Seit diesem Jahr ist Berlin in Bezug auf Wohnungsmietpreise die zweitteuerste Stadt Deutschlands. Wir beleuchten das Potenzial für Wohnimmobilien-Fonds.Die Mieten in Deutschlands Großstädten steigen beständig - doch nirgendwo so stark wie in Berlin. Sah die Hauptstadt zwischen dem vierten Quartal 2021 und dem vierten Quartal 2022 bereits einen Anstieg von sieben Prozent, so explodierten sie zwischen vergangenem November und Anfang März geradezu: Um satte 27 Prozent kletterte der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Neuvermietung von 9,86 Euro auf 12,55 Euro. Dies fand Immobilienexpertin Immowelt in einer bei einer Untersuchung der Mietpreisentwicklung in den 14 größten Städten Deutschlands heraus.

Den vollständigen Artikel lesen ...