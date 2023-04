Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine insgesamt freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten und insbesondere die Kursgewinne an den Aktienmärkten ließen die als sicher geltenden Staatsanleihen diesseits und jenseits des Atlantiks in der Gunst der Anleger sinken, so die Analysten der Nord LB.In China hätten sinkende Lebensmittelpreise die Inflation im März auf ein 18-Monats-Tief gedrückt. Der Verbraucherpreise (VPI) hätten im März im Jahresvergleich um 0,7% angezogen. Im Februar habe die Rate noch bei 1,0% gelegen. Das Ergebnis habe den prognostizierten Anstieg von 1,0% verfehlt. Gleichzeitig habe sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen beschleunigt, sodass der Preisrückgang den sechsten Monat in Folge angehalten habe. Der Erzeugerpreisindex (PPI) sei so schnell gesunken wie seit Juni 2020 nicht mehr. Er habe einen Rückgang um 2,5% ggü. dem Vorjahr verzeichnet, verglichen mit einem Rückgang von 1,4% im Februar. ...

