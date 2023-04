Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die gute Entwicklung am Aktienmarkt sorgt für Umsätze im ETF-Handel und einen klaren Käuferüberhang, so die Deutsche Börse AG."Trotz Feiertag waren die Umsätze so hoch wie in einer normalen Woche", berichte Frank Mohr von der Société Générale mit Blick auf die Karwoche. Grund sei wohl auch der Start in den April und das neue Quartal. "Da werden viele Sparpläne ausgeführt." ...

