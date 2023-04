In der Cannabisbranche war es zuletzt ruhig geworden. Nun macht Tilray mit einem Übernahmeangebot auf sich aufmerksam. Der Produzent von medizinischem Cannabis möchte seine Spitzenposition ausbauen und den Konkurrenten Hexo kaufen. 56 Millionen US-Dollar will Tilray für Hexo hinlegen, teilte das Unternehmen am Montag mit.Dem Angebot zufolge erhalten Hexo-Aktionäre 0,4352 Tilray-Stammaktien im Austausch für jede gehaltene Aktie. Tilrays impliziter Kaufpreis in seinem sogenannten Takeunder-Deal beträgt ...

