte londonienne du Dépositaire au nomde l'Émetteur pour le compte de la Série concernée et que tout Or sous forme allouée déposé ou reçu périodiquementpar le Dépositaire est détenu par le Dépositaire en tant que dépositaire de l'Émetteur pour ladite Série. Certainesquantités d'or peuvent parfois être détenues sur une base « non allouée », par exemple pour faciliter lessouscriptions.

-- Souscription

-- Chaque jour (hormis le samedi ou le dimanche) où (i) Euronext Paris est ouvert, (ii) lemarché hors cote de la London Bullion Market Association (la « LBMA ») est ouvert et (iii) les banques commercialesen Irlande sont ouvertes (« Jour Ouvré »), un Participant Autorisé peut demander à l'Émetteur d'émettre de nouveauxTitres ETC pour ledit Participant Autorisé (une « Souscription »). Préalablement au règlement d'une Souscription,le Participant Autorisé sera tenu de transférer sur un compte non alloué détenu par l'Émetteur chez le Dépositairepour ladite Série (le « Compte Non Alloué ») une quantité d'Or (le « Montant de Règlement de la Souscription »)égale au produit (a) du Droit au Métal à la date concernée (la « Date de Souscription ») et (b) du nombre total desTitres ETC émis. L'Émetteur n'émettra pas de Titres ETC pour un Participant Autorisé tant que le Montant deRèglement de la Souscription n'aura pas été réceptionné sur le Compte Non Alloué et alloué sur le Compte Allouépour la Série. Le Participant Autorisé sera également tenu de payer à l'Émetteur une commission de souscription (la« Commission de Souscription ») pour chaque Souscription.

-- Rachats

Un Participant Autorisé peut, n'importe quel Jour Ouvré, demander que l'Émetteur lui rachète des Titres ETC (un « Rachat »). Préalablement au règlement d'un Rachat, le Participant Autorisé sera tenu de remettre à l'Agent Payeur et d'Émission au nom de l'Émetteur les Titres ETC visés par le Rachat. L'Émetteur n'annulera pas lesdits Titres ETC et fournira au Participant Autorisé une quantité d'Or (le « Montant de Règlement de Rachat ») égale au produit (1) du Droit au Métal à la date concernée (la « Date de Rachat ») et (2) du nombre total de Titres ETC rachetés jusqu'au moment où l'Agent Payeur et d'Émission a confirmé la réception desdits Titres ETC. Le Participant Autorisé sera également tenu de payer à l'Émetteur une commission de rachat (la « Commission de Rachat ») pour chaque Rachat.

-- Rachats futurs et Remboursements Anticipé et Final

L'Or inscrit au crédit du Compte Alloué doit à tout moment être au moins égal au total des Droits au Métal pour tous les Titres ETC encore en circulation pour ladite Série. Cet Or servira à financer le versement de tout éventuel Montant de Règlement de Rachat et le paiement de tout « Montant de Remboursement Anticipé » ou « Montant de Remboursement Final » (chacun étant défini ci-dessous) relatif à chaque Titre ETC.

-- Sécurité

Les obligations de l'Émetteur résultant des Titres ETC seront garanties, en vertu d'un acte de fiducie de titres de droit irlandais et d'un acte de fiducie de titres de droit anglais, par des sûretés sur les droits de l'Émetteur découlant des accords conclus par celui-ci concernant les Titres ETC et l'Or sous-jacent. Les actifs et les biens faisant l'objet de ces sûretés sont appelés « Biens Donnés en Garantie » pour cette Série. Les Détenteurs de Titres n'auront, au motif de la détention de ladite Série, aucun droit sur les Biens Donnés en Garantie en ce qui concerne toute autre série de Titres ETC. La sûreté sur les Biens Donnés en Garantie dans le cadre d'une Série de Titres ETC devient exécutable si le paiement du Montant de Remboursement Final ou du Montant de Remboursement Anticipé (le cas échéant) n'est pas effectué intégralement à la Date d'Échéance Prévue ou à la Date de Règlement du Remboursement Anticipé concernée (le cas échéant).

Recours limité et rang

-- Les Titres ETC sont de même rang entre eux. Les droits des Détenteurs de Titres sontlimités en termes de recours aux Biens Donnés en Garantie. Ainsi, une fois les Biens Donnés en Garantis liquidés etle produit net distribué, les parties ou toute personne agissant en leur nom ne pourront entreprendre aucunenouvelle action à l'encontre de l'Émetteur ou de ses dirigeants, collaborateurs, membres ou administrateurs pourrecouvrer toute somme supplémentaire éventuelle et aucune dette ne sera due par l'Émetteur au titre de cette somme.Tout produit provenant des Biens Donnés en Garantie sera distribué conformément aux priorités de paiement définiesdans les conditions générales et les droits des Détenteurs de Titres suivront par conséquent cet ordre prédéfini.Il résulte de ces dispositions que les Détenteurs de Titres d'une Série peuvent ne pas recevoir l'intégralité duMontant de Remboursement Final ou du Montant de Remboursement Anticipé payable à l'égard d'un Titre ETC de laditeSérie si le produit provenant des Biens Donnés en Garantie n'est pas suffisant pour répondre aux créances de tousles créanciers garantis de ladite Série.

Intérêts

-- Les Titres ETC ne paieront pas d'intérêts périodiques, mais le Montant de RemboursementAnticipé ou Montant de Remboursement Final, selon le cas, peut intégrer une prime de rachat des intérêts dès lorsque ledit Montant de Remboursement Anticipé ou Montant de Remboursement Final, selon le cas, excède le prixd'émission par Titre ETC pour la première tranche de la Série en question.

-- Si la valeur du Métal comprenant le Droit au Métal par Titre ETC est inférieure ouégale à un montant équivalant au Montant Nominal majoré du Montant d'Intérêts Spécifié (comme définis ci-après), unMontant d'Intérêts Spécifié pourra être payable par l'Émetteur comme partie intégrante du Montant de RemboursementFinal ou du Montant de Remboursement Anticipé payable par Titre ETC, selon le cas, lequel montant représentera lesintérêts sur le Montant Nominal.

Remboursement Final des Titres ETC

-- Sauf remboursement anticipé préalable en totalité ou rachat et annulation del'Émetteur, le Montant de Remboursement Final de chaque Titre ETC sera exigible et payable à la Date d'ÉchéancePrévue.

-- Le « Montant de Remboursement Final » pour une Série sera un montant (lequel intégreraune prime de rachat des intérêts, correspondant à tout excédent au-dessus du prix d'émission par Titre ETC pour lapremière tranche de ladite Série) libellé en USD par Titre ETC égal: i. au produit (a) du Droit au Métal (exprimé en once troy fine) à la date tombant 40 Jours Ouvrés avant laDate d'Échéance Prévue (la « Date d'Évaluation de Remboursement Final », sous réserve de report dans certainescirconstances) et (b) du cours moyen attribué à chaque once troy fine de Métal détenu sur le Compte Alloué à laDate d'Évaluation de Remboursement Final sur la base (1) du produit reçu sur tout Métal vendu avant le cinquièmeJour Ouvré précédant immédiatement la Date d'Échéance Prévue et (2) du cours de référence du Métal tel que publiésur la source du cours pertinente pour ladite Série (ou toute nouvelle source ou source remplaçante) pour toutMétal qui n'a pas été vendu avant le cinquième Jour Ouvré précédant immédiatement la Date d'Échéance Prévue; et ii. à un montant égal à 10 pour cent du prix d'émission par Titre ETC à la Date d'Émission de la Série (le « Montant Nominal ») plus un montant égal à 1 pour cent du Montant Nominal (le « Montant d'Intérêts Spécifié »), lemontant le plus élevé prévalant.

Remboursement anticipé des Titres ETC

-- Les Titres ETC deviendront échus et payables avant leur Date d'Échéance Prévue auMontant de Remboursement Anticipé en cas de survenance de l'un des événements suivants si, à la suite de lasurvenance de l'un de ces événements, l'Émetteur (et/ou, en cas de Défaillance ou d'Événement de Rachat Lié à laValeur de Marché, le Fiduciaire suivant les instructions des Détenteurs de Titres) a notifié un remboursementanticipé des Titres ETC dans leur intégralité: i. l'Émetteur décide à tout moment et pour quelque raison que ce soit de racheter de manière anticipée lesTitres ETC dans leur intégralité (un « Événement de Remboursement Initié par l'Émetteur »); ii. le jour qui suit la date de livraison prévue du Métal (que ce soit dans le cadre d'une Souscription, d'unRachat ou d'une vente de Métal TER), l'Émetteur doit, ou va très probablement devoir, effectuer un versement de TVAou prendre en compte la TVA pour ladite livraison de Métal ou l'Émetteur devient redevable ou prend consciencequ'il est redevable de la TVA pour une livraison de Métal antérieure (un « Événement de Remboursement Lié à la TVA »); iii. certains prestataires de services clés de l'Émetteur démissionnent ou leur nomination dans le cadre deladite Série est révoquée pour quelque raison que ce soit et aucun successeur ou remplaçant n'est nommé dans les120 jours calendaires (un « Événement de Remboursement pour Cause de Non-Remplacement du Prestataire de Services »); iv. la valeur d'un Titre ETC durant deux jours consécutifs (calculée par l'Administrateur sur la base duDroit au Métal de chaque Titre ETC et du « Cours de Référence du Métal » (à savoir le Cours de l'Or de la LBMA outout autre Cours de Référence du Métal tel que déterminé de temps à autre) durant chacun desdits jours consécutifs)est inférieure ou égale à 20 pour cent du prix d'émission par Titre ETC (calculé sur la base du Droit au Métal dechaque Titre ETC et du Cours de Référence du Métal) à la Date d'Émission de la Série (un « Événement deRemboursement Lié à la Valeur de Marché »); ou v. un cas de défaillance survient, y compris certains manquements de l'Émetteur à ses obligations qui nesont pas corrigés durant la période de grâce applicable et certains cas d'insolvabilité liés à l'Émetteur (un « Casde Défaillance »).

-- Le « Montant de Remboursement Anticipé » sera un montant (lequel intégrera une prime derachat des intérêts, correspondant à tout excédent au-dessus du prix d'émission par Titre ETC pour la premièretranche de ladite Série) libellé en USD par Titre ETC égal: i. au produit (a) du Droit au Métal (exprimé en once troy fine) à la date spécifiée dans l'avis concernéannonçant un Événement de Rachat Initié par l'Émetteur, un Événement de Rachat Lié à la TVA, un Événement de Rachatpour Cause de Non-Remplacement du Prestataire de Services, un Événement de Rachat Lié à la Valeur de Marché ou unCas de Défaillance applicable (la « Date de Remboursement anticipé », sous réserve de report dans certainescirconstances) et (b) du cours moyen attribué à chaque once troy fine de Métal détenu sur le Compte Alloué à laDate de Remboursement anticipé sur la base (1) du produit reçu sur tout Métal vendu avant le cinquième Jour Ouvréprécédant immédiatement le 40e Jour Ouvré suivant la Date de Remboursement anticipé (ce 40e jour constituant la « Date Limite de Vente du Métal ») et (2) du cours de référence du Métal tel que publié sur la source du courspertinente pour ladite Série (ou toute nouvelle source ou source remplaçante) pour tout Métal qui n'a pas été venduavant le cinquième Jour Ouvré précédant immédiatement la Date Limite de Vente du Métal; et ii. au Montant Nominal majoré du Montant d'Intérêts Spécifié, le montant le plus élevé prévalant.

