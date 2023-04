Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 12.04.2023

Kursziel: EUR 20,90 (bislang EUR 19,10)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Potentiale in einem erwarteten normalen Tourismusjahr



Wir gehen unverändert davon aus, dass 2023e die Auswirkungen der Neueröffnungen der vergangenen drei Jahre erstmals vollumfänglich sichtbar werden. Es ist nach unserer Einschätzung daher nicht allzu optimistisch, einen Anstieg der Umsätze auf EUR 33,2 Mio. (2022e: EUR 22,4 Mio., +48,2% YoY) und des operativen Ergebnisses (EBIT) auf EUR 5,0 Mio. zu erwarten. Nach Einbeziehung der Mittelzuflüsse und der Anzahl der ausstehenden Aktien entsprechend der im Januar 2023 durchgeführten Kapitalerhöhung sowie einer Anpassung der Diskontierungssätze ermitteln wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ein Kursziel von EUR 20,90 (Base Case-Szenario, bislang EUR 19,10) je Aktie. Deutlich höhere Kursziele lassen sich aus profitabilitätsadjustierten EV/Umsatz-Multiples börsennotierter Freizeitparkbetreiber ableiten (Sekundärbewertungsmethode), aus denen sich auf Basis von Consensus-Schätzungen Kursziele von bis zu EUR 42,20 ergeben. Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 109,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie.



Kurz vor Ostern hat Erlebnis Akademie Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Danach wurde bei Umsätzen von EUR 22,4 Mio. ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,2 Mio. erzielt. Die im September revidierte Guidance, die Umsätze in einer Spanne zwischen EUR 22,2 und 23,2 Mio. und ein EBIT in der Spanne zwischen EUR 0,2 und 1,0 Mio. vorsah, wurde damit erfüllt.



Dass nur die unteren Enden der Umsatz- und Gewinnbandbreiten erreicht wurden, werten wir in diesem Fall nicht als enttäuschend, wichtiger ist für uns das Potenzial der inzwischen elf Baumwipfelpfade und drei Abenteuerwälder (nur vollkonsolidierte Standorte), wenn die Geschäftslage insbesondere an den unter unseren Schätzungen gelegenen Standorten Gmunden, Drachenbronn, Rogla und Krkonose nicht von Extremwetterereignissen und Coronabeschränkungen belastet wird. Deutlich wird dies in einem Vergleich mit dem letzten, noch nicht von der Corona-Pandemie beeinflussten Jahr: So wurden 2019 mit acht Baumwipfelpfaden und einem Abenteuerwald Erlöse von EUR 16,5 Mio. erwirtschaftet. Hochgerechnet auf die heutige Standortanzahl und unter Berücksichtigung inflationsangepasster, höherer durchschnittlicher Eintrittspreise schätzen wir Erlöse in Höhe von EUR 33,2 Mio. (2023e) als realistisch ein.



Derzeit sind für das laufende Jahr keine neuen Baumwipfelpfade in der Planung oder Umsetzung; Angabe gemäß sind jedoch Erweiterungsprojekte (insbesondere Abenteuerwälder) an bestehenden Standorten und Baumwipfelpfade in der Prüfung und Planung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26769.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°