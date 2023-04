EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Rating/ESG

Pyrum Innovations AG erzielt Bewertung "sehr gut" im ESG-Rating von imug Agentur für Nachhaltigkeitsratings imug zeichnet Pyrum mit 72 von 100 möglichen Punkten aus

Insbesondere Geschäftsmodell von Pyrum kann die Analysten überzeugen Dillingen / Saar, 12. April 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat im ESG-Rating von imug 72 von 100 Punkten erreicht. Die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens wird damit als insgesamt "sehr gut" eingestuft. Das Rating von imug, einer der führenden Nachhaltigkeits-Ratingagenturen in Deutschland und Spezialist für Umwelt-, Sozial- und Governance-Forschung (ESG), wurde im ersten Quartal 2023 durchgeführt und basiert auf mehreren Untersuchungsbereichen. Besonders stark konnte Pyrum unter anderem im Bereich "Produkte und Dienstleistungen" abschneiden, in dem das Unternehmen die volle Punktzahl erhielt. Hier analysierte imug das Geschäftsmodell von Pyrum und bewertete, welchen positiven Beitrag das Unternehmen zur ökologischen oder sozialen Entwicklung mit seinen Produkten und Dienstleistungen leistet. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir tragen mit Pyrum entscheidend zur Transformation der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei. Unsere Pyrolysetechnologie ist das führende Verfahren bei der Verwertung von Altreifen. Dabei wurde uns bereits vom Fraunhofer-Institut im Rahmen eines ‚Life Cycle Assessments' bestätigt, dass wir gegenüber dem aktuellen Recyclingmix in Deutschland bis zu 72 % mehr CO 2 einsparen. Wir sind sehr stolz darauf, dass all diese Vorteile nun auch zu unserer sehr guten Bewertung im imug-Nachhaltigkeitsrating beigetragen haben." Bisher hatte die Pyrum Innovations AG den Silber-Status im EcoVadis-Nachhaltigkeitsranking erhalten und konnte ihr Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem durch zwei ISO-Standards zertifizieren. Mit der unabhängigen Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens durch imug kann Pyrum einmal mehr die Glaubwürdigkeit in der Kommunikation mit allen Stakeholdern stärken. Das Rating schafft zudem eine Grundlage für nachhaltige Finanzierungen und deckt weitere Potenziale für das Nachhaltigkeitsmanagement auf. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



