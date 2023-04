Der britische ÖPNV-Betreiber Stagecoach hat den bisher größten Elektrobus-Auftrag des Unternehmens angekündigt: Stagecoach will bis zu 37,2 Millionen Pfund (42,3 Millionen Euro) investieren, um eine neue Flotte von 170 E-Bussen für den Einsatz in Stockport zu beschaffen. Der Auftrag umfasst 150 elektrische Doppeldecker-Busse und 20 Solobusse, die alle im Sommer 2024 in Dienst gestellt werden sollen. ...

