Microsoft: KI-Tools bald auch in MS-Office-Paketen!

Der Copolit für die Bürosoftware kommt! Microsoft (MSFT) integriert künstliche Intelligenz.

Symbol: MSFT ISIN: US5949181045

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Microsoft-Aktie hatte als Stay-at-Home-Aktie in der Nach-Corona-Zeit deutlich nachgegeben. Im Laufe des vergangenen Halbjahres konnte sie sich jedoch wieder in einem Aufwärtstrend etablieren und ein Plus von rund 20 Prozent hinlegen.

Chart vom 12.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 282.83 USD





Meine Expertenmeinung zu MSFT

Meinung: Microsoft hat bereits erste Funktionen der künstlichen Intelligenz in Bing, Edge und Skype integriert. Als Marktführer für Bürosoftware wird das Unternehmen bald auch den Copilot für seine MS-Anwendungen Word, Excel und PowerPoint präsentieren. Es gibt erste Hinweise, dass bereits entsprechende Dateipakete per Update auf den Rechnern einiger Nutzer installiert wurden. In Kürze dürfte KI noch mehr als bisher im Alltag der meisten Menschen ankommen und weitere Anwendungen, an denen Microsoft mitverdienen kann, werden folgen. So stellte Microsoft-Manager Jared Spataro gemeinsam mit CEO Satya Nadella einen innovativen Business-Chat vor. Dieser nutzt öffentliche KI-Sprachmodelle sowie persönliche Daten wie Kalender, E-Mails und Chats der Nutzer. Das ermöglicht Aufgaben, die zuvor nicht möglich waren, wie zum Beispiel die mündliche Anweisung zur Aktualisierung der Produktstrategie an das Team. Das Programm erstellt daraufhin automatisch ein Status-Update basierend auf vergangenen Besprechungen, E-Mails und Chat-Verläufen.

Setup

Mögliches Setup: Wünschenswert wäre jetzt noch die eine oder andere besonderes kurze Tageskerze, so dass wir eine noch engere Risikospanne setzen können. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom Gründonnerstag. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MSFT.

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2023

