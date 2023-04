Munsbach (www.fondscheck.de) - Auf Monatssicht haben sich die globalen Aktienmärkte nur wenig verändert, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Dennoch sei im März einiges los gewesen. Im Fokus habe dabei der Finanzsektor gestanden. Während das veränderte Zinsumfeld (und die Inversion der Zinsstrukturkurve) allen Banken zu schaffen mache, habe insbesondere eine Vertrauenskrise, manifestiert in einer massiven Einlagenflucht, zu den Pleiten dreier US-Regionalbanken geführt, deren Kundenstamm eng mit dem Kryptomarkt und jungen Technologieunternehmen verbunden sei. Aber auch die traditionsreiche und systemrelevante Großbank Credit Suisse sei nicht vor dem Misstrauen seiner Kunden gefeit gewesen und habe in einer orchestrierten Übernahme von der Konkurrentin UBS absorbiert werden müssen. ...

