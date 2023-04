Köln (ots) -Die Picanova Group, bekannt als Weltmarktführer für individuelle Wanddekoration, heißt ab sofort The Customization Group. Diese strategische Umbenennung spiegelt das signifikante Wachstum, die Diversifizierung und die Expansion des Unternehmens in neue Vertriebskanäle und Produkte wider, darunter Textilien, Bekleidung, Papierwaren und Accessoires.Als globaler E-Commerce-Marktführer für personalisierte On-Demand-Produkte betreibt The Customization Group weltweit fünf Produktionsstätten, die täglich über 500.000 personalisierte Produkte herstellen können. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1000 Menschen und bietet individuell zugeschnittene, auf Innovation und Spitzentechnologie basierende B2B- und API-Lösungen an."Die Umbenennung in The Customization Group zeigt unsere Entwicklung von einem traditionellen Fotoprodukthersteller zu einem Branchenführer, der umfassende Lösungen im Bereich Mass Customization anbietet. Unsere Mission bleibt dieselbe: Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit unseren einzigartigen, qualitativ hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen glücklich zu machen", sagt Philipp Mühlbauer, Mitbegründer und Co-CEO von The Customization Group.Im Zuge des Rebrandings plant The Customization Group die Einführung einer Reihe von innovativen Produktangeboten und Dienstleistungen, um ihre Marktführerschaft weiter zu festigen. Die Nachhaltigkeit steht dabei weiterhin im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Die Produkte werden ausschließlich nach Bedarf hergestellt, wodurch der übermäßige Verbrauch von Ressourcen reduziert wird. Auch Unternehmen und Einzelhändlern bietet The Customization Group die Möglichkeit, Ihren Kunden nachhaltig produzierte individuelle Produkte und Werbemittel anzubieten und so eine ESG freundliche Zukunft zu fördern.Mit seinen hochmodernen Produktionslinien und -technologien ist The Customization Group weltweit führend bei der hochvolumigen Individualisierung von Produkten. Durch B2B-Lösungen und API-Services, die auf individuelle Kundenwünsche zugeschnitten sind, kommen die Vorteile ESG-freundlicher Mass Customization bereits globalen Enterprise Kunden wie Telekom und Vodafone und führenden Retailern wie Aldi und Lidl zugute.Weitere Informationen über The Customization Group und ihr Angebot an personalisierten Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.thecustomizationgroup.comPressekontakt:The Customization GroupJohanna SchmitzPress & Cooperations+49 160 9121 5585press@tcgroup.comOriginal-Content von: The Customization Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131553/5484368