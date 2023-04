DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.333,29 +0,6% +14,2% Stoxx50 3.999,34 +0,4% +9,5% DAX 15.655,17 +0,4% +12,4% FTSE 7.785,72 +0,6% +3,9% CAC 7.390,28 +0,9% +14,2% DJIA 33.753,92 +0,5% +1,8% S&P-500 4.116,57 +0,2% +7,2% Nasdaq-Comp. 12.045,59 -0,3% +15,1% Nasdaq-100 12.980,72 -0,5% +18,7% Nikkei-225 27.923,37 +1,0% +7,0% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 135,78% -150 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,22 79,74 +1,9% +1,48 +1,0% Brent/ICE 85,28 84,18 +1,3% +1,10 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,75 43,13 +1,4% +0,63 -43,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.005,43 1.991,46 +0,7% +13,98 +10,0% Silber (Spot) 25,12 24,93 +0,8% +0,19 +4,8% Platin (Spot) 1.001,73 996,50 +0,5% +5,23 -6,2% Kupfer-Future 4,02 3,98 +1,1% +0,05 +5,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Dollarschwäche beflügelt Öl- und Goldpreise.

FINANZMARKT USA

Um weiter zuzulegen, bedürfe es neuer Impulse, heißt es. Diese könnten die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten liefern - sofern diese keine steigende Inflation zeigten. Daten aus China machen dabei Hoffnung. Auffällig ist, dass sich die zuletzt erkennbaren Rezessionssorgen in den USA wieder verflüchtigen - auch befeuert von den robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss. Newmont geben um 0,8 Prozent nach. Der Goldminenbetreiber hat sein Gebot für den Wettbewerber Newcrest Mining auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Moderna rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Händler vermissen aber kurzfristige Erfolgsmeldungen. Die Titel verlieren 4,9 Prozent. Boeing hat mit seinen Flugzeugauslieferungen im März die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie steigert sich um 1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/BASF SE, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Rezessions- und Zinssorgen traten etwas in den Hintergrund. Anleihen standen deutlich unter Druck. Entscheidend für den Trend am Aktienmarkt seien die US-Verbraucherpreise am Mittwoch, hieß es. Der IWF hatte seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum nur marginal gesenkt, auch wenn er sich wegen der Turbulenzen im Bankensektor sehr besorgt zeigte. Anleger sahen keine Rezessionsbedenken, daher ging es bei konjunkturnahen Aktien kräftig aufwärts. Rohstoff- und Automobiltitel führten die Sektoren mit bis zu 3,6 Prozent Plus an. Glencore legten 3,3 Prozent zu. Jefferies hatte sich freundlich geäußert. Thyssenkrupp stiegen um 5,3 Prozent. Hier stützten Unternehmensaussagen, nun die Ausgliederung der Marine-Sparte ins Auge zu fassen. BMW-Aktien legten nach Vorlage von Automobilabsatzzahlen 2,3 Prozent zu. Gut kam der Absatz von batteriebetriebenen Kfz an. Evotec (-6,7%) standen nach einem Cyber-Angriff im Fokus. Adtran brachen um 24 Prozent ein. "Das ist eine große Gewinnwarnung, die Zahlen weichen ja bei allen Schätzungen nach unten ab", sagte ein Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Do, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0900 +0,4% 1,0892 1,0923 +1,8% EUR/JPY 145,72 +0,4% 145,13 143,85 +3,8% EUR/CHF 0,9857 -0,2% 0,9883 0,9880 -0,4% EUR/GBP 0,8783 +0,2% 0,8775 0,8782 -0,8% USD/JPY 133,69 +0,1% 133,26 131,69 +2,0% GBP/USD 1,2410 +0,2% 1,2412 1,2438 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,8956 +0,0% 6,8877 6,8841 -0,5% Bitcoin BTC/USD 30.178,57 +3,2% 29.980,94 28.130,69 +81,8%

