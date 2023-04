Lateinamerika erlebt weiterhin ein exponentielles Wachstum im E-Commerce-Sektor. In diesen sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften verwaltet PayRetailers den Zahlungsverkehr. Das Wachstum des elektronischen Handels in Lateinamerika hat inzwischen ein Volumen von zweistelligen Milliardenbeträgen pro Jahr erreicht. Die Region erwirtschaftete laut einer Analyse von Statista, wie von PayRetailers berichtet, im Jahr 2022 einen Umsatz von 139 Milliarden US-Dollar im elektronischen Einzelhandel. Bis 2027 wird der Sektor Prognosen zufolge jährlich nicht weniger als 307 Milliarden Dollar umsetzen, was mehr als einer Verdoppelung des derzeitigen Volumens in nur fünf Jahren entspricht.

Das spanische Unternehmen wickelt grenzüberschreitende Zahlungen ab

Daher müssen internationale Unternehmen, die beabsichtigen, ihr E-Commerce-Geschäft in Lateinamerika zu betreiben, die Herausforderungen berücksichtigen, vor denen sie auf diesen Märkten stehen, und ihre Zahlungsprozesse entsprechend anpassen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2017 PayRetailers gegründet, eine Zahlungslösung, die die Abläufe für jeden der aufstrebenden Märkte dieser Region vereinfacht.

Das Unternehmen bietet mehr als 250 lokale Zahlungsoptionen mit hohen Bewilligungs- und Konversionsraten. Diese Optionen vereinen die gängigsten, aber auch alternative Bezahlverfahren, von Barzahlungen über Kreditkartentransaktionen, Banküberweisungen, elektronische Geldbörsen (E-Wallets) und sogar QR-Codes. In den lateinamerikanischen Ländern kooperiert das Unternehmen mit Zahlungslösungen, die von den Verbrauchern bevorzugt werden, beispielsweise mit PIX und Boleto Bancario in Brasilien, PSE in Kolumbien, SPEI in Mexiko und Kiphu in Chile. Damit kann jedes E-Commerce-Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit bieten, so zu bezahlen, wie sie es beim Online-Einkauf gewohnt sind, ohne unbedingt mit einer lokalen Organisation zusammenarbeiten zu müssen.

Für Philippe Laranjeiro, Chief Commercial Officer von PayRetailers, liegt der Schlüssel zur Expansion seines Unternehmens in der "Fähigkeit, sich an die Besonderheiten eines jeden Marktes anzupassen und eine individuelle Lösung für die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anzubieten". Darüber hinaus konnte das Unternehmen strategische Allianzen mit wichtigen lokalen Akteuren der Branche schmieden, was dazu beigetragen hat, "seine Position auf dem Markt zu festigen und seine Fähigkeit zu verbessern, innovative und effiziente Zahlungslösungen anzubieten."

Dank seiner Präsenz in Lateinamerika konnten viele internationale Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten in der Region ausweiten und die Wachstumschancen nutzen, die der lateinamerikanische Markt bietet. Das Unternehmen habe sein Online-Geschäft auf mehr als 13 lateinamerikanische Länder ausdehnen können, und zwar mit einer All-in-One-API-Lösung, die mehrere für jeden Markt und jedes Geschäftsmodell bevorzugte Zahlungsverfahren integriert, fügt er hinzu.

