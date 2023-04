Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4171/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/39 geht es um mehrfach Wienerberger und Palfinger, dann um das Lebensziel von Gregor Rosinger, die Flatex-Antwort auf das RBI-Storno. Hoffnung gibt es bei Kapsch TrafficCom und News zu Frequentis, Marinomed, Cleen Energy, OMV, EVN und Wolford bzw. Research zu Agrana und ams Osram. Finally sprach Peter Heinrich mit Christian Hinterwallner (Raiffeisen Research) vor Zürs. Christian Hinterwallner im Gespräch mit Peter Heinrich: "Österreichische Werte substanziell ...