Le paiement de tout Montant de Remboursement anticipé ou Montant de Remboursement Final est soumis à tout moment aux dispositions relatives au recours limité.

Retenue à la source

-- Tous les paiements concernant les Titres ETC doivent être effectués nets et aprèsdéduction de toute retenue ou déduction fiscale. Dans le cas où une retenue ou déduction fiscale s'appliquerait auxpaiements versés sur des Titres ETC d'une Série, les Détenteurs de Titres doivent se soumettre à l'impôt ou ladéduction concerné(e) et ne peuvent prétendre à la réception de sommes pour compenser ledit impôt ou laditedéduction. Aucun Cas de Défaillance ne peut se produire en conséquence d'une telle retenue ou déduction.

Droit Applicable

-- Les Titres ETC seront régis par le droit irlandais. Deux actes de fiducie de titresseront établis pour chaque Série de Titres ETC, l'un de droit irlandais et l'autre de droit anglais.

-- C.1.4 Rang des Titres ETC dans la structure du capital de l'Émetteur en cas

d'insolvabilité

Les Titres ETC sont des obligations garanties avec recours limité de l'Émetteur et les Titres ETC d'une Série sont de même rang entre eux. Les obligations de l'Émetteur au titre d'une Série sont garanties par les Biens Donnés en Garantie. La sûreté sur les Biens Donnés en Garantie dans le cadre d'une Série devient exécutable si le paiement du Montant de Remboursement Final ou du Montant de Remboursement anticipé (le cas échéant) n'est pas effectué intégralement à la date d'échéance prévue ou à la date de règlement du Remboursement anticipé concernée (le cas échéant).

-- C.1.5 Restrictions à la libre cession des valeurs mobilières

-- Les intérêts dans des Titres ETC négociés dans n'importe quel système de compensationseront transférés conformément aux procédures et règlements dudit système de compensation. Les Titres ETC serontlibrement cessibles, sous réserve de certaines restrictions sur les ventes dans des pays comme le Royaume-Uni, lesÉtats-Unis, l'Italie, la Suisse ou tout État membre de l'Espace économique européen si le Prospectus de Base n'apas été notifié à l'autorité compétente ou n'a pas suivi la procédure de passeport en vigueur. Ces restrictionsciblent principalement les offres au public dans lesdites juridictions sauf si certaines exemptions s'appliquentbien que certaines des restrictions relèvent d'interdictions systématiques sur l'offre de Titres ETC dans lajuridiction concernée. Les Titres ETC sont assujettis aux dispositions du droit fiscal des États-Unis.

-- C.2 Où les Titres ETC seront-ils négociés -

Une demande a été déposée en vue de faire admettre les Titres ETC à la cotation, et à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Paris, Euronext Amsterdam, de Deutsche Börse et de Borsa Italiana ainsi qu'à la cotation et à la négociation sur le principal marché de la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et à la cotation et à la négociation sur l'International Quotation System du Mexican Stock Exchange conformément aux exemptions de placement privé établies par la Ley del Mercado de Valores (loi sur le marché des valeurs). Les Titres ETC pourront également être cotés et/ou admis à la négociation sur une ou plusieurs autres places boursières tel que convenu entre l'Émetteur et l'Arrangeur à un moment ultérieur.

-- C.3 Quels sont les principaux risques spécifiques aux Titres ETC -

-- La valeur, le cours sur le marché secondaire et le Montant de Remboursement Anticipé ou Montant deRemboursement Final, le cas échéant, de chaque Titre ETC d'une Série subissent l'incidence des variations du coursdu Métal, de la perception du marché, de la solvabilité de certaines parties à la transaction et de la liquiditédes Titres ETC sur le marché secondaire. Le cours du Métal (et, par extension, le cours du Titre ETC) peut évoluerà la hausse comme à la baisse et les performances passées ne peuvent laisser présager des performances futures.

-- L'Or est généralement plus volatil que la plupart des autres classes d'actifs, ce qui rend lesinvestissements dans l'Or plus risqués et plus complexes que les autres investissements, et le cours des Titres ETCsur le marché secondaire peut se montrer tout aussi volatil.

-- La réduction du Droit au Métal par le Total des Frais sur Encours et l'imposition de Commissions deSouscription et de Commissions de Rachat aux Participants Autorisés (susceptibles d'être répercutées sur lesinvestisseurs) peuvent rendre l'investissement moins attractif pour les investisseurs uniquement intéressés parl'évolution du cours du Métal et rien ne garantit que la performance du Métal sera suffisante pour compenserl'effet du Total des Frais sur Encours et desdites commissions.

-- L'Émetteur peut décider de déclencher un Événement de Remboursement Initié par l'Émetteur et derembourser de manière anticipée tous les Titres ETC d'une Série moyennant un préavis minimal de 30 jourscalendaires aux Détenteurs de Titres.

-- Le Total des Frais sur Encours peut être modifié par l'Émetteur à la demande du Conseiller de temps àautre, à la condition qu'aucune augmentation ne puisse prendre effet sans que les Détenteurs de Titres n'en aientété prévenus au moins 30 jours calendaires au préalable.

-- Une TVA peut être due sur des transferts de Métal à ou par l'Émetteur dans certaines circonstances. Celapeut nuire à la capacité de l'Émetteur à s'acquitter de toutes ses obligations dans le cadre des Titres ETC de laSérie concernée et déclencher un Événement de Remboursement Lié à la TVA entraînant le remboursement anticipé detous les Titres ETC de ladite Série.

-- Investir dans les Titres ETC ne fera pas de l'investisseur le propriétaire du Métal détenu chez leDépositaire (ou un Sous-Dépositaire au nom du Dépositaire) dans le cadre de la Série concernée. Tout remboursementanticipé ou final des Titres ETC d'une Série sera réglé en numéraire.

-- Les Titres ETC peuvent être un investissement à long terme et le seul moyen par lequel un investisseurqui n'est pas un Participant Autorisé peut réaliser une plus-value sur un Titre ETC avant la survenance d'unremboursement anticipé ou la Date d'Échéance Prévue est de le vendre à son cours de marché à un Offrant Autorisé oud'autres investisseurs dans le cadre d'une transaction sur un marché secondaire. Bien que chaque ParticipantAutorisé puisse créer un marché pour la Série concernée, aucun Participant Autorisé n'est tenu de créer un marchépour une Série et un Participant Autorisé peut cesser de tenir son marché à tout moment. En outre, un marché deTitres ETC peut ne pas être liquide et le cours sur le marché secondaire (le cas échéant) pour les Titres ETC peutêtre sensiblement inférieur au prix payé par l'investisseur.

-- Le Montant Nominal majoré du Montant d'Intérêts Spécifié constitue le montant de remboursement minimallors du remboursement anticipé ou final des Titres ETC d'une Série. Dans l'hypothèse où le produit de laliquidation du Droit au Métal de chaque Titre ETC de ladite Série est insuffisant pour financer le Montant Nominalet le Montant d'Intérêts Spécifié payable dans le cadre de chaque Titre ETC lors dudit remboursement anticipé oufinal, le détenteur dudit Titre ETC peut ne pas recevoir l'intégralité du Montant Nominal et/ou du Montantd'Intérêts Spécifié et peut recevoir sensiblement moins. Relativement à chaque Titre ETC, le paiement du Montantd'Intérêts Spécifié aux Détenteurs de Titres prendra rang sur le paiement du Montant Nominal.

-- L'Émetteur et les Détenteurs de Titres sont exposés à la solvabilité de la Contrepartie pour le Métal, duDépositaire et des Participants Autorisés.

-- Le Dépositaire est tenu, en vertu de la Convention de Dépôt, de vérifier que le Métal livré par lesParticipants Autorisés en échange des Titres ETC respecte les règles intitulées « Good Delivery Rules for Gold andSilver Bars » publiées par la LBMA. Une telle vérification ne peut empêcher totalement le dépôt de Métal par desParticipants Autorisés qui ne respectent pas les normes de pureté requises.

-- L'Arrangeur, le Conseiller, le Fiduciaire, le Fiduciaire des Titres, l'Administrateur, le Dépositaire,les Participants Autorisés, la Contrepartie pour le Métal, chaque Agent et/ou leurs filiales peuvent négocieractivement ou détenir des positions dans le Métal et d'autres instruments financiers basés sur ou liés au Métal. Detelles activités présentent des conflits d'intérêts et peuvent avoir des incidences négatives sur le cours et laliquidité des Titres ETC.

D. INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT L'ADMISSION À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

-- D.1 À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans

cette valeur mobilière -

Lors de l'émission initiale, les Titres ETC sont proposés à la souscription par l'Émetteur uniquement aux entités (les « Participants autorisés ») autorisées à acheter et à vendre des Titres ETC directement à l'Émetteur en vertu d'un contrat de participant autorisé avec l'Émetteur. Les Participants Autorisés régleront ces souscriptions en livrant une quantité de Métal correspondant au Droit au Métal par Titre ETC des Titres ETC souscrits. Les Participants Autorisés peuvent aussi agir à titre de teneurs de marché, c'est-à-dire en achetant et vendant des Titres ETC à des investisseurs de gré à gré ou par le biais d'une bourse. Tous les teneurs de marché ne doivent cependant pas nécessairement être des Participants Autorisés.

Toute offre ou vente de Titres ETC à un investisseur par un Participant Autorisé ou tout autre distributeur ou courtier autorisé à utiliser le Prospectus de Base (un « Offrant Autorisé ») doit être effectuée conformément aux conditions et autres dispositions en vigueur entre l'Offrant Autorisé et ledit investisseur et notamment s'agissant du prix, des allocations et des modalités de règlement. Il incombera à l'intermédiaire financier concerné de fournir ces informations à l'investisseur au moment de ladite offre. Ni l'Émetteur, ni l'Arrangeur, ni aucune autre Partie à la Transaction (autre que l'Offrant Autorisé concerné) ne peut être partie auxdites dispositions avec les investisseurs et, en conséquence, le Prospectus de Base et les Conditions Définitives ne peuvent pas contenir lesdites informations et, le cas échéant, l'investisseur doit obtenir lesdites informations auprès de l'Offrant Autorisé concerné.

-- D.2 Pourquoi le prospectus a-t-il été établi -

-- D.2.1 Raisons de l'offre et utilisation du produit

Les Titres ETC offrent aux investisseurs un moyen relativement facile de s'exposer à l'évolution des prix au comptant de l'or et constituent une alternative très similaire à l'investissement direct dans l'or. Bien que les Titres ETC ne soient pas exactement équivalents à un investissement dans l'or, ils offrent aux investisseurs une alternative leur permettant de participer au marché de l'or par le biais du marché des valeurs mobilières. Le produit net provenant de l'émission d'une Série de Titres ETC sera une quantité de Métal qui sera au final détenue sur le(s) Compte(s) Alloué (s) lié(s) à ladite Série. Ce Métal sera utilisé pour satisfaire les obligations de l'Émetteur dans le cadre de ladite Série.

