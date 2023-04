Bekanntlich gibt es in Europa ab 2035 ein Verbrenner-Verbot. Will heißen: Ab 2035 werden keine neuen Diesel und Benziner mehr zugelassen. So haben es die Energieminister der 27 EU-Länder Ende März 2023 in Brüssel beschlossen. Der Grund: Klimaschutz. Wer sich also einen Neuwagen zulegen will - oder muss, kann nur noch ein reines E-Auto kaufen. D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...