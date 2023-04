Wirecard - an der Börse bereits Vergangenheit. Für viele Anleger und Kapitalmarktteilnehmer ein trauriges Kapitel - oft verbunden mit finanziellen Verlusten. Während Dr. Braun und Mitangeklagte in München in einem Strafverfahren "zur Sache" befragt werden, laufen diverse zivilrechtliche Anstrengungen noch zu retten,was zu retten ist. Nachdem versuche die BaFin oder andere Bundesbehörden in Haftung zu nehmen wohl gescheitert sind bzw. relativ geringe Erfolgsaussichten haben sollten, gibt es ja noch den langjährigen Wirtschaftsprüfer der Wirecard, der trotz zahlreicher öffentlich vorliegender Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...