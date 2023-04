In den vergangenen vier Wochen hat die Aktie von Shop Apotheke mehr als 17 Prozent zugelegt. Die jüngsten Quartalszahlen sind am Markt gut angekommen. Die Erwartungen sind dabei teils übertroffen worden. Das Unternehmen meldet zum Jahresauftakt einen Umsatz von 371 Millionen Euro, das ist ein Plus von 22 Prozent. Der Markt rechnete mit einem Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...