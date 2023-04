Die OMV hat ihr Trading Statement für das 1. Quartal veröffentlicht. Sowohl Öl- als auch Gaspreise waren gegenüber dem 4. Quartal rückläufig. Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen liegt im 1. Quartal bei 376 kboe/d (Q4 bei 385), die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffe bei 360 kboe/d (Q4 367). Die Verkaufsmenge bei Polyolefine liegt im 1. Quartal bei 1,41 Mio. t (Q4: 1,42). Die Vorsitzende des Aufsichtsrats der EVN AG, Bettina Glatz-Kremsner, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen ihr Mandat zurücklegt. Ralf Polito kommt schon früher als COO in den Wolford-Vorstand. Ursprünglich war sein Antritt für den 1. Juli 2023 anberaumt. Nun kommt er bereits vorzeitig zum 17. April 2023. (Der ...

