Wien (www.fondscheck.de) - Holger Matheis wird im Juli neuer CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge damit auf Per Erikson, der künftig in Zürich als Head Real Estate für Swiss Life Asset Managers neue Aufgaben übernehmen werde.Der neue Chef Matheis wechsele innerhalb der Unternehmensfamilie: Er sei bisheriger Vorstandssprecher der Beos AG gewesen, die seit 2018 unter dem Dach von Swiss Life Asset Managers agiere. Die Nachfolge von Matheis übernehme wiederum Hendrik Staiger, der bereits im Vorstand der Beos arbeite. Matheis bleibe der Beos zudem weiterhin verbunden und übernehme auch den Vorsitz in dessen Aufsichtsrat. (12.04.2023/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...