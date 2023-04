FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory sei derzeit attraktiver als je zuvor, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erfolgreiche Transformation des Spezialverpackungsherstellers setze sich fort. Dieser habe bereits ein ebenfalls starkes zweites Quartal in Aussicht gestellt, sodass Gerresheimer bei der Vorlage der Halbjahresresultate seine Jahresziele anheben könnte./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6