Sixt ist ein deutsches Autovermietungsunternehmen, das 1912 gegründet wurde und heute in über 110 Ländern tätig ist. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Europa und ist auch in Nordamerika und Asien tätig. Sixt ist bekannt für seine innovativen Geschäftsmodelle und hat kürzlich seine Flotte um Elektrofahrzeuge erweitert. Die Aktie von Sixt hat in den letzten Jahren eine starke Performance gezeigt und ist ein interessantes Investment für Anleger, die in die Reise- und Tourismusbranche investieren möchten. Hellofresh ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Lieferung von Kochboxen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat schnell an Beliebtheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...