-- D.2.2 Principaux conflits d'intérêts liés à l'offre ou à l'admission à la

négociation

À la date du Prospectus de Base, Amundi Asset Management S.A.S est l'arrangeur du Programme (l'« Arrangeur ») et agit aussi à titre de Conseiller pour l'Émetteur relativement à chaque Série, s'acquittant de certaines fonctions et activités au nom de l'Émetteur en vertu d'une convention de conseil. Amundi Asset Management S.A.S. est détenue et contrôlée par Crédit Agricole S.A. Tout membre de Crédit Agricole S.A. ou du groupe Crédit Agricole, ainsi que tout administrateur des sociétés précitées, est susceptible (a) de détenir une participation dans les Titres ETC émis par l'Émetteur ou dans une quelconque transaction effectuée avec ou pour lui, ou d'entretenir une relation de quelque nature que ce soit avec toute autre personne, pouvant entraîner un conflit potentiel avec ses fonctions respectives d'Arrangeur et de Conseiller, et (b) de traiter avec les sociétés du groupe Crédit Agricole ou de recourir aux services de ces sociétés dans le cadre de l'exercice desdites fonctions, et aucun ne sera tenu de rendre compte des bénéfices ou rémunérations qu'il en tire.

Les entités du groupe Crédit Agricole et/ou ses filiales peuvent exercer des activités de négociation et de tenue de marché et détenir des positions longues ou courtes sur un métal, d'autres instruments ou des produits dérivés basés sur ou liés au métal, soit pour compte propre, soit pour d'autres comptes dont elles assurent la gestion. Les entités du groupe Crédit Agricole peuvent également émettre des titres ou conclure des transactions sur instruments financiers liés à l'Or. Dès lors qu'une entité du groupe Crédit Agricole agit, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, en tant qu'émetteur, agent, gestionnaire, sponsor ou souscripteur de ces titres ou autres instruments, ses intérêts en ce qui concerne ces produits peuvent être contraires à ceux des Détenteurs de Titres. Ces activités peuvent avoir un effet préjudiciable sur la valeur des Titres ETC et/ou celle de l'Or sous-jacent lié aux Titres ETC.

BILAGA - Emissionsspecifik sammanfattning 4 april 2023

SAMMANFATTNING A. INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1.1 Namn och internationellt värdepappersidentifieringsnummer (ISIN) för värdepapperet Serien Amundi Physical Gold ETC förfaller 2118 ("serien") och har emitterats inom ramen för värdepappersprogrammet för börshandlade råvaror knuten till säkrade ädelmetaller. ISIN-kod: FR0013416716. A.1.2 Kontaktuppgifter till emittenten samt dess juridiska företagsidentifieringskod (LEI-kod) Amundi Physical Metals plc ("emittenten") är ett publikt aktiebolag bildat i Irland. Dess säte är beläget på adressen 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Emittentens telefonnummer är +353 1 905 8020 och dessa LEI-kod är 635400OKXTE2YQC92T76. A.1.3 Kontaktuppgifter till den person på behörig myndighet som godkänner grundprospektet Grundprospektet har godkänts enligt förordning (EU) 2017/1129 ("prospektförordningen") av Irlands centralbank som behöriga myndighet. Adress: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Telefonnummer: +353 1 224 6000. A.1.4 Datum för godkännande av grundprospektet Grundprospektet ("grundprospektet") godkändes den 17 maj 2022 och kan ändras och/eller utökas med bilagor vid olika tillfällen. A.1.5 Varning Denna sammanfattning har sammanställts enligt artikel 7 i prospektförordningen och ska läsas som en introduktion till grundprospektet. Ett beslut att investera i börshandlade, säkerställda värdepapper med begränsat återkrav knutna till guldpriset för denna serie ("ETC-värdepapperen") ska baseras på att investeraren läser grundprospektet i sin helhet, inklusive de dithörande slutvillkoren för denna delmängd ("slutvillkoren"). En investerare kan förlora allt eller delar av sitt investerade kapital. När ett rättsanspråk som rör informationen i detta grundprospekt tas upp i domstol, kan en målsägande investerare, enligt den nationella lagen i ett EES-land, tvingas bära kostnaderna för översättningen av grundprospektet innan domstolsprocessen inleds. Det civilrättliga ansvaret är endast knutet till de personer som har lagt fram denna sammanfattning inklusive en översättning av den, men endast om denna sammanfattning är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de övriga delarna av grundprospektet; eller om prospektet, när det läses tillsammans med de andra delarna av grundprospektet, inte tillhandahåller viktig information som hjälper investerarna när de fattar beslut om att investera i ETC-värdepapper. Detta dokument utgör inte något erbjudande eller förslag till en person att teckna eller köpa ETC-värdepapper. Det har sammanställts i samband med slutvillkoren. B. BASFAKTA OM EMITTENTEN B.1 Vem emitterar värdepapperen? B.1.1 Hemvist, juridisk form, LEI-kod, jurisdiktion för bildandet och driftsland Emittenten inregistrerades den 4 december 2018 som ett publikt aktiebolag i Irland bildat enligt 2014 års bolagslag i Irland, med ändringar, med registreringsnummer: 638962. Dess LEI-kod är 635400OKXTE2YQC92T76. B.1.2 Huvudsaklig verksamhet Emittenten har bildats som ett företag för ett särskilt syfte och har utarbetat ett program ("programmet") enligt vilket ETC-värdepapperen knutna till guld ("guld" eller "metall") kan emitteras vid olika tillfällen. Varje serie ETC-värdepapper emitterade inom ramen för programmet kommer att knytas till, och ge exponering mot, guldpriset. B.1.3 Större aktieägare Emittentens auktoriserade aktiekapital är 25 000 euro, uppdelat i 25 000 stamaktier på 1 euro vardera, av vilka alla all har emitterats och är betalade till fullo. Sådana aktier hålls av Cafico Trust Company Limited i förvaring för välgörenhetsändamål. B.1.4 Viktiga verkställande direktörer Cheferna för emittenten är Rolando Ebuna, Máiréad Lyons och Mehdi Balafrej. B.1.5 Stadgeenliga revisorer Emittentens stadgeenliga revisorer är KPMG Irland. B.2 Vilken är den väsentliga ekonomiska informationen om emittenten? Emittenten har publicerat sin reviderade årsredovisning för perioden från den 1 april 2021 till den period som slutar den 31 mars 2022. Den sammanfattande informationen nedan är hämtad från emittentens rapport över finansiell ställning per den 31 mars 2022: Summa omsättningstillgångar (i USD) 4,849,082,199 Summa eget kapital (i USD) 34,899 Summa kortfristiga skulder (i USD) 4,849,047,300 Summa eget kapital och skulder (i USD) 4,849,082,199

B.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna specifika för emittenten?

-- Emittenten är ett företag bildat för ett särskilt syfte utan andra tillgångar än det inbetaldaaktiekapitalet samt de tillgångar genom vilka ETC-värdepapperen säkras (huvudsakligen guld). För varje seriekommer innehavarna av sådana ETC-värdepapper ("värdepappersinnehavarna") att endast ha tillgång till den säkradetillgången (enligt definitionen nedan) och inte till några andra av emittentens tillgångar. Om ett utestående kravfortsätter att vara obetat efter försäljning av den säkrade tillgången för sådana serier kommer ett sådant krav attelimineras och ingen skuld kommer att föreligga för emittenten för detta.

B. BASFAKTA OM VÄRDEPAPPEREN

C.1 Vilka är de huvudsakliga egenskaperna hos ETC-värdepapperen?

C.1.1 Typ, klass och ISIN-kod

Råvarukopplade värdepapper. ISIN-kod: FR0013416716 Gemensam kod: 199119532

C.1.2 Valuta, valör, parivärde, antal emitterade värdepapper och löptid

ETC-värdepapperen är noterade i US-dollar. ETC-värdepapperen är emitterade i global innehavarform. Enligt prospektdirektivet ska det nominella beloppet för varje ETC-värdepapper (5,085 USD) anses vara valören på ett sådant ETC-värdepapper. ETC-värdepapperen behandlas av emittenten som om de har en lägsta valör på mindre än 100 000 euro. Per emissionsdatumet för ovanstående delmängd ETC-värdepapper, kommer det att finnas 56 132 611,00 ETC-värdepapper i denna emitterade serie. Den schemalagda förfallodagen ("schemalagd förfalldatum") för ETC-värdepapperen är den 23 maj 2118.

C.1.3 Rättigheter knutna till ETC-värdepapperen

Översikt

ETC-värdepapperen är utformade för att ge köparna en exponering mot guld utan att behöva ta emot en fysisk leverans av guld. Emittenten kan, enligt programmet, endast emittera ETC-värdepapper till auktoriserade deltagare som utsetts till sådana (var och en kallad en "auktoriserad deltagare"). Auktoriserade deltagare kan därefter sälja sådana ETC-värdepapper till privatkunder, professionella kunder eller andra auktoriserade motparter (enligt vissa försäljningsbegränsningar som finns i grundprospektet). Den första delmängden i serien emitterades den 23 maj 2019 (" seriens emissionsdatum") till en eller flera auktoriserade deltagare.

Varje ETC-värdepapper är hänförligt till ett specifikt belopp i guldets vikt, angivet i slutvillkoren, kallat " metallrätt". För att underbygga sina skyldigheter enligt ETC-värdepapperen, kommer emittenten att sträva efter att inneha tillräckligt med guld för att uppfylla sina skyldigheter enligt ETC-värdepapperen. På seriens emissionsdatum tillskrevs varje ETC-värdepapper en metallrättighet ("första metallrättigheten") och varje därpå följande dag ska metallrättigheten för varje ETC-värdepapper minskas genom en procentsats ("totalkostnadsandel") som fastställs vara tillräcklig för att finansiera emittentens hela driftsavgift till Amundi Asset Management S.A.S ("rådgivaren"). För att finansiera en sådan total driftsavgift, ska HSBC Bank plc ("metallmotparten") periodiskt sälja en mängd guld (" totalkostnadsandelsmetallen") som motsvarar de ackumulerade minskningarna (enligt totalkostnadsandelen) till metallrättigheten knuten till alla ETC-värdepapper i serien. Totalkostnadsandelen ska upphöra att tillämpas för ett ETC-värdepapper i en serie vid en av följande händelser som inträffar först (i) ett handelsdatum för återköp som rör ett sådant ETC-värdepapper, (ii) ett handelsdatum för en förtida inlösen som rör sådana serier eller (iii) det värderingsdatumet för en slutlig inlösen för sådana serier. Guldet kommer att hållas åt emittenten av HSBC Bank plc (" förvaringsinstitutet") och kommer vanligen att hållas på "fördelad" basis enligt villkoren i förvaringsavtalet på relevant tilldelat konto tillhörigt emittenten hos förvaringsinstitutet angivet för relevant serie ("tilldelat konto"). Detta betyder att guldet hålls på ett avskilt konto i Londonvalvet tillhörigt förvaringsinstitutet i emittentens namn till förmån för den relevanta serien och allt guld i tilldelad form som deponeras hos eller mottas av förvaringsinstitutet vid olika tillfällen och som förvaras av förvaringsinstitutet som en deposition för emittenten för den serien. Det finns tillfällen när guldmängder kan hållas på "otilldelad" basis, till exempel för att förenkla teckning.

