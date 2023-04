Der Streit um die Entlohnungen von Betriebsräten bei Volkswagen geht in die nächste Runde. Wie unter anderem der "NDR" berichtet, steht wohl eine neuerliche Klage eines Betroffenen in Hannover an, der sich gegen eine Gehaltsreduzierung um 300 Euro wehrt. Ähnliche Klagen sollen wohl auch andernorts vorbereitet werden.Volkswagen (DE0007664039) selbst reagierte mit Gehaltskürzungen erst zu Jahresbeginn auf eine Entscheidung des BGH, laut der die Höhe von Gehältern und Boni nicht allein auf "hypothetischen" Annahmen fußen ...

