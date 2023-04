Rotterdam (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken weltweit haben mehrmals an der Zinsschraube gedreht, so Colin Graham, Head of Multi-Asset Strategies beim niederländischen Asset Manager ROBECO.So habe die FED ihren Leitzins seit März 2022 (einen Monat nach Kriegsausbruch) neunmal ansteigen lassen. Die Bandbreite für den Leitzins betrage mittlerweile 4,75 bis 5,0 Prozent. Das sei der höchste Stand seit 2006 und ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Nullzinsniveau, welches seit dem Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 vorgeherrscht habe. ...