Teckning

En dag (som inte är en lördag eller en söndag) då (i) Euronext Paris är öppen för handel, (ii) OTC-marknaden på London Bullion Market Association ("LBMA") är öppen för handel och (iii) kommersiella banker i Irland är öppna för handel (en "affärsdag") kan en godkänd deltagare begära att emittenten emitterar fler ETC-värdepapper till en sådan auktoriserad deltagare ("teckning"). Innan en teckning genomförs kommer den auktoriserade deltagaren att behöva göra en överföring till ett otilldelat konto hos emittenten där förvaringsinstitutet markerats för sådana serier ("gemensamt konto") en guldmängd ("teckningsavräkningsmängden") som motsvarar resultatet av (a) metallrättigheten på den aktuella handelsdagen ("teckningens handelsdatum") och (b) det totala antalet ETC-värdepapper som emitterats. Emittenten kommer inte att emittera ETC-värdepapper till en auktoriserad deltagare förrän teckningens avräkningsbelopp har mottagits till det gemensamma kontot och fördelats till seriens fördelade konto. Vid varje teckning måste den auktoriserade deltagaren även betala en teckningsavgift till emittenten ("teckningsavgift").

Återköp

Varje affärsdag kan en auktoriserad deltagare begära att emittenten köper tillbaka ETC-värdepapperen från en auktoriserad deltagare (ett "återköp"). Innan ett återköp genomförs måste den auktoriserade deltagaren leverera de berörda ETC-värdepapperen, som återköps, till emissions- och betalningsombudet åt emittenten. Emittenten kommer inte att annullera dessa ETC-värdepapper och kommer att leverera en guldmängd till den auktoriserade deltagaren ("återköpets avräkningsbelopp") som motsvarar resultatet av (1) metallrättigheten på aktuellt handelsdatum ("återköpets handelsdatum ") och (2) det totala antalet ETC-värdepapper som köps tillbaka tills emissions- och betalningsombudet har bekräftat mottagandet av sådana ETC-värdepapper. Vid varje återköp måste den auktoriserade deltagaren även betala en återköpsavgift till emittenten ("återköpsavgift").

Framtida återköp och förtida och slutlig inlösen

Vid varje tidpunkt ska det guld som finns tillgodo på det fördelade kontot ska åtminstone motsvara den sammanlagda metallrättigheten för alla ETC-värdepapper som fortfarande är utestående får en sådan serie. Sådant guld kommer att finansiera leveransen av eventuella framtida avräkningsbelopp för återköp och betalningen av ett "förtidsinlösenbelopp" eller "slutligt inlösenbelopp" (där vart och ett definieras nedan) för varje ETC-värdepapper.

Värdepapper

Emittentens skyldigheter enligt ETC-värdepapperen kommer att säkerställas enligt en värdepappershandling som styrs av lagarna i Irland och en värdepappershandling som styrs av engelsk lag genom värdepappersintressen i emittentens rättigheter enligt det avtal som ingåtts av denne för ETC-värdepapperen och det underliggande guldet. Tillgångarna och egendomen som är föremål för sådana värdepappersintressen kallas "säkerställd egendom" för denna serie. Värdepappersinnehavare kommer inte, genom att inneha sådana serier, att ha något krav på den säkerställda egendomen med avseende på några andra serier ETC-värdepapper. Värdepapperet över den säkerställda egendomen för en serie ETC-värdepapper kommer att kunna verkställas om betalning av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet, i tillämpliga fall, inte görs till fullo när det förfaller på det planerade inlösendatumet eller på aktuellt avräkningsdatum för förtidsinlösen, i tillämpliga fall.

Begränsat återkrav och rangordning

ETC-värdepapperen kommer att rangordnas lika sinsemellan. Värdepappersinnehavarnas rättigheter begränsas utan tillgång till den säkerställda egendomen. På så sätt och så snart som den säkerställda egendomen har sålts och nettobehållningen delats ut kan ingen av parterna eller någon som agerar på deras vägnar vidta ytterligare åtgärder mot emittenten eller dess chefer, tjänstemän, medlemmar eller administratörer för att återvinna någon ytterligare summa och ingen skuld kommer att föreligga för emittenten för en sådan summa. Behållning av den säkrade egendomen kommer att användas enligt de betalningsprioriteringar som anges i villkoren, och därför kommer värdepappersinnehavarnas rättigheter att rangordnas i enlighet med detta. På grund av sådana bestämmelser kan inte värdepappersinnehavare av en serie till fullo erhålla det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet som ska betalas för varje ETC-värdepapper i sådana serier om behållningen på den säkrade tillgången är otillräcklig att uppfylla kraven på alla säkrade fordringsägarna i sådana serier.

Ränta

ETC-värdepapperen kommer inte att betala ut någon periodisk ränta men förtidsinlösenbeloppet eller det slutliga inlösenbeloppet kan, alltefter omständigheterna, innehålla en ränteinlösenpremie i den utsträckning som ett sådant förtidsinlösenbelopp eller slutligt inlösenbelopp, alltefter omständigheterna, överskrider emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden av serierna.

När metallvärdet som ingår i metallrättigheten för ETC-värdepapperet handlas till eller under ett belopp som motsvarar det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet (båda definieras nedan), kan ett angivet räntebelopp även betalas av emittenten som en del av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet som betalas per ETC-värdepapper, alltefter omständigheterna, vilket belopp ska utgöra ränta det nominella beloppet.

Slutlig inlösen av ETC-värdepapperen

Såvida det inte tidigare eller köpts och annullerats av emittenten kommer varje ETC-värdepapper att förfalla till betalning och betalas på den planerade förfallodagen till dess slutliga inlösenbelopp.

Det "slutliga inlösenbeloppet" för en serie ska utgöras av ett belopp (där beloppet kan innehålla en ränteinlösenpremie om det överstiger emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden i sådana serier) noterat i US-dollar för ett ETC-värdepapper som är lika med eller större än: i. resultatet av (a) metallrättigheten (uttryck i förstklassiga troy uns) på datumet som infaller 40affärsdagar före det planerade förfallodatumet (det "slutliga inlösenvärderingsdatumet", som under vissaomständigheter kan skjutas upp) och (b) den genomsnittskurs som tillskrivs varje förstklassigt troy uns av denmetall som innehas på det fördelade kontot på det slutliga inlösenvärderingsdatumet baserat på (1) den behållningsom erhålls för metall som sålts före den femte affärsdagen som omedelbart föregår det planerade förfallodatumetoch (2) den referenskurs för metallen som publiceras hos relevant kurskälla för sådana serier (eller enefterträdande eller ersättande kurskälla) för metall som inte sålts före den femte affärsdagen som omedelbartföregår det planerade förfallodatumet och ii. ett belopp som motsvarar 10 procent av emissionskursen för ett ETC-värdepapper på seriens emissionsdatum("det nominella beloppet") plus ett belopp som motsvarar 1 procent av det nominella beloppet ("angivet räntebelopp").

Förtidsinlösen av ETC-värdepapperen

ETC-värdepapperen ska förfalla till betalning före den planerade förfallodagen till förtidsinlösensbeloppet om något av det följande inträffar, och om en sådan händelse inträffar har emittenten (och/eller förvaltaren vid en marknadsvärdesinlösen eller vid insolvens efter en nödvändig anvisning från värdepappersinnehavarna) meddelat detta genom att anvisa en fullständig förtidsinlösen av ETC-värdepapperen: i. emittenten väljer när som helst och oavsett anledning att förtidsinlösa ETC-värdepapperen till fullo (en"emittentgrundad inlösenhändelse") ii. emittenten måste eller kommer sannolikt att behöva, på nästföljande datum när leveransen av metallen skagöras (oavsett om det gäller en teckning, ett återköp eller en försäljning av totalkostnadsandelsmetallen) betalamervärdesskatt eller registrera sig för mervärdesskatt eller på annat sätt redovisa mervärdesskatt vid sådanleverans, eller så har emittenten blivit betalningsskyldig, eller blivit medveten om att denne är betalningsskyldigför mervärdesskat för en tidigare metalleverans (en "mervärdesskatteinlösenhändelse") iii. vissa av emittentens huvudsakliga tjänsteleverantörer avsäger sig sitt uppdrag eller sin utnämning närsådana serier upphör av någon anledning och ingen efterträdare eller ersättare har utsetts inom 120 kalenderdagar(ett "icke ersättande av en tjänsteleverantör vid en inlösenhändelse") iv. det gällande värdet på ett ETC-värdepapper under två på varandra följande dagar utan handelsstörning(beräknat av administratören genom hänvisning till varje ETC-värdepappers metallrättighet och "metallreferenspriset" (som är LBMA:s guldpris eller sådant efterträdande metallreferenspris som kan fastställas vid olika tillfällen)på varje sådan dag utan handelsstörning) är mindre än eller lika med 20 procent av emissionskursen perETC-värdepapper (beräknat genom hänvisning till varje ETC-värdepappers metallrättighet och metalreferenspriset) påseriens emissionsdatum (en "marknadsvärdesinlösenhändelse") eller v. en insolvenshändelse inträffar som omfattar vissa överträdelser av emittenten av dennes skyldigheter sominte åtgärdas inom tillämplig åtgärdsperiod och vissa insolvenshändelser som rör emittenten (en "insolvenshändelse").

"Förtidsinlösenbeloppet" ska utgöras av ett belopp (där beloppet kan innehålla en ränteinlösenpremie om det överstiger emissionskursen för ett ETC-värdepapper i den första delmängden i sådana serier) noterat i US-dollar för ett ETC-värdepapper som är lika med eller större än: i. resultatet av (a) metallrättigheterna (uttryck i förstklassiga troy uns) på datumet som anges i aktuelltmeddelande med en emittentgrundad inlösenhändelse, en mervärdesskatteinlösenhändelse, ett icke ersättande av entjänsteleverantör vid en inlösenhändelse, en marknadsvärdesinlösenhändelse eller en insolvenshändelse, itillämpliga fall ("förtidsinlösenhandelsdatum", vid en senareläggning i vissa fall) och (b) det genomsnittpris somtillskrivs varje förstklassigt troy uns metall som innehas på det fördelade kontot på förtidsinlösenhandelsdatumetbaserat på (1) behållningen som erhålls för metall som sålts före den femte affärsdag som omedelbart föregår den40:e affärsdagen efter förtidsinlösenhandelsdatumet (en sådan dag som är den 40:e affärsdagen efter ettförtidsinlösenhandelsdatum kallas "metallförsäljningens stoppdatum") och (2) referenspriset på metallen sompubliceras hos aktuell priskälla får sådana serier (eller en efterträdande eller ersättande priskälla) för metallsom inte säljs före den femte affärsdagen som omedelbart föregår metallförsäljningens stoppdatum och ii. det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet.

Betalning av ett förtidsinlösenbelopp eller det slutliga inlösenbeloppet är alltid föremål för bestämmelser om begränsat återkrav.

Källskatt

Alla betalningar för ETC-värdepapperen kommer att göras minus och efter avsättning för eventuell källskatt eller avdrag för skatter. Om källskatt eller innehållande, minskning eller avdrag för skatt tillämpas för betalningar på betalning för ETC-värdepapper i en serie, kommer värdepappersinnehavarna att bli föremål för sådan skatt eller innehållande eller minskning och kommer inte att ha rätt att erhålla belopp som kompensation för sådan skatt eller sådant avdrag. Någon insolvens kommer inte att inträffa på grund källskatt eller sådant avdrag.

Gällande lagstiftning

ETC-värdepapperen kommer att styras av irländsk lag. Det kommer att finnas två förvaltningsdokument för varje serie ETC-värdepapper - ett kommer att styras av irländsk lag och det andra kommer att styras av engelsk lag.

C.1.4 Rangordning av ETC-värdepapperen i emittentens kapitalstruktur vid insolvens

ETC-värdepapperen är åtaganden som är säkerställda med begränsade återkrav utgivna av emittenten, och ETC-värdepapperen i en serie rangordnas likadant sinsemellan. Emittentens skyldigheter för en serie säkerställs av den säkerställda egendomen. Värdepapperet för den säkrade tillgången i en serie kommer att kunna verkställas om betalning av det slutliga inlösenbeloppet eller förtidsinlösenbeloppet, i tillämpliga fall, inte görs till fullo när det förfaller på det planerade inlösendatumet eller på aktuellt avräkningsdatum för förtidsinlösen, i tillämpliga fall.

C.1.5 Begränsningar för fritt överlåtbarhet av värdepapperen

Intressen i ETC-värdepapper som omsätts i ett clearingsystem kommer att överföras enligt clearingsystemets metoder och bestämmelser. ETC-värdepapperen kommer att vara fritt överlåtbara med vissa begränsningar för försäljning av ETC-värdepapper till, bland övriga jurisdiktioner, Storbritannien, USA, Schweiz och andra EES-länder till vars behöriga myndighet grundprospektet inte har offentliggjorts eller där tillstånd ej erhållits. Dessa begränsningar siktar huvudsakligen på allmänheten i sådana jurisdiktioner såvida inte vissa undantag tillämpas även om vissa av begränsningarna är generella förbud för försäljning av ETC-värdepapper i den berörda jurisdiktionen. ETC-värdepapperen är föremål för kraven i de amerikanska skattelagarna.

C.2 Var kommer ETC-värdepapperen att handlas?

Det har lämnats in en ansökan om att ETC-värdepapperen ska tillåtas för listning på de reglerade marknaderna Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Deutsche Börse, Borsa Italiana, och den tyska börsen samt tillträde till och handel på huvudmarknaden för London-börsen och till notering och handel på International Quotation System of the Mexican Stock Exchange i enlighet med de undantag för privatplacering som fastställs i Ley del Mercado de Valores (lagen om värdepappersmarknaden). ETC-värdepapperen kan också anges för listning och/eller tillåtas för handel på andra eller ytterligare börser som kan överenskommas mellan emittenten och grundaren någon gång i framtiden.

C.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna som är specifika för emittenten?

-- Värdet, sekundärmarknadspriset och förtidsinlösenbeloppet eller det slutliga inlösenbeloppet kommer förvarje ETC-värdepapper i en serie i tillämpliga fall att påverkas av prisrörelser på metall, marknadsuppfattning,vissa transaktionsparters kreditvärdighet och ETC-värdepapperens likviditet på sekundärmarknaden. Metallpriset(och, genom en utvidgning, kursen på ETC-värdepapperet) kan både öka och minska och avkastningen på metall iframtiden kan inte återspegla dess tidigare resultat.

-- Guld är i allmänhet mer volatilt än de flesta andra tillgångsslag, vilket gör investeringar i guld merriskfyllda mer komplicerade än andra investeringar, och sekundärmarknadskursen på ETC-värdepapperen kan uppvisa enliknande volatilitet.

-- Minskningen av metallrättigheten genom totalkostnadsandelen och påförandet av tecknings- ochåterköpsavgifter på auktoriserade deltagare (som sannolikt vidareförs till investerarna) kan visa sig vara fögatilltalande för investerare som endast är intresserade prisrörelsen på metallen och det finns inga garantier attavkastningen på metall kommer att vara tillräcklig för att väga upp totalkostnadsandelen och sådana avgifter.

-- Emittenten kan välja att genomföra en emittentgrundad inlösenhändelse och lösa in alla ETC-värdepapper ien serie i förtid genom att meddela detta minst 30 kalenderdagar i förväg till värdepappersinnehavarna.

-- Emittenten kan variera totalkostnadsandelen på begäran av rådgivaren vid olika tillfällen förutsatt attingen ökning får göras om inte ett meddelande skickas ut minst 30 dagar i förväg till värdepappersinnehavarna.

-- Mervärdesskatt kan komma att betalas för överföringar av metaller till eller av emittenten under vissaomständigheter. Detta kan negativt påverka emittentens förmåga att till fullo uppfylla sina skyldigheter förETC-värdepapperen i aktuell serie och kan igångsätta en mervärdesinlösenhändelse som leder till en förtidsinlösenav alla ETC-värdepapper i sådana serier.

-- Att investera i ETC-värdepapper kommer inte att göra investeraren till ägare av den metall som innehas avförvaringsinstitutet (eller en underförvarare som anlitas av förvaringsinstitutet) för den beröra serien. Enförtidsinlösen av ETC-värdepapperen i en serie kommer att avräknas i kontanter.

-- ETC-värdepapper kan vara långfristiga och en investerare som inte är en auktoriserad deltagare kan endastrealisera värdet på ett ETC-värdepapper om en förtidsinlösenhändelse inträffar eller på ett planerat förfallodatumgenom att sälja det till den då gällande marknadskursen till en auktoriserad försäljare eller till andrainvesterare på sekundärmarknaden. Samtidigt som varje auktoriserad deltagare kan agera marknadsgarant för enaktuell serie, måste en auktoriserad deltagare inte agera marknadsgarant för en serie och en auktoriserad deltagarekan när som helst avbryta sin roll som marknadsgarant. Vidare kan en marknad för ETC-värdepapper vara illikvid ochsekundärmarknadskursen (om sådan föreligger) på ETC-värdepapper kan vara avsevärt lägre än den kurs som betalats avinvesteraren.

-- Det nominella beloppet plus det angivna räntebeloppet fungerar som ett lägsta återbetalningsbelopp vidförtida eller slutlig inlösen av ETC-värdepapperen i en serie. Om en likvidationsprocess för metallrättigheten förvarje ETC-värdepapper i sådana serier är otillräcklig för att finansiera det nominella beloppet och det angivnaräntebeloppet att betala för sådant ETC-värdepapper vid sådan förtida eller slutlig inlösen, kan innehavaren intefå betalning av det nominella beloppet och/eller det angivna räntebeloppet till fullo och kan därför erhållaavsevärt mindre. För varje ETC-värdepapper kommer betalning av det angivna räntebeloppet tillvärdepappersinnehavarna att rangordnas med högre prioritet än betalning av det nominella beloppet.

-- Emittenten och värdepappersinnehavarna är exponerade för metallmotpartens, förvaringsinstitutets och deauktoriserade deltagarnas kreditvärdighet.

-- Förvaringsinstitutet måste, enligt förvaringsavtalet, kontrollera att den metall som levereras av deauktoriserade deltagarna i utbyte mot ETC-värdepapper följer reglerna för god leverans av guld- och silvertackor.Dessa regler publiceras av LBMA. En sådan kontroll kanske inte fullt ut förhindrar att auktoriserade deltagareförvarar metall som inte klarar att uppfylla de erforderliga renhetsstandarderna.

-- Grundaren, rådgivaren, förvaltaren, värdepappersförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet, deauktoriserade deltagarna, metallmotparten, var och en ett ombud och/eller deras närstående parter kan aktivt handlamed eller ha innehav i metallen och andra finansiella instrument baserade på eller relaterade till metallen. Sådanverksamhet medför intressekonflikter och kan påverka kursen och likviditeten på ETC-värdepapperen negativt.

D. VIKTIG INFORMATION OM GODKÄNNANDE FÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

D.1 Enligt vilka villkor och när kan jag investera i detta värdepapper?

Vid den inledande emissionen tillgängliggörs ETC-värdepapperen av emittenten för teckning endast för juridiska personer ("auktoriserade deltagare") som tillåts köpa och sälja ETC-värdepapperen direkt från emittenten enligt ett avtal för en godkänd deltagare med emittenten. Auktoriserade deltagare kommer att betala för sådana teckningar genom att leverera metall motsvarande metallrättigheten per ETC-värdepapper för de ETC-värdepapper som tecknas. Auktoriserade deltagare kan även fungera som marknadsgaranter dvs. de köper och säljer ETC-värdepapper från och till investerare på OTC-basis eller via en fondbörs. Men alla marknadsgaranter måste inte vara auktoriserade deltagare.

Ett erbjudande eller försäljning av ETC-värdepapper till en investerare via en auktoriserad deltagare eller annan distributör eller mäklare som är auktoriserad att använda grundprospektet, (var och en kallad en "auktoriserad säljare ") kommer att göras enligt villkor och andra uppgörelser som finns mellan den auktoriserade säljaren och investeraren inklusive uppgörelser vad gäller kurs, allokering och avräkning. Detta ansvar kommer att vila på den tillämpliga finansiella mellanhanden vid tidpunkten för ett sådant erbjudande att förse investeraren med den informationen. Ingen av emittenten, grundaren eller någon annan transaktionspart (utöver den berörda auktoriserade grundaren) kommer att vara en part i sådana uppgörelser med investerare och i enlighet med detta kan inte grundprospektet och eventuella slutvillkor inte innehålla sådan information och i sådant fall måste en investerare erhålla sådan information från den berörda auktoriserade grundaren.

D.2 Varför har prospektet sammanställts?

D.2.1 Bakgrund till erbjudandet och hur behållningen används

ETC-värdepapperen erbjuder investerare ett förhållandevis enkelt sätt att skaffa sig exponering mot spotprisernas rörelser på guld och ge ett alternativt sätt att skaffa sig en exponering som i väldigt hög grad liknar en direkt investering i guld. Även om ETC-värdepapperen inte är en exakt motsvarighet till guld, ger de investerarna ett alternativ som medger en deltagandegrad på guldmarknaden via värdepappersmarknaden. Nettobehållningen från emissionen av en serie ETC-värdepapper kommer att vara en metallmängd som till sist kommer att innehas på det eller de fördelade kontona för sådana serier. Sådan metall ska användas för att uppfylla emittentens skyldigheter för sådana serier.

D.2.2 Väsentliga intressekonflikter som rör erbjudandet eller tillträde till handel

På datumet för grundprospektet är grundaren för programmet ("grundaren") Amundi Asset Management S.A.S som även fungerar som rådgivare till emittenten för varje serie och utför vissa uppgifter och fattar vissa beslut åt emittenten enligt ett rådgivningsavtal. Amundi Asset Management S.A.S. ägs ytterst av Crédit Agricole S.A. ett dotterbolag inom Crédit Agricole S.A. eller Crédit Agricole-koncernen. Någon av cheferna på de föregående företagen kan (a) ha ett intresse i de ETC-värdepapper som emitterats av emittenten eller i en transaktion som genomförs med eller åt denne, eller en relation av någon typ med en annan person, vilket kan medföra en potentiell intressekonflikt med deras respektive skyldigheter till grundaren och rådgivaren, and (b) handla med eller på annat sätt utnyttja tjänsterna från Crédit Agricole-koncernens företag i samband med genomförandet av sådana skyldigheter, och ingen av dem kommer att vara skyldig att redovisa vinst eller ersättning som härleds från sådant handlande.

