MakeMyTrip ist eine der größten Online-Reiseagenturen in Indien und eine der am schnellsten wachsenden Online-Reiseplattformen in Asien. Die Firma wurde im Jahr 2000 von Deep Kalra gegründet und hat ihren Hauptsitz in Gurgaon, einer Stadt in der Nähe von Delhi. MakeMyTrip bietet eine breite Palette von Reisedienstleistungen an, darunter Flugtickets, Hotelbuchungen, Pauschalreisen und Bus- und Bahnreservierungen. Die Plattform hat auch eine mobile App, die es Reisenden ermöglicht, Buchungen einfach und bequem von ihren Smartphones aus zu tätigen. Die Firma hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet und ist heute ein wichtiger Akteur in der indischen Reisebranche. Die Plattform ...

