Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Solutiance AG vom 11. April 2023:Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59/ WKN A32VN5) hat am 11. April 2023 ihren Jahresabschluss 2022 veröffentlicht. Der bereits in vorherigen Meldungen ausgewiesene Kapitalbedarf soll zeitnah mit einer 10%-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gedeckt werden. Im Rahmen der Beschlüsse der Tagesordnung möchte der Vorstand sich zudem die Möglichkeit schaffen, im Geschäftsjahr 2023 bzw. im Geschäftsjahr 2024 vor der Hauptversammlung eine erneute Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechtes durchzuführen, um im Zweifelsfall kurzfristig weiteres Kapital akquirieren zu können. Der ausstehende Kapitalbedarf des Unternehmens bis zum Break Even liegt unverändert bei 1 Mio. Euro. (12.04.2023/alc/n/a) ...

