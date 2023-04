Nach dem langen Oster-Wochenende startete der deutsche Aktienmarkt erfrischt in die verkürzte Handelswoche. Dabei blieb er aufgrund seines gezeigten Tagesplus in Sichtweite des Jahreshoch, was derzeit bei 15.737 Punkten liegt. Allerdings ergibt sich daraus noch keine richtige Trendaussage, da weiterhin die Handelsumsätze sehr dünn ausfielen. Nach den vorangegangenen Feiertagen sicherlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...