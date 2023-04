Wien (www.fondscheck.de) - Wie das Gericht mitteilte, hat der Bundesgerichtshof die Urteile gegen einen ehemaligen Fondsmanager der Union Investment sowie einen früheren Banker von Hauck & Aufhäuser wegen Insiderhandels aufgehoben, so die Experten von "FONDS professionell".Grund seien Verfahrensfehler. Der frühere Portfoliomanager sei zu drei Jahren und sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe in Höhe von rund 45 Millionen Euro verurteilt worden, sein Komplize zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung sowie einer Buße von mehr als drei Millionen Euro zusammen mit der sein Vermögen verwaltenden Gesellschaft als Einziehungsbeteiligte, die nicht näher benannt worden sei. Die Parteien seien in Revision gegangen. ...

