Bereits am vergangenen Donnerstag teilte Evotec mit, dass in den eigenen IT-Systemen ein Angriff festgestellt wurde. Als Reaktion darauf wurden viele Dienste vom Netz genommen und bis heute sind diese für Kunden nicht erreichbar. Das gesamte Ausmaß des Hackerangriffs ist noch nicht überschaubar. Offen ist auch, wer dahinterstecken könnte.Aufgrund der Feiertage konnten die Anleger auf das Ganze nur mit recht großer Verzögerung reagieren. Nun zeigte sich am Dienstag jedoch, dass der Hackerangriff auf Evotec (DE0005664809) an den Märkten keinesfalls ...

