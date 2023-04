Hamburg (ots) -Der Schauspieler Merlin Sandmeyer überschreitet für seine Rolle als Ladendetektiv Jonas Schulze in der Supermarkt-Serie "Die Discounter" regelmäßig seine Schamgrenze. "Die Kameras sind manchmal versteckt und es kostet schon ein bisschen Überwindung, Peter Fox total auf den Sack zu gehen und zu sagen: 'Kann ich ein Autogramm? Und kann ich noch ein Foto? Und kannst du mal was rappen?' Und er mich so anguckt und sagt: 'Nein Digga, verpiss Dich'."In der ersten Folge des Podcast "Und was macht die Uni?" verrät Sandmeyer im Gespräch mit den beiden Podcast-Hosts Martina Kix und Christoph Farkas: "Ich bin voll der Seed-Fan und Peter-Fox-Fan gewesen und ihn dann so vollzusabbeln ist nicht so einfach."Was ihm in die Rolle hilft: Sein Kostüm: "Stichwort Verwandlung! Das hilft total. Diese schlimmen Sachen, die ich privat natürlich nie tragen würde, anzuhaben - das macht total was mit mir und hilft mir, in die Figur zu finden."Der ZEIT Campus Podcast "Und was macht die Uni?" erscheint alle vier Wochen mittwochs und ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen und auf ZEIT ONLINE zu finden. Produziert wird das Format von Pool Artists.Hier geht es zur ersten Folge von "Und was macht die Uni?": https://www.zeit.de/kultur/2023-04/merlin-sandmeyer-schauspieler-uni-podcastTeile des Gesprächs kann man auch in der aktuellen ZEIT CAMPUS Ausgabe (Heft 3/2023 mit dem Titel "Wie wir heute lieben") nachlesen.Weitere Pressemitteilungen der ZEIT Verlagsgruppe finden Sie unter www.zeit-verlagsgruppe.de/presse.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5484553