Der Dollar kommt nach seinem jüngsten Höhenflug zurück, der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Sollten die Verbraucherpreise zur Wochenmitte einen Rückgang der Inflation bestätigen, dürften die Prognosen für eine Zinserhöhung durch die Fed deutlich nach unten korrigiert werden, was zu einem weiteren Rückgang des Dollar führen dürfte, argumentiert Analyst James Harte vom Devisenmakler Tickmill.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die Börsen den Handel beendet. Der Aktienmarkt in Seoul legte nach der Zinsentscheidung der Bank of Korea zu. Die Notenbank bestätigte, wie vom Markt erwartet, den Leitzins erneut. Die Bank of Korea werde wahrscheinlich mit ihrer Zinserhöhungskampagne im laufenden Jahr pausieren, bevor sie dann möglicherweise im ersten Quartal 2024 eine Zinssenkung vornehme, sagte ANZ-Ökonomin Krystal Tan. In Tokio stützte abermals der schwache Yen. Dies trieb weiterhin die Exportwerte an. Für Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu und Marubeni ging es zwischen 2,1 und 4,6 Prozent nach oben. Auslöser war ein Bericht, wonach Berkshire Hathaway den Anteil an den fünf japanischen Unternehmen erhöht hat. Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte bekräftigt, dass er die ultralockere Geldpolitik fortsetzen wolle. Dagegen ging es für den Schanghai-Composite leicht nach unten. Hier belasteten die Konjunkturdaten etwas. Die Verbraucherpreise fielen schwächer als erwartet aus und deutetemn somit auf eine eher schwache Konjunkturerholung hin. Der HSI in Hongkong kletterte aber. Hier fand am Vortag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Gesucht waren vor allem die Werte aus dem Immobiliensektor. Lenovo sanken nach schwachen Absatzzahlen um 2,8 Prozent. In Sydney schlossen bis auf den Technologiesektor alle Branchen im Plus. Newcrest Mining kletterten um 5,2 Prozent. Newmont hat ihr Übernahmeangebot erhöht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

CORESTATE CAPITAL

Der angeschlagene Immobilieninvestor will seine Geschäftsstrategie anpassen und bei der geplanten Restrukturierung der Schuldinstrumente ein alternatives Konzept prüfen. Die Umsetzung des Alternativkonzepts soll unabhängig vom Vorliegen geprüfter Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 sein, da es auf die Erstellung von Wertpapierprospekten verzichte. Hierdurch werde dem Umstand Rechnung getragen, dass Corestate bislang noch keinen Abschlussprüfer bestellen konnte. Ein Baustein des Alternativkonzepts sei die etwaige Bereitstellung weiterer Liquidität.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH

Der Autozulieferer bekommt Anfang Juli einen neuen Finanzchef. Der Aufsichtsrat hat am 5. April einstimmig Jochen Lischer, Prokurist und Leiter Finanzen und Controlling der PWO AG, mit Wirkung zum 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2026 zum Mitglied des Vorstands und CFO bestellt.

ZALANDO

Kelly Bennett soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Online-Händlers werden. Der Nominierungsausschuss schlage den derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden Bennett, der seit 2019 Mitglied des Gremiums ist, für den Vorsitz vor. Der Manager ist als Berater für die Führungsteams von Microsoft, Strava sowie Nubank tätig und war Chief Marketing Officer bei Netflix.

GLENCORE

Der Rohstoffkonzern will die Aktionäre des kanadischen Bergbauunternehmens Teck Resources mit einem Barangebot für sich gewinnen. Wie die Glencore plc mitteilte, sollen die Aktionäre in einem neuen Angebot 8,2 Milliarden US-Dollar in bar und eine Beteiligung von 24 Prozent an der auszugliedernden Gesellschaft MetalsCo erhalten.

VIVENDI

Der französische Medienkonzern will sich offenbar am Mittwoch offiziell zum Verkauf seines Klatschmagazins Gala verpflichten. Das soll Teil der erforderlichen Abhilfemaßnahmen sein, um die Genehmigung der Europäischen Union für die Übernahme des kleineren Konkurrenten Lagardere SA durch Vivendi zu erhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person zu L'Agefi-Dow Jones.

BOEING

hat mit seinen Flugzeugauslieferungen im März die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Der Flugzeughersteller lieferte im März 64 Verkehrsflugzeuge aus - darunter 52 MAX-Jets und 11 Großraumflugzeuge. Für das erste Quartal nannte Boeing insgesamt 130 Auslieferungen, etwas mehr als die 120, die die Wall Street erwartet hatte, und mehr als die 95 Jets, die im ersten Quartal 2022 ausgeliefert wurden.

GENERAL MOTOR (GM)

Die Risikokapitalsparte von GM führt eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für Energy Exploration Technologies Inc. (EnergyX) an und hat eine strategische Vereinbarung zur Entwicklung der Lithiumextraktions- und -raffinerietechnologie des Unternehmens getroffen.

MODERNA

rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Der Konzern will seine Pipeline an mRNA-basierten Impfstoffen erweitern und vorantreiben, um Kandidaten für Darmviren wie das Norovirus sowie Borreliose zu entwickeln, was der erste bakterielle Impfstoff des Unternehmens wäre.

VISA

kooperiert bei der Einführung von Visa+ mit Paypal. Der neue Service soll dabei helfen, Geld zwischen verschiedenen Zahlungsanwendungen zu bewegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2023 12:26 ET (16:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.