Ett dotterbolag i Crédit Agricole-koncernen och/eller dess dotterbolag kan ägna sig åt handel och marknadsgarantverksamhet och kan inneha långa eller korta positioner i metaller, andra instrument eller derivatprodukter baserade på eller härledda till metall, metaller för egen räkning eller för andra konton under förvaltning. Crédit Agricole-koncernens dotterbolag kan även emittera värdepapper eller ingå finansiella instrument avseende guld. I den utsträckning som ett dotterbolag i Crédit Agricole-koncernen, direkt eller via dotterbolag, betjänar en emittent, ombud, chef, sponsor eller garant för sådana värdepapper eller andra instrument, kan dennes intressen med avseende på sådana produkter vara motsatta värdepappersinnehavarnas intressen. Sådan verksamhet kan ha en negativ effekt på värdet på ETC-värdepapperen och/eller värdet på det underliggande guldet som är härlett till ETC-värdepapperen.

ALLEGATO - Nota di sintesi specifica dell'emissione 4 aprile 2023

NOTA DI SINTESI A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE A.1.1 Nome e codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) Series Amundi Physical Gold ETC con scadenza 2118 (la "Serie") emessa nell'ambito del Secured Precious Metals Linked ETC Securities Programme. Codice ISIN: FR0013416716. A.1.2 Identità e dati di contatto dell'emittente, incluso il suo codice LEI (identificativo della persona giuridica) Amundi Physical Metals plc (l'"Emittente") è una società per azioni costituita in Irlanda. La sua sede legale è al 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda. Il numero di telefono dell'Emittente è +353 1 905 8020 e il suo identificativo della persona giuridica è 635400OKXTE2YQC92T76. A.1.3 Identità e dati di contatto dell'autorità competente che approva il Prospetto di base Il Prospetto di base è stato approvato in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento del Prospetto") dalla Banca Centrale d'Irlanda in qualità di autorità competente. Indirizzo: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1. Numero di telefono: +353 1 224 6000. A.1.4 Data di approvazione del Prospetto di base Il Prospetto di base (il "Prospetto di base") è stato approvato il 17 maggio 2022 e può essere di volta in volta modificato e/o integrato. A.1.5 Avvertenza La presente nota di sintesi è stata redatta in conformità all'Articolo 7 del Regolamento del Prospetto e va intesa quale introduzione al Prospetto di base. Ogni decisione di investire nei titoli negoziati in borsa, garantiti e a ricorso limitato collegati al prezzo dell'Oro di questa Serie (i "Titoli ETC") deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di base nel suo complesso, comprese le relative condizioni definitive per questa Tranche (le "Condizioni definitive"). Gli investitori possono essere esposti a una perdita parziale o totale dell'investimento. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri dell'Unione europea, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di base prima dell'inizio del procedimento legale. La responsabilità civile può essere ricondotta esclusivamente in capo alle persone che hanno presentato la presente nota di sintesi, compresa ogni traduzione della stessa, ma solo se essa è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di base oppure se non offre, qualora letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Titoli ETC. Il presente documento non costituisce un'offerta né un invito a sottoscrivere o acquistare Titoli ETC. Il presente documento è stato redatto congiuntamente alle Condizioni definitive. B. INFORMAZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALL'EMITTENTE B.1 Chi è l'emittente dei titoli? B.1.1 Domicilio, forma giuridica, LEI, giurisdizione di costituzione e paese di operatività L'Emittente è stato costituito il 4 dicembre 2018 come società per azioni in Irlanda ai sensi del Companies Act of Ireland 2014, e successive modifiche, con numero di registrazione 638962. L'identificativo della persona giuridica è 635400OKXTE2YQC92T76. B.1.2 Attività principali L'Emittente è stato costituito come società veicolo e ha istituito un programma (il "Programma") in base al quale possono essere emessi di volta in volta Titoli ETC collegati all'oro ("Oro" o "Metallo"). Ogni serie di Titoli ETC emessi nell'ambito del Programma sarà collegata e fornirà esposizione al prezzo dell'Oro. B.1.3 Azionisti principali Il capitale azionario autorizzato dell'Emittente è pari a 25.000,00 EUR, suddiviso in 25.000 azioni ordinarie del valore di 1,00 EUR ciascuna, tutte interamente liberate. Tali azioni sono detenute in trust a fini di beneficenza da Cafico Trust Company Limited. B.1.4 Amministratori delegati chiave Gli amministratori dell'Emittente sono Rolando Ebuna, Máiréad Lyons e Mehdi Balafrej. B.1.5 Identità del revisore legale Il revisore legale dell'Emittente è KPMG Ireland. B.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente? L'Emittente ha pubblicato i propri rendiconti finanziari certificati per il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Le informazioni riepilogative riportate di seguito sono estratte dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'Emittente al 31 marzo 2022: Totale attività correnti (in USD) 4.849.082.199,00 Patrimonio netto totale (in USD) 34.899,00 Totale passività correnti (in USD) 4.849.047.300,00 Patrimonio netto totale e passività (in USD) 4.849.082.199,00

B.3 Quali sono i principali rischi specifici per l'Emittente?

-- L'Emittente è una società veicolo senza attività materiali oltre al suo capitale azionario versato e alleattività su cui è garantita ogni Serie di Titoli ETC (principalmente l'Oro). Per quanto riguarda ciascuna Serie, idetentori di tali Titoli ETC (i "Titolari dei titoli") potranno rivalersi esclusivamente sul Patrimonio garantito(per come definito di seguito) e non su altre attività dell'Emittente. Se, dopo aver realizzato per intero ilPatrimonio garantito in relazione a tale Serie, alcuni crediti rimarranno insoddisfatti, tali crediti si riterrannoestinti e non sarà dovuta alcuna somma dall'Emittente in relazione agli stessi.

C. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI

C.1 Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli ETC?

C.1.1 Tipo, classe e ISIN

Titoli collegati alle materie prime. Codice ISIN: FR0013416716 Codice comune: 199119532

C.1.2 Valuta, denominazione, valore nominale, numero di titoli emessi e durata

I Titoli ETC sono denominati in USD. I titoli ETC sono emessi in forma globale al portatore. Ai fini del Regolamento del Prospetto, il Valore nominale di ciascun Titolo ETC (5.085,00 USD) sarà considerato come la denominazione di tale Titolo ETC. L'Emittente considera i Titoli ETC come aventi una denominazione minima inferiore a 100.000,00 EUR. Alla data di emissione della tranche di Titoli ETC di cui sopra, ci saranno 56.132.611,00 Titoli ETC di questa Serie in emissione. La data di scadenza programmata (la "Data di scadenza programmata") dei Titoli ETC è il 23 maggio 2118.

C.1.3 Diritti collegati ai Titoli ETC

Quadro generale

I Titoli ETC sono progettati per fornire agli acquirenti esposizione all'Oro senza dover ricevere la consegna fisica dell'Oro. L'Emittente, nell'ambito del Programma, può emettere esclusivamente Titoli ETC a partecipanti autorizzati nominati tali (ciascuno, un "Partecipante autorizzato"). I Partecipanti autorizzati possono, successivamente, offrire tali Titoli ETC a clienti al dettaglio, clienti professionali o altre controparti idonee (fatte salve alcune restrizioni alla vendita contenute nel Prospetto di base). La prima tranche della Serie è stata emessa il 23 maggio 2019 (la "Data di emissione della Serie") a uno o più Partecipanti autorizzati.

Ogni Titolo ETC corrisponde a una quantità in peso di oro, specificata nelle Condizioni definitive, nota come " Diritto sul metallo". L'Emittente cercherà di detenere Oro in misura sufficiente ad adempiere ai propri obblighi derivanti dai Titoli ETC. Alla Data di emissione della Serie, a ciascun Titolo ETC è stato attribuito un Diritto sul metallo (il "Diritto sul metallo Iniziale") e, ogni giorno seguente, il Diritto sul metallo di ciascun titolo ETC sarà ridotto di una percentuale (il "Total Expense Ratio") ritenuta sufficiente a finanziare la commissione operativa "forfettaria" dell'Emittente ad Amundi Asset Management S.A.S (il "Consulente"). Per finanziare tale commissione operativa "forfettaria", HSBC Bank plc (la "Controparte del metallo") liquiderà periodicamente un importo in Oro (il " Metallo TER") pari alle riduzioni maturate (in base al Total Expense Ratio) rispetto al Diritto sul metallo di tutti i Titoli ETC della Serie. L'applicazione del Total Expense Ratio a un Titolo ETC di una Serie cesserà (i) a una Data di negoziazione del riacquisto in relazione al Titolo ETC in questione, (ii) a una Data di negoziazione del rimborso anticipato in relazione alla Serie in questione e (iii) alla Data di valutazione del rimborso finale in relazione alla Serie in questione, a seconda di quale tra questi eventi si verifica per primo. L'Oro sarà detenuto per conto dell'Emittente da HSBC Bank plc (la "Banca depositaria") e sarà generalmente detenuto su base "allocata", secondo i termini dell'Accordo di custodia, nel relativo conto allocato dell'Emittente presso la Banca depositaria, assegnato alla relativa serie (il "Conto allocato"). Ciò significa che l'Oro è detenuto nel caveau di Londra della Banca depositaria in un conto separato a nome dell'Emittente, assegnato alla relativa Serie, e tutto l'Oro che viene di volta in volta depositato o ricevuto su base allocata presso la Banca depositaria è detenuto da quest'ultima in qualità di depositaria per conto dell'Emittente, in relazione alla Serie in questione. Occasionalmente, possono essere detenute quantità di Oro "non allocate", ad esempio per facilitare le sottoscrizioni.

Sottoscrizione

I Partecipanti autorizzati possono richiedere all'Emittente di emettere ulteriori Titoli ETC (una "Sottoscrizione") agli stessi in qualsiasi giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui (i) la borsa Euronext di Parigi sia aperta al pubblico, (ii) il mercato over-the-counter della London Bullion Market Association ("LBMA") sia aperto al pubblico e (iii) le banche commerciali in Irlanda siano aperte al pubblico (un "Giorno lavorativo"). Prima del regolamento di una Sottoscrizione, il Partecipante autorizzato sarà tenuto a trasferire su un conto non allocato dell'Emittente presso la Banca depositaria assegnato alla Serie in questione (il "Conto non allocato") una quantità di Oro (l'"Importo del regolamento della sottoscrizione") pari al prodotto tra (a) il Diritto sul metallo alla relativa data di negoziazione (la "Data di negoziazione della sottoscrizione") e (b) il numero totale di Titoli ETC emessi. L'Emittente non emetterà Titoli ETC ad un Partecipante autorizzato fino a quando l'Importo del regolamento della sottoscrizione non sarà stato ricevuto sul Conto non allocato e allocato sul Conto allocato della Serie. Per ciascuna Sottoscrizione, il Partecipante autorizzato dovrà inoltre versare all'Emittente una commissione di sottoscrizione (la "Commissione di sottoscrizione").

Riacquisti

In qualsiasi Giorno lavorativo, un Partecipante autorizzato può richiedere all'Emittente di riacquistare i Titoli ETC da tale Partecipante autorizzato (un "Riacquisto"). Prima del regolamento di un Riacquisto, il Partecipante autorizzato dovrà consegnare all'Agente di emissione e di pagamento per conto dell'Emittente i relativi Titoli ETC riacquistati. L'Emittente non annullerà tali Titoli ETC e consegnerà al Partecipante autorizzato una quantità di Oro (l'"Importo del regolamento del riacquisto") pari al prodotto tra (1) il Diritto sul metallo alla relativa data di negoziazione (la "Data di negoziazione del riacquisto") e (2) il numero totale di Titoli ETC riacquistati, fino a quando l'Agente di emissione e di pagamento non avrà confermato la ricezione di tali Titoli ETC. Per ciascun Riacquisto, il Partecipante autorizzato dovrà inoltre versare all'Emittente una commissione di riacquisto (la " Commissione di riacquisto").

