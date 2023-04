Linz (www.anleihencheck.de) - Nach nur wenigen Tagen im Amt, lässt der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) bereits erkennen, dass auch er zukünftig an der jahrzehntealten ultra-expansiven Geldpolitik seines Vorgängers festhalten wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...