Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Insgesamt dominierte im späten Handel die Vorsicht. So dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss seinen Gewinn beim Stand von 33.684,79 Punkten auf 0,29 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert auf 4.108,94 Zählern.Im von Technologiewerten geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 hielten sich die Anleger von Anfang an stärker zurück als bei Standardwerten. Der Index beendete den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...