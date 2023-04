NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING vor Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Im Fokus stünden mögliche Ankündigungen zur Kapitalverteilung, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei ihrem unveränderten Kursziel geht die Expertin davon aus, dass die niederländische Bank bei der Kapitalausschüttung so fortfahren wird wie geplant./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 12:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202