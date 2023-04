Das Mannheimer Emissionshaus Primus Valor AG hat die Platzierungsphase des neuen Immobilienfonds "ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus" kurz "ICD 12 R+", am 29.03.2023 gestartet - erstmalig als Artikel-8-Fonds. Es handelt sich dabei um den Nachfolger des "ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus", dessen Ausplatzierung in Höhe von 118 Mio. Euro Eigenkapital im Jahr 2022 erfolgte. Gemäß der Anlagestrategie "Renovation Plus" fokussiert sich der Fonds wie sein Vorgänger auf den Ankauf, die energetische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...