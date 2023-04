The following instruments on XETRA do have their first trading 12.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.04.2023Aktien1 US74982T1034 RXO Inc.2 AU0000120636 Playside Studios Ltd.3 AU0000111247 WA Kaolin Ltd.4 FR0010404368 DLSI5 US2332762036 dMY Squared Technology Group Inc. UTS6 FR0010214064 GPE Groupe Pizzorno Environnement7 GB00BQKR6R17 Ocean Harvest Technology Group PLC8 US00847L3087 Agile Therapeutics Inc.9 US09229E3036 Blackboxstocks Inc.10 CA10551B1076 Resources Gold Inc.11 CA3649341094 GameSquare Holdings Inc.12 DE000A3E5EG5 PAION AG13 CH1256740924 SGS S.A.Anleihen1 FR001400GDJ1 Orange S.A.2 DE000A30VHL0 Arodama Vermögensverwaltung GmbH3 USU0536PAK04 Aviation Capital Group LLC4 DE000BLB9T64 Bayerische Landesbank5 FR001400HAC0 BPCE S.A.6 US105756CF53 Brasilien, Föderative Republik7 US12592BAQ77 CNH Industrial Capital LLC8 US82460EAV20 Shinhan Bank Co. Ltd.9 DE000A351MA2 Nordex SE10 US748148SD69 Quebec, Provinz