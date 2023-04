Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich in der Zeit um Ostern und danach vergleichsweise wenig getan, so die Analysten der Helaba.Die Kurse am Rentenmarkt seien aufgrund der nachlassenden Konjunktursorgen in den USA gesunken. Der Euro könne sich aber stabilisieren und auch am Aktienmarkt sei die Stimmung weiterhin gut. Im Vorfeld der heute anstehenden US-Inflation könnte Zurückhaltung angebracht sein. Ob die Zinserwartungen bezüglich der FED-Politik forciert würden oder nicht, hänge insbesondere von der Entwicklung der Kern-Teuerungsrate ab. Sollte diese unverändert hoch bleiben, wovon auszugehen sei, werde die FED im Mai wohl nachlegen. Dann dürfte das Ende der Fahnenstange aber erreicht sein. ...

