Ein Top Buy-the-Dip-Kandidat: Wer mit dem steigenden Goldpreis Geld verdienen möchte, kommt schwer an an dieser Aktie vorbei

Dieses Unternehmen besitzt ein Portfolio der Extraklasse und präsentierte kurzem hervorragenden Produktionszahlen

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Inflation plagt uns weiterhin und betrifft alles, von Lebensmittelpreisen bis hin zu Eigenheimwerten. Der Aktienmarkt schwankte mit jeder neuen Ankündigung einer Zinserhöhung zwischen Optimismus und Pessimismus. In solch turbulenten Zeiten suchen Anleger oft nach stabilem Boden. Ein Ort, auf den sie schauen? Gold.

Gold kann aus vielen Gründen eine kluge Investition sein , von seiner Liquidität bis zu seinen zuverlässigen Renditen. Und in einer Umgebung wie der heutigen glänzt Gold wirklich.

Ob Sie jung oder alt sind , Gold ist als Teil Ihres Anlageportfolios eine Überlegung wert, insbesondere wenn die Inflation hoch ist.

Aber mit welchen Gold Aktien könnten Anleger von neuen Goldpreis Anstiegen profitieren?

Legen Sie sich starke Goldaktien ins Depot, denn diese versprechen bei steigenden Goldnotierungen aufgrund der meist relativ stabilen Produktionskosten einen ordentlichen Gewinnhebel.

Eine Goldaktie, die man angesichts der Inflation und der Geldentwertung kaufen sollte, ist unserer Meinung nach die Aktie des Goldproduzenten:

OceanaGold (WKN: A0MVLD) ist einer der Goldproduzenten mit der besseren Performance in diesem Jahr mit einem Kursplus von 28% seit Jahresbeginn.

Diese Outperformance hängt wahrscheinlich auch mit dem beeindruckenden mehrjährigen Ausblick zusammen, der Oceana auf Kurs für ein weiteres Jahr mit starken Margen bringt

Nehmen Sie vorab die Zeit und schauen Sie sich das Interview mit Präsidenten und CEO Gerard Bond an, welches von Jochen Staiger von der Commodity TV geführt wird:

Wie Sie erfahren haben, ist OceanaGold (WKN: A0MVLD) ist ein Goldproduzent mit mehreren Minen weltweit.

Quelle Unternehmenspräsentation

Wie Sie ebenfalls erfahren haben, hat das Unternehmen das Jahr 2022 erfolgreich mit einer Jahresproduktion von 472.000 Unzen Gold abgeschlossen. Letzteres stellte eine Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, unterstützt durch ein ganzes Jahr Produktion von Didipio (~113.200 Unzen gegenüber ~14.900 Unzen), eine Steigerung der Produktion von Waihi (~39.100 Unzen gegenüber ~27.700 Unzen). , und eine 10%ige Steigerung der Produktion von Macraes (~143.700 Unzen gegenüber ~130.300 Unzen) trotz eines herausfordernden Jahres.

Während das schlechte Wetter bei Macraes (Rekordregen im Juli) und der schlechte Gehaltsabgleich Anfang 2022 bei Martha Underground zu Fehlschlägen bei beiden Vermögenswerten und viel höheren Kosten führten, rettete der hochmargige Betrieb Didipio auf den Philippinen das Jahr mit ~113.200 Unzen Gold zu 637 $/oz AISC produziert, mehr als 50 % unter dem Branchendurchschnitt.

In Bezug auf das Gesamtbild war die wichtigste Neuigkeit für OceanaGold und seine Aktionäre der Erhalt die ergänzenden Umweltverträglichkeitserklärung und Genehmigung gemäß Abschnitt 404 des Clean Water Act, welcher grünes Licht für die Entwicklung und den Betrieb der Haile-Mine gab.

Darüber hinaus werden die höheren Gehalte von Horseshoe Underground die Stückkosten in den Jahren 2024 bis 2028 senken und der Gesamtproduktion einen materiellen Schub verleihen, und 400 Meter des unterirdischen Abbaus wurden bereits fertiggestellt, wobei OceanaGold das Ziel hat, das erste unterirdische Erz bis zum Ende des Jahres an die Mühle zu liefern.

Eine weitere positive Entwicklung für OceanaGold (WKN: A0MVLD) war der Explorationserfolg bei Wharekirauponga (WKP), dass nur 10 Kilometer von seiner Waihi-Mine in Neuseeland entfernt liegt.

OceanaGold (WKN: A0MVLD) stellte in seinem jüngsten Update fest, dass es erwartet, zusätzliche Bohrungen zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie Anfang 2024 abzuschließen, und sein Ziel ist es, seine angezeigte Ressourcenbasis von ~640.000 Unzen bei 13,5 Gramm auf 1,1 Millionen Unzen Gold zu erhöhen pro Tonne Gold, mit zusätzlichen 700.000 Unzen zu 9,5 Gramm pro Tonne Gold in der abgeleiteten Kategorie.

Glücklicherweise konnte OceanaGold (WKN: A0MVLD) trotz des kostenintensiveren Jahres seine Schulden zurückzahlen (die Nettoverschuldung ging von 238 Millionen auf 170 Millionen Dollar zurück) und erwirtschaftete fast 60 Millionen Dollar an freiem Cashflow. Dies wurde durch die Cash Cow auf den Philippinen, Didipio, unterstützt, die endlich wieder online ist und einen Beitrag leistet, und dies trotz der Auswirkungen auf den freien Cashflow durch verzögerte Goldverkäufe, die in den Januar verschoben wurden.

Allerdings sieht das Unternehmen eindeutig Rückenwind von stärkeren Kupfer- und Goldpreisen , was dazu beitragen könnte, höhere Investitionen in diesem Jahr etwas auszugleichen, die ansonsten die Generierung von freiem Cashflow belasten würden.

Mehrjahresausblick

OceanaGold (WKN: A0MVLD · SYM: RQQ) veröffentlichte letztes Jahr einen aktualisierten mehrjährigen Ausblick, der eine Produktion von bis zu 530.000 Unzen im Geschäftsjahr 2023 zu Gesamtkosten von unter 1.225 $/Unze anstrebt. Es wurde prognostiziert, dass sich dies im Jahr 2024 noch weiter verbessern würde:

OceanaGold - Mehrjahresausblick (Unternehmenspräsentation)

Aktuell sieht es so aus, als würde OceanaGold (WKN: A0MVLD · SYM: RQQ) seine Kostenprognose für das Geschäftsjahr 2023 von 1.225 $/Unze erreichen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Einzigartige Kombination aus Wachstum und Margenausweitung

Basierend auf rund 719 Millionen Aktien und einem Aktienkurs von 3,26 CAD wird die Oceana-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,63 Milliarden US-Dollar gehandelt.

Unter der Annahme, dass das Unternehmen zu einem 600.000-Unzen-Produzenten zu Kosten von unter 1.150 $/oz heranwachsen kann, sollten Sie die Aktie als soliden Buy-the-Dip-Kandidaten ansehen.

Kurzum: Wer mit dem steigenden Goldpreis Geld verdienen möchte, kommt schwer an OceanaGold (WKN: A0MVLD · SYM: RQQ) vorbei.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.oceanagold.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