Riacquisti futuri e rimborso anticipato e finale

In qualsiasi momento, l'Oro accreditato sul Conto allocato deve essere almeno pari al Diritto sul metallo aggregato per tutti i Titoli ETC ancora in circolazione della Serie in questione. Tale Oro finanzierà la consegna di eventuali futuri importi del regolamento del riacquisto e il pagamento di qualsiasi "Importo di rimborso anticipato" o "Importo di rimborso finale" (per come definiti di seguito) in relazione a ciascun Titolo ETC.

Titolo

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Titoli ETC saranno garantiti, per effetto di un atto di costituzione di garanzia disciplinato dalle leggi irlandesi e di un atto di costituzione di garanzia disciplinato dalla legge inglese, dagli interessi di garanzia sui diritti dell'Emittente ai sensi degli accordi stipulati dallo stesso in relazione ai Titoli ETC e dall'Oro sottostante. Le attività e il patrimonio oggetto di tali interessi di garanzia sono definiti " Patrimonio garantito" in relazione a questa Serie. I Titolari dei titoli non vanteranno alcun diritto rispetto al Patrimonio garantito relativo ad altre serie di Titoli ETC in virtù della detenzione di questa Serie. Il titolo sul Patrimonio garantito relativo a una Serie di Titoli ETC diverrà esecutivo qualora il pagamento dell'Importo di rimborso finale o dell'Importo di rimborso anticipato, a seconda dei casi, non fosse interamente effettuato alla Data di scadenza programmata o alla Data di regolamento del rimborso anticipato, a seconda dei casi.

Ricorso limitato e priorità dei titoli

I Titoli ETC hanno pari priorità tra loro. I diritti dei Titolari dei titoli sono limitati nella rivalsa sul Patrimonio garantito. Pertanto, una volta realizzato il Patrimonio garantito e distribuiti i proventi netti, nessuna delle parti o chiunque agisca per loro conto può intraprendere ulteriori azioni nei confronti dell'Emittente o dei suoi direttori, funzionari, membri o del suo amministratore, finalizzate al recupero di qualsiasi ulteriore credito e non sarà dovuta alcuna somma dall'Emittente in relazione a tale credito. Eventuali proventi del Patrimonio garantito saranno assegnati in base alle priorità di pagamento stabilite dalle condizioni contrattuali e, pertanto, i diritti dei Titolari dei titoli saranno gerarchizzati in base alle stesse. A seguito di tali disposizioni, i Titolari dei titoli di una Serie potrebbero non ricevere per intero l'Importo di rimborso finale o l'Importo di rimborso anticipato dovuti per ogni Titolo ETC della Serie in questione, qualora i proventi del Patrimonio garantito non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i creditori garantiti di tale Serie.

Interessi

I Titoli ETC non corrisponderanno interessi periodici, ma l'Importo di rimborso anticipato o l'Importo di rimborso finale, a seconda dei casi, possono incorporare un premio di rimborso a titolo di interessi nella misura in cui tale Importo di rimborso anticipato o Importo di rimborso finale, a seconda dei casi, superi il prezzo di emissione per titolo ETC della prima tranche della Serie.

Laddove il valore del Metallo che comprende il Diritto sul metallo per ciascun Titolo ETC sia negoziato a un importo pari o inferiore al Valore nominale più l'Importo di interesse specificato (per come definiti di seguito), l'Emittente può corrispondere un Importo di interesse specificato integrato nell'Importo di rimborso finale o nell'Importo di rimborso anticipato dovuto per ciascun titolo ETC, a seconda dei casi, a titolo di interessi sul Valore nominale.

Rimborso finale dei Titoli ETC

A meno che non sia stato precedentemente rimborsato per intero o acquistato e annullato dall'Emittente, ogni Titolo ETC diverrà esigibile e pagabile alla Data di scadenza programmata per il relativo Importo di rimborso finale.

L'"Importo di rimborso finale" in relazione a una Serie sarà un importo (che può incorporare un premio di rimborso a titolo di interessi, pari a qualsiasi somma eccedente il prezzo di emissione per ciascun Titolo ETC della prima tranche della Serie in questione) denominato in USD per ciascun Titolo ETC pari al valore maggiore tra: iii. il prodotto tra (a) il Diritto sul metallo (espresso in once troy di oro puro) alla data corrispondenteal 40° Giorno lavorativo antecedente la data di scadenza programmata (la "Data di valutazione del rimborso finale",salvo rinvio in determinate circostanze) e (b) il prezzo medio attribuito a ogni oncia troy del Metallo purodetenuto nel Conto allocato alla Data di valutazione del rimborso finale in base a (1) i proventi ricevuti perqualsiasi quantità di Metallo venduta prima del quinto Giorno lavorativo immediatamente antecedente la data discadenza programmata e (2) il prezzo di riferimento del Metallo pubblicato sul relativo listino della Serie inquestione (o qualsiasi listino successore o sostitutivo) in relazione a qualsiasi quantità di Metallo non vendutaprima del quinto Giorno lavorativo immediatamente antecedente la data di scadenza programmata; e iv. un importo pari al 10%. del prezzo di emissione per Titolo ETC alla Data di emissione della Serie (il "Valore nominale") più un importo pari all'1% del Valore nominale (l'"Importo di interesse specificato").

Rimborso anticipato dei Titoli ETC

I Titoli ETC diventeranno esigibili e pagabili prima della data di scadenza programmata per il relativo Importo di rimborso anticipato al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi qualora, a seguito di tale evento, l'Emittente (e/o, nel caso di un Evento di rimborso del valore di mercato o di un Evento di insolvenza, il Fiduciario, su istruzione dei Titolari dei titoli) abbia dato comunicazione di rimborso anticipato dei Titoli ETC per intero: vi. l'Emittente in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo decide di rimborsare anticipatamente e per interoi Titoli ETC (un "Evento di rimborso per richiamo dell'emittente"); vii. alla prima data in cui è dovuta una consegna di Metallo (per effetto di una Sottoscrizione, unRiacquisto o una vendita di Metallo TER), l'Emittente è, o vi è una sostanziale probabilità che sia, tenuto aversare l'IVA o a registrarsi ai fini dell'IVA o comunque a rendere conto dell'IVA su tale consegna di Metallo, ol'Emittente ha maturato o è consapevole di aver maturato un debito IVA in relazione a una precedente consegna diMetallo (un "Evento di rimborso IVA"); viii. alcuni fornitori chiave di servizi dell'Emittente si dimettono o la loro nomina in relazione alla Seriein questione viene risolta per qualsiasi motivo e non è stato nominato alcun successore o sostituto entro 120giorni di calendario (un "Evento di rimborso per mancata sostituzione del fornitore di servizi"); ix. il valore prevalente di un Titolo ETC in due giorni ininterrotti consecutivi (calcolatodall'Amministratore con riferimento al Diritto sul metallo di ciascun Titolo ETC e al "Prezzo di riferimento delmetallo" (sia esso il Prezzo dell'oro della LBMA o il Prezzo di riferimento sostitutivo del metallo stabilito divolta in volta) in ciascun giorno ininterrotto) è inferiore o pari al 20% del prezzo di emissione per ciascunTitolo ETC (calcolato in riferimento al Diritto sul metallo di ciascun titolo ETC e al Prezzo di riferimento delmetallo) alla Data di emissione della Serie (un "Evento di rimborso del valore di mercato"); oppure x. si verifica un evento di insolvenza, compresi determinati inadempimenti da parte dell'Emittente deipropri obblighi che non vengono risolti entro il periodo di rimedio previsto e alcuni eventi di insolvenza relativiall'Emittente (un "Evento di insolvenza").

L'"Importo di rimborso anticipato" sarà un importo (che può incorporare un premio di rimborso a titolo di interessi, pari a qualsiasi somma eccedente il prezzo di emissione per ciascun Titolo ETC della prima tranche della Serie in questione) denominato in USD per ciascun Titolo ETC pari al valore maggiore tra: iii. il prodotto tra (a) il Diritto sul metallo (espresso in once troy) alla data specificata nella relativacomunicazione di Evento di rimborso per richiamo dell'emittente, Evento di rimborso IVA, Evento di rimborso permancata sostituzione del fornitore di servizi, Evento di rimborso del valore di mercato o Evento di insolvenza, aseconda dei casi (la "Data di negoziazione del rimborso anticipato", salvo rinvio in determinate circostanze) e (b)il prezzo medio attribuito a ogni oncia troy del Metallo puro detenuto nel Conto allocato alla Data di negoziazionedel rimborso anticipato in base a (1) i proventi ricevuti per qualsiasi quantità di Metallo venduta prima delquinto Giorno lavorativo immediatamente antecedente il 40° Giorno lavorativo successivo alla Data di negoziazionedel rimborso anticipato (essendo tale 40° Giorno lavorativo successivo alla Data di negoziazione del rimborsoanticipato la "Data di cut-off della vendita del metallo") e (2) il prezzo di riferimento del Metallo pubblicatosul relativo listino della Serie in questione (o qualsiasi listino successore o sostitutivo) in relazione aqualsiasi quantità di Metallo non venduta prima del quinto Giorno lavorativo immediatamente antecedente la Data dicut-off della vendita del metallo; e iv. il Valore nominale più l'Importo di interesse specificato.

Il pagamento di qualsiasi Importo di rimborso anticipato o Importo di rimborso finale è sempre soggetto alle disposizioni sul ricorso limitato.

Ritenuta alla fonte

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli ETC saranno effettuati al netto dell'indennità per qualsiasi ritenuta o detrazione per o a titolo di qualsiasi imposta. Nel caso in cui ai pagamenti relativi ai Titoli ETC di qualsiasi Serie siano applicate ritenute, riduzioni o detrazioni per o a titolo di qualsiasi imposta, i Titolari dei titoli saranno soggetti a tali imposte o riduzioni o detrazioni e non avranno diritto a ricevere importi a titolo di compensazione di tali imposte o riduzioni o detrazioni. Non si verificherà alcun Evento di insolvenza a seguito di tali ritenute o detrazioni.

Diritto applicabile

I Titoli ETC saranno disciplinati dalla legge irlandese. Saranno stipulati due atti fiduciari di garanzia relativi a ciascuna Serie di titoli ETC: uno sarà disciplinato dalla legge irlandese e l'altro dalla legge inglese.

C.1.4 Priorità dei titoli ETC nella struttura del capitale dell'Emittente a seguito di insolvenza

I titoli ETC sono obbligazioni garantite e a ricorso limitato dell'Emittente e i Titoli ETC di una Serie hanno pari priorità tra loro. Le obbligazioni dell'Emittente in relazione a una Serie sono garantite dal Patrimonio garantito. Il titolo sul Patrimonio garantito relativo a una Serie diverrà esecutivo qualora il pagamento dell'Importo di rimborso finale o dell'Importo di rimborso anticipato, a seconda dei casi, non fosse interamente effettuato alla data di scadenza programmata o alla data di regolamento del rimborso anticipato, a seconda dei casi.

