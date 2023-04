Freiburg (ots) -



Die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland liegt im dreistelligen Millionenbereich, die Zahl der wegen Impfschäden eingereichten Klagen im einfach dreistelligen Bereich. (...) In jedem Einzelfall kann es einen Menschen dramatisch getroffen haben, der seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, der sein Leben in keiner Weise mehr führen kann wie vorher. (...) Könnten nicht Biontech mit seinen riesigen Gewinnen und die anderen Impfstoffunternehmen sich an einem Fonds beteiligen, der schwer Geschädigten hilft? Natürlich nicht ohne Nachweise, aber doch ohne Rechtsstreit und mit einer gewissen Toleranz. https://www.mehr.bz/khs102m



