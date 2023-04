DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor wichtigen Impulsgebern uneinheitlich

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schwung aus dem späten Vortageshandel der Wall Street läuft am Dienstag aus. Um weiter zuzulegen, bedürfe es neuer Impulse, heißt es. Diese könnten die am Mittwoch (Verbraucherpreise) und Donnerstag (Erzeugerpreise) anstehenden US-Inflationsdaten liefern - sofern diese keine steigende Inflation zeigten. Daten aus China machen dabei Hoffnung. Der Verbraucherpreisindex dort verbuchte für März den niedrigsten Wert seit September 2021 und lag unter der Prognose der Ökonomen. Der Erzeugerpreisindex rutschte derweil sogar tiefer in die Deflation. Gegen Mittag Ortszeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 33.679 Punkte, der S&P-500 notiert unverändert und Nasdaq-Composite gibt um 0,5 Prozent nach.

Auffällig ist, dass sich die zuletzt erkennbaren Rezessionssorgen in den USA wieder verflüchtigen - auch befeuert von den robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss. Nach den Rezessionsängsten besteht am Markt die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Inflation in den Griff bekommen könnte, ohne eine Rezession zu riskieren. "Die US-Beschäftigtenzahlen haben den Dämpfer anscheinend wieder stabilisiert, nachdem der Markt aufgrund der düsteren ISM-Indexdaten der vergangenen Woche etwas aus dem Tritt gekommen war oder zumindest eine bevorstehende Rezession übermäßig hochgerechnet hatte", erläutert Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Warten auf Inflationsdaten und Bankbilanzen

Doch erlangen Investoren erst am Mittwoch Gewissheit, ob die Inflation wirklich gezügelt ist. Bis dahin dürfte Zurückhaltung herrschen. Diese wird zusätzlich getrieben von den am Freitag anstehenden Geschäftszahlen im Finanzsektor, JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo werden sich in die Bücher schauen lassen. Laut Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge stehen dabei Aussagen zu Kreditbedingungen und die Entwicklung der Einlagen im Vordergrund, nachdem einige Regionalbanken mit Abflüssen zu kämpfen gehabt hatten. Händler sprechen von einer gewissen Nervosität. Anzeichen einer Bankenkrise dürften die Börse postwendend unter Druck setzen, so mahnende Stimmen im Handel.

Der Dollar kommt nach seinem jüngsten Höhenflug zurück, der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Sollten die Verbraucherpreise zur Wochenmitte einen Rückgang der Inflation bestätigen, dürften die Prognosen für eine Zinserhöhung durch die Fed deutlich nach unten korrigiert werden, was zu einem weiteren Rückgang des Dollar führen dürfte, argumentiert Analyst James Harte vom Devisenmakler Tickmill. Am Rentenmarkt bauen die Notierungen nach zweitägigen Verlusten im Zuge der robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss ihre Verluste noch etwas aus. Erdöl und Gold profitieren etwas vom schwächeren Dollar.

Riesenübernahme im Goldsektor

Unter den Einzelaktien geben Newmont um 0,8 Prozent nach. Der Goldminenbetreiber hat sein Gebot für den Wettbewerber Newcrest Mining auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Es bahnt sich damit die größte Übernahme der Goldbranche an.

Moderna rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Händler vermissen aber kurzfristige Erfolgsmeldungen. Der Biotechnologiekonzern betont selbst, dass es noch zu früh sei, um den Erfolg bei einem wichtigen Grippeimpfstoff voraussagen zu können. Die Titel verlieren 4,9 Prozent.

Boeing hat mit seinen Flugzeugauslieferungen im März die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie steigert sich um 1 Prozent.

Die Aktien von Virgin Orbit Holdings brechen um 28,9 Prozent auf nur noch 12 Cent ein. Das Raumfahrt- und Satelliten-Unternehmen hat von der Nasdaq eine Mitteilung über die Einstellung der Börsennotierung erhalten. Die Gesellschaft hatte in der vergangenen Woche die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt.

Ähnlich unter Druck stehen auch Hexo (-27,4%). Der Hersteller von Cannabisprodukten verkauft sich selbst an Tilray Brands für 1,25 Dollar je Aktie. Der Vortagesschlusskurs hatte bei 1,64 Dollar gelegen.

Die Papiere von Brookdale Senior Living springen um 34 Prozent nach oben. Der Betreiber von Seniorenwohnanlagen hat die Gewinnprognose für das erste Quartal angehoben.

WW International schnellen um 43 Prozent auf 5,90 Dollar nach oben. Zum einen hat die ehemalige Weight Watchers die Übernahme von Weekend Health abgeschlossen. Zum anderen hat Goldman Sachs den Wert auf "Buy" von "Neutral" angehoben und nennt nun ein Kursziel von 13 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.679,13 +0,3% 92,61 +1,6% S&P-500 4.110,34 +0,0% 1,23 +7,1% Nasdaq-Comp. 12.022,18 -0,5% -62,17 +14,9% Nasdaq-100 12.962,03 -0,7% -89,20 +18,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,04 +2,5 4,01 -38,3 5 Jahre 3,55 +2,6 3,52 -45,0 7 Jahre 3,50 +2,8 3,47 -47,5 10 Jahre 3,44 +2,4 3,41 -44,2 30 Jahre 3,63 -0,1 3,63 -34,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Do, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0911 +0,5% 1,0892 1,0923 +1,9% EUR/JPY 145,73 +0,5% 145,13 143,85 +3,8% EUR/CHF 0,9858 -0,2% 0,9883 0,9880 -0,4% EUR/GBP 0,8783 +0,2% 0,8775 0,8782 -0,8% USD/JPY 133,56 -0,0% 133,26 131,69 +1,9% GBP/USD 1,2423 +0,3% 1,2412 1,2438 +2,7% USD/CNH (Offshore) 6,8949 +0,0% 6,8877 6,8841 -0,5% Bitcoin BTC/USD 30.181,16 +3,2% 29.980,94 28.130,69 +81,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,86 79,74 +1,4% +1,12 +0,5% Brent/ICE 84,93 84,18 +0,9% +0,75 +0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,86 43,13 +1,7% +0,73 -43,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,46 1.991,46 +0,6% +12,00 +9,9% Silber (Spot) 25,09 24,93 +0,7% +0,16 +4,7% Platin (Spot) 1.003,90 996,50 +0,7% +7,40 -6,0% Kupfer-Future 4,02 3,98 +1,0% +0,04 +5,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