C.1.5 Limitazioni alla libera trasferibilità dei titoli

Gli interessi nei Titoli ETC negoziati in qualsiasi sistema di compensazione saranno trasferiti in conformità alle procedure e ai regolamenti di tale sistema di compensazione. I Titoli ETC saranno liberamente trasferibili, fatte salve alcune restrizioni alla vendita di Titoli ETC nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia, in Svizzera, tra le altre giurisdizioni, e in qualsiasi paese dello Spazio economico europeo alla cui autorità competente non sia stato trasmesso il Prospetto di base o la cui autorità competente non abbia approvato lo stesso. Tali restrizioni si rivolgono principalmente alle offerte al pubblico in tali giurisdizioni, a meno che non si applichino determinate deroghe, sebbene alcune delle restrizioni siano divieti generali sull'offerta di Titoli ETC nella giurisdizione pertinente. I Titoli ETC sono soggetti alle leggi fiscali statunitensi.

C.2 Dove saranno negoziati i Titoli ETC?

È stata presentata domanda per l'ammissione dei Titoli ETC alla quotazione e alla negoziazione sui mercati regolamentati di Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Deutsche Börse e Borsa Italiana, e alla quotazione e negoziazione sul mercato principale della London Stock Exchange e alla quotazione e negoziazione sul Sistema di Quotazione internazionale della Borsa messicana in conformità alle deroghe per il collocamento privato stabilite ai sensi della Ley del Mercado de Valores (Legge sul mercato dei titoli).

I Titoli ETC possono anche essere quotati e/o ammessi alla negoziazione su altre borse valori in base a futuri accordi tra l'Emittente e l'Organizzatore.

C.3 Quali sono i principali rischi specifici per i Titoli ETC?

-- Il valore, il prezzo di mercato secondario e l'Importo di rimborso anticipato o l'Importo di rimborsofinale, a seconda dei casi, di ciascun Titolo ETC di una Serie saranno influenzati dall'andamento del prezzo delMetallo, dalla percezione del mercato, dall'affidabilità creditizia di alcune parti della transazione e dallaliquidità dei Titoli ETC nel mercato secondario. Il prezzo del Metallo (e, per estensione, il prezzo del TitoloETC) può aumentare o diminuire e la performance del Metallo in qualsiasi periodo futuro potrebbe non rispecchiarela performance passata.

-- L'Oro è generalmente più volatile rispetto alla maggior parte delle altre classi di attività, il cherende gli investimenti in Oro più rischiosi e più complessi rispetto ad altri investimenti, e il prezzo dei TitoliETC sul mercato secondario può essere caratterizzato da una volatilità simile.

-- La riduzione del Diritto sul metallo per effetto del Total Expense Ratio e dell'imposizione diCommissioni di sottoscrizione e di riacquisto a carico dei Partecipanti autorizzati (che potrebbero esseretrasferite agli investitori) può non attrarre gli investitori interessati esclusivamente all'andamento del prezzodel Metallo e non vi è alcuna garanzia che la performance del Metallo sarà sufficiente a compensare l'effetto delTotal Expense Ratio e di tali commissioni.

-- L'Emittente può scegliere di attivare un Evento di rimborso per richiamo dell'emittente e rimborsareanticipatamente tutti i Titoli ETC di una Serie con preavviso ai Titolari dei titoli non inferiore a 30 giorni dicalendario.

-- Il Total Expense Ratio può essere di volta in volta modificato dall'Emittente su richiesta delConsulente, a condizione che non si verifichi alcun aumento senza un preavviso ai Titolari dei titoli di almeno 30giorni.

-- In determinate circostanze, l'Emittente può essere tenuto a versare o a richiedere l'IVA suitrasferimenti di Metallo. Ciò potrebbe influire negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propriobblighi derivanti dai Titoli ETC della Serie pertinente e potrebbe attivare un Evento di rimborso IVA cheporterebbe al rimborso anticipato di tutti i Titoli ETC della Serie in questione.

-- L'investimento nei Titoli ETC non conferirà all'investitore la proprietà del Metallo detenuto dalla Bancadepositaria (o Banca subdepositaria per conto della Banca depositaria) in relazione alla Serie pertinente.Qualsiasi rimborso anticipato o finale dei titoli ETC di una Serie sarà regolato in contanti.

-- I Titoli ETC possono avere una lunga durata e un investitore che non sia un Partecipante autorizzato puòrealizzare valore da un Titolo ETC solo prima del verificarsi di un evento di rimborso anticipato o della data discadenza programmata vendendolo al suo prezzo di mercato a un Offerente autorizzato o ad altri investitori sulmercato secondario. Anche se ogni Partecipante autorizzato può commercializzare la Serie pertinente, nessunPartecipante autorizzato è obbligato a commercializzare una Serie e un Partecipante autorizzato può interrompere lacommercializzazione in qualsiasi momento. Inoltre, qualsiasi mercato dei Titoli ETC può non essere liquido e ilprezzo sul mercato secondario (se presente) dei Titoli ETC può essere sostanzialmente inferiore al prezzo pagatodall'investitore.

-- Il Valore nominale più l'Importo di interesse specificato opera come un importo di rimborso minimo sulrimborso anticipato o finale dei Titoli ETC di una Serie. Nel caso in cui i proventi della liquidazione del Dirittosul metallo per ciascun Titolo ETC della Serie in questione siano insufficienti a finanziare il Valore nominale el'Importo di interesse specificato dovuti in relazione a tale Titolo ETC per effetto di tale rimborso anticipato ofinale, il detentore di tale Titolo ETC potrebbe non ricevere il pagamento del Valore nominale e/o dell'Importo diinteresse specificato per intero e potrebbe ricevere un importo sostanzialmente inferiore. In relazione a ciascunTitolo ETC, il pagamento ai Titolari dei titoli dell'Importo di interesse specificato avrà priorità rispetto alpagamento del Valore nominale.

-- L'Emittente e i Titolari dei titoli sono esposti all'affidabilità creditizia della Controparte delmetallo, della Banca depositaria e dei Partecipanti autorizzati.

-- La Banca depositaria è tenuta, ai sensi dell'Accordo di custodia, a verificare che il Metallo consegnatodai Partecipanti autorizzati in cambio di Titoli ETC sia conforme alle "Good Delivery Rules for Gold and SilverBars" pubblicate dalla LBMA. Tale verifica potrebbe non impedire completamente il deposito di Metallo da parte diPartecipanti autorizzati che non soddisfano gli standard di purezza richiesti.

-- L'Organizzatore, il Consulente, il Fiduciario, il Fiduciario detentore dei titoli, l'Amministratore, laBanca depositaria, i Partecipanti autorizzati, la Controparte del metallo, ciascun Agente e/o i rispettiviaffiliati possono negoziare attivamente o detenere posizioni nel Metallo e in altri strumenti finanziari basati ocollegati al Metallo. Tali attività presentano conflitti di interessi e potrebbero influenzare negativamente ilprezzo e la liquidità dei Titoli ETC.

D. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO

D.1 In quali condizioni e in base a quali scadenze posso investire in questo titolo?

All'atto dell'emissione iniziale, i Titoli ETC sono resi disponibili dell'Emittente solo per la sottoscrizione da parte di entità (i "Partecipanti autorizzati") che possono acquistare e vendere i Titoli ETC direttamente dall'Emittente e all'Emittente in virtù di un accordo tra il Partecipante autorizzato e l'Emittente. Come corrispettivo a fronte di tali sottoscrizioni, i Partecipanti autorizzati consegneranno Metallo in misura equivalente al Diritto sul metallo per ogni Titolo ETC dei Titoli ETC sottoscritti. I Partecipanti autorizzati possono anche agire come market maker, ovvero acquistando e vendendo Titoli ETC da e a investitori su base over-the-counter o tramite una borsa valori. Tuttavia, non tutti i market maker devono essere Partecipanti autorizzati.

Qualsiasi offerta o vendita di Titoli ETC a un investitore da parte di un Partecipante autorizzato o altro distributore o intermediario autorizzato all'utilizzo del Prospetto di base (ciascuno, un "Offerente autorizzato") sarà effettuata in conformità ai termini e agli altri accordi in vigore tra tale Offerente autorizzato e tale investitore, inclusi il prezzo, le allocazioni e gli accordi di regolamento. Al momento dell'offerta, sarà responsabilità dell'intermediario finanziario in questione fornire tali informazioni all'investitore. Né l'Emittente, né l'Organizzatore, né qualsiasi altra Parte della transazione (che non sia l'Offerente autorizzato) sarà parte di tali accordi con gli investitori e, di conseguenza, il Prospetto di base e le Condizioni definitive non possono contenere tali informazioni e, pertanto, l'investitore dovrà richiedere tali informazioni al relativo Offerente autorizzato.

D.2 Perché viene redatto questo prospetto?

D.2.1 Motivo dell'offerta e utilizzo dei proventi

I Titoli ETC offrono agli investitori un mezzo relativamente semplice per acquisire esposizione all'andamento dei prezzi a pronti dell'oro e forniscono un mezzo alternativo per acquisire un'esposizione molto simile a un investimento diretto in oro. Sebbene i Titoli ETC non siano esattamente l'equivalente di un investimento in oro, forniscono agli investitori un'alternativa che consente un livello di partecipazione al mercato dell'oro attraverso il mercato dei titoli. I proventi netti derivanti dall'emissione di una Serie di Titoli ETC saranno una quantità di Metallo che sarà detenuto nei Conti allocati assegnati a tale Serie. Tale Metallo sarà utilizzato per soddisfare gli obblighi dell'Emittente derivanti dalla Serie pertinente.

D.2.2 Conflitti di interessi sostanziali relativi all'offerta o all'ammissione alla negoziazione

Alla data del Prospetto di base, l'organizzatore del Programma (l'"Organizzatore") è Amundi Asset Management S.A.S, che agisce anche in qualità di Consulente per l'Emittente relativamente a ciascuna Serie, svolgendo determinate funzioni e prendendo alcune decisioni per conto dell'Emittente in virtù di un accordo di consulenza. Amundi Asset Management S.A.S. è in ultima analisi di proprietà di Crédit Agricole S.A. Qualsiasi membro di Crédit Agricole S.A. o del gruppo Crédit Agricole, e qualsiasi amministratore di cui sopra, può (a) avere un interesse nei Titoli ETC emessi dall'Emittente o in qualsiasi transazione effettuata con o per conto di esso, oppure un rapporto di qualsiasi natura con altre persone che possa comportare un potenziale conflitto con i rispettivi obblighi verso l'Emittente e il Consulente, e (b) gestire o comunque utilizzare i servizi delle società del gruppo Crédit Agricole in relazione all'esecuzione di tali compiti, e nessuno di loro sarà ritenuto responsabile per eventuali profitti o compensi derivanti da tale attività.

Un'entità del gruppo Crédit Agricole e/o le sue affiliate possono impegnarsi in attività di negoziazione e di market-making e possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi metallo, altro strumento o prodotto derivato basato o collegato al metallo, per i conti di cui sono titolari o per altri conti gestiti da loro. Anche le entità del gruppo Crédit Agricole possono emettere titoli o sottoscrivere strumenti finanziari in relazione all'Oro. Nella misura in cui un'entità del gruppo Crédit Agricole, direttamente o tramite le sue affiliate, funga da emittente, agente, gestore, sponsor o sottoscrittore di tali titoli o di altri strumenti, i suoi interessi in relazione a tali prodotti possono essere contrari a quelli dei Titolari dei titoli. Tali attività possono avere un effetto negativo sul valore dei Titoli ETC e/o sul valore dell'Oro sottostante in relazione ai Titoli ETC.

