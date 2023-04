Ölpreissprung und Goldpreisrally führen zu verstärkten Käufen bei Aktien von Öl- und Goldförderern. Absatzrenner sind aber - wie fast immer - MSCI World-ETFs. 11. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die gute Entwicklung am Aktienmarkt sorgt für Umsätze im ETF-Handel und einen klaren Käuferüberhang. "Trotz Feiertag waren die Umsätze so hoch wie in einer normalen Woche", berichtet Frank Mohr von der Société Générale mit Blick auf die Karwoche. Grund sei wohl auch der Start in den April und das